الصفقة هي امتداد للاتفاقية التاريخية بين "كيه كيه آر" و"أدنوك" في مجال خطوط أنابيب النفط، والتي ساهمت في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أبوظبي وفسح المجال أمام إبرام اتفاقيات مماثلة في المنطقة

الاستثمارات المتنامية لشركة "كيه كيه آر" في الشرق الأوسط تسهم بتعزيز حضورها في المنطقة وترسيخ مكانتها الرائدة عالميًا في مجال البنية التحتية الحيوية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "كيه كيه آر"، شركة الاستثمار الرائدة عالميًا، اليوم عن استحواذها على حصة أقلية في شركة "أدنوك لأنابيب الغاز ذ.م.م"، في خطوة تعزّز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين "كيه كيه آر" وشركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(، وتعكس ثقة "كيه كيه آر" بالمكانة التنافسية لإمارة أبوظبي باعتبارها وجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم.

وتعتبر هذه الصفقة امتدادًا للاتفاقية التاريخية بين "كيه كيه آر" و"أدنوك" في مجال خطوط أنابيب النفط عام 2019م، والتي كانت الاتفاقية الأولى من نوعها في المنطقة، ولا تزال حتى اليوم نموذجًا مُلهمًا لإبرام صفقات مماثلة في الشرق الأوسط. ويتيح هذا النوع من الاستثمارات للشركاء الإقليميين الوصول إلى رؤوس الأموال عبر الشركات الاستثمارية العالمية، مع الاحتفاظ بالإدارة التشغيلية للأصول.

وبهذه المناسبة، قال الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بترايوس، الشريك ورئيس مجلس إدارة معهد "كيه كيه آر العالمي" ورئيس مجلس إدارة "كيه كيه آر الشرق الأوسط": "يسعدنا توسيع شراكتنا الاستراتيجية مع شركة ‘أدنوك‘ ودعم ازدهار أبوظبي على المدى الطويل وتطوير بنيتها التحتية

الحيوية. يجسّد هذا الاستثمار التزام ‘كيه كيه آر‘ بتوسيع شراكاتها واستثماراتها في المنطقة، التي تتمتع بمزايا لافتة ورؤية طموحة ومكانة ريادية تجعلها وجهة مهمة للمستثمرين الدوليين".

من جانبها، قالت كريستينا غونزاليس، العضو المنتدب للبنية التحتية في شركة "كيه كيه آر": "لدى ‘كيه كيه آر‘ خبرة طويلة في مجال امتلاك وتشغيل مشاريع البنية التحتية الوطنية، ولها سجل حافل من علاقات التعاون الوثيقة مع الحكومات حول العالم. هذه الشراكة الاستراتيجية تجمع بين خبرة ‘كيه كيه آر‘ في استثمارات البنية التحتية و التميز التشغيلي لشركة ‘أدنوك‘ وتهدف لتوفير حلول عملية في قطاع الطاقة. ويتيح الاستثمار في شركة ’أدنوك لأنابيب الغاز‘ تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل وعالية الجودة بالتعاون مع شريك متميز مثل أدنوك".

وتصل شبكة خطوط الغاز بين محطات الإنتاج التابعة لأدنوك من جهة والشركات المحلية المتعاقدة على شراء الغاز من جهة أخرى. وبحسب الاتفاقية، تحتفظ "أدنوك" بملكية خطوط الغاز وإدارتها التشغيلية، بينما تستحوذ "كيه كيه آر" على حصة أقلية من خلال حساباتها المُدارة، بحيث تتناسب طبيعة الاستثمار ومدته مع رأس المال المخصص للاستثمارات طويلة الأجل.

وتعكس الشراكة الاستراتيجية مع "أدنوك" مدى التزام "كيه كيه آر" بأسواق الشرق الأوسط، والبناء على تاريخها في المنطقة الذي يمتد إلى 16 عامًا لتوسيع استثماراتها في قطاعات حيوية تدعم تحقيق النمو. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت "كيه كيه آر" عن تعيين الجنرال ديفيد بترايوس رئيسًا لمجلس الإدارة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأسيس فريق استثماري متخصص في المنطقة بقيادة جوليان بارات-دو. وفي عام 2025م أيضًا، استثمرت "كيه كيه آر" في شركة "جلف داتا هب" التي تتخذ من دبي مقرًا لها وهي إحدى أكبر منصات مراكز البيانات المستقلة في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.

ومنذ إطلاق استراتيجيتها العالمية للبنية التحتية عام 2008م، أصبحت "كيه كيه آر" إحدى أبرز المستثمرين النشطين في هذا القطاع على مستوى العالم، إذ تُدير أصولًا بقيمة تتجاوز 90 مليار دولار أمريكي بإشراف فريق يضم أكثر من 130 خبيرًا موزعين عبر أمريكا الشمالية، وأوروبا، والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

نبذة عن "كيه كيه آر"

"كيه كيه آر" هي شركة استثمارات عالمية رائدة تقدم خدمات إدارة الأصول البديلة وحلول التأمين والأسواق المالية. تهدف الشركة إلى تحقيق عوائد استثمارية جذابة عبر اتباع نهج استثماري منضبط واستقطاب أهم الكفاءات العالمية ودعم النمو في محفظة شركاتها والمجتمعات التي تعمل بها. تقوم الشركة برعاية صناديق الاستثمار التي تستثمر في الأسهم الخاصة والائتمان والأصول الحقيقية، ولديها شراكات استراتيجية تشرف على إدارة صناديق التحوط. تقدم شركات التأمين التابعة لها منتجات التأمين على الحياة والتقاعد وإعادة التأمين تحت إدارة مجموعة Global Atlantic Financial Group. قد تتضمن الإشارة إلى استثمارات شركة "كيه كيه آر" أنشطة الصناديق التي ترعاها وشركات التأمين التابعة لها. لمزيد من المعلومات حول الشركة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KKR)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.kkr.com. ولمزيد من المعلومات حول مجموعة Global Atlantic Financial Group، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.globalatlantic.com.

-انتهى-

