علاقة التعاون بين الطرفين تعزز الإبداع المشترك لتمكين العملاء من حل التحديات وتحويل الأنظمة وتسريع النتائج

[الرياض ودبي] - أعلنت "كيندريل" أكبر مزوّد لخدمات البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات في العالم، (رمزها في بورصة نيويورك: KD)، وشركة "مونستر لاب" العالمية الرائدة في مجال استشارات التحول الرقمي والابتكار، اليوم عن التوصل إلى علاقة تعاون استراتيجية، تهدفان من خلالها لتقديم الدعم لعملائهما في الشرق الأوسط، بما يمكّنهم من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية الرقمية، وتسريع تحول المنطقة إلى الاقتصاد الرقمي الرائد.

وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة "إنترناشيونال داتا كوربوريشن" (IDC)، أن استثمارات التحول الرقمي في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ستزيد إلى أكثر من الضعف في الفترة من 2021 إلى 2026. وبحلول العام 2026، سيصل حجم هذه الاستثمارات إلى 74 مليار دولار، لتستحوذ على ما نسبته 43.2% من إجمالي الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتجه الشركات في معظم دول المنطقة إلى توسيع نطاق استثماراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات، من أجل رفع مستويات الابتكار والكفاءات وقيمة الأعمال بما يؤدي إلى الارتقاء بقدراتها التنافسية.

وستعمل "كيندريل" و "مونستر لاب" معاً لضمان المزيد من القيمة لعملائهما من خلال الجمع بين نهج الإنشاء المشترك القائم على التعاون بقيادة مصممين من "كيندريل"، وخبراتها الاستشارية، وحلولها الرائدة لتكامل التكنولوجيا في هذا الصناعة، يضاف إليها الخبرات العالمية التي توفرها "مونستر لاب" في مجال الحلول الرقمية المؤسسية الشاملة. ويعمل في "مونستر لاب" أكثر من 1,500 موظف على المستوى الدولي، ويتولون قيادة مشاريع التحول الرقمي لمجموعة واسعة من المؤسسات عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية والتكنولوجيا الناشئة.

وستعمل "كيندريل" و "مونستر لاب" عن كثب مع العملاء للمشاركة في إنشاء المنصات والحلول التقنية التي تساعدهم على مواجهة التحديات في أعمالهم، وتحويل أنظمتهم وتحديثها، والتنقل في بيئات التكنولوجيا المعقدة، وتسريع النتائج المطلوبة.

وقال محمد موسى، نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية والعملاء الرئيسيين في "كيندريل" الشرق الأوسط وأفريقيا: "إننا نؤمن بأن الإبداع المشترك يعتبر العامل الأساسي للابتكار. ومن خلال إشراك العملاء بنشاط في هذه العملية، يمكننا الاستفادة من رؤاهم وأفكارهم، والاطلاع على احتياجاتهم المختلفة، للمشاركة في رحلة من التعاون تقودنا إلى ترجمة أهداف التحول الرقمي. إننا متحمسون إزاء شراكتنا مع "مونستر لاب"، والجمع بين خبراتنا لتقديم القيمة الاستثنائية والدعم لعملائنا".

من جهته، قال مارك جونز، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لدى "مونستر لاب": "إن شراكتنا الجديدة مع "كيندريل" تعزز قدراتنا المشتركة لتقديم خدمات التحول الرقمي الشاملة، على نحو يضمن توفير قيمة كبيرة لعملائنا. وعن طريق المزج بين الإمكانات الاستراتيجية العالمية وتصميم التجارب التي تتمتع بها "مونستر لاب"، مع الخبرات الرائدة التي توفرها "كيندريل" للسوق في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية، سيسهم ذلك في توفير مجموعة من الخدمات المتميزة في منطقة الشرق الأوسط."

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نبذة عن "كيندريل"

تُعدّ "كيندريل" (رمزها في بورصة نيويورك: KD) أكبر مزود في العالم لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتقدم خدماتها لآلاف العملاء من المؤسسات في أكثر من 60 دولة. تقوم الشركة بتصميم وبناء وإدارة وتحديث أنظمة المعلومات المعقدة والخاصة بالمهام الحرجة التي يعتمد عليها العالم بشكل يومي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.kyndryl.com.

نبذة عن "مونستر لاب"

تعدّ "مونستر لاب" شركة استشارية رقمية تأسست عام 2006 في العاصمة اليابانية طوكيو، وتمتلك 33 مركزاً للتميز في 20 دولة وإقليماً. ويدعم الشركة ما يقرب من 1,500 خبير استراتيجي ومصمم ومهندس ذوي الخبرات المتفوقة في الإستراتيجية والتسليم. وباعتبارها متخصصة في الحلول الرقمية المؤسسية الشاملة، فقد نجحت الشركة في تسليم مئات المشاريع لعملائها، بما في ذلك العديد من الشركات العالمية الشهيرة، مثل "مجموعة علي بابا" و "فوجيتسو" و The Met.

وفي الآونة الأخيرة، تم إدراج "مونستر لاب" في بورصة طوكيو، وقدمت مشاريع تحول رقمي دولية، ومن أبرزها Gardens By The Bay في سنغافورة ومجموعة "سوني" في طوكيو، إضافة إلى "كريم" و "كفو" وبنك المشرق في الشرق الأوسط. وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني: https://monstar-lab.com/sa/.