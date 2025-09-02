الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت كيندريل (رمزها في بورصة نيويورك: KD) الشركة الرائدة في تقديم الخدمات التقنية الحيوية للمؤسسات، اليوم عن تعيين نضال عزبة مديرًا عاماً تنفيذياً لشركة كيندريل في المملكة العربية السعودية. وسيتولى نضال مسؤولية إدارة أعمال كيندريل في المملكة وتعزيز مساهمتها في التحول الرقمي للمملكة في إطار رؤية 2030، بينما يستمر في مسؤولياته الحالية ككبير مسؤولي التكنولوجيا في كيندريل وقائد تقديم الخدمات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبفضل أكثر من عقدين من الخبرة في قيادة برامج التحول واسعة النطاق عبر منطقة الشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية وأوروبا، بنى نضال سمعة قوية في مجال تحديث المؤسسات والقيادة في تقديم الخدمات على نطاق واسع. وقبل انضمامه إلى كيندريل، شغل نضال عدة مناصب رفيعة في شركة آي بي إم، بما في ذلك كبير مسؤولي التكنولوجيا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدير الحلول، وكبير مهندسين التكنلوجيا ، حيث تعاون مع الشركات الرائدة في قطاعات الخدمات المالية والطاقة والحكومة لتحديث الأنظمة الحيوية.

وقال نضال عزبة: "يسرني أن أتولى هذا المنصب، حيث تشهد المملكة العربية السعودية تقدمًا سريعًا في رحلة التحول الرقمي، وأتطلع إلى العمل مع عملاء كيندريل وشركائها والمنظومة البيئية العامة لمساعدتهم على تحديث الأنظمة الحيوية، والابتكار، وبناء عمليات مرنة ومستعدة للمستقبل."

من جانبه قال بيتر بيل، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي لدى كيندريل الشرق الأوسط وإفريقيا: "من خلال تعيين نضال لقيادة أعمالنا في السعودية، نحن ندمج الخبرة التقنية العميقة مع القيادة الموثوقة. هذه الخطوة تعزز قدرتنا على تقديم نتائج تحوّلية على نطاق واسع وتعزز التزامنا بالمملكة وطموحاتها في رؤية 2030."

نضال حاصل على درجة البكاليريوس في إدارة الأعمال (BBA) في نظم المعلومات الإدارية من جامعة كونيتيكت، ودرجة الماجستير في الهندسة (MEng) في إدارة التكنولوجيا من جامعة فيرفيلد.

نبذة عن «كيندريل»

تُعدّ كيندريل (رمزها في بورصة نيويورك: KD) شركة رائدة في تقديم الخدمات التقنية الحيوية للشركات، حيث توفر خدمات استشارية وتنفيذية ومُدارة لآلاف العملاء في ما يزيد عن 60 دولة. باعتبارها المزود الأكبر عالمياً لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، تتولى الشركة تصميم وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة المعلومات المعقدة التي يعتمد عليها العالم يومياً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.kyndryl.com :

-انتهى-

#بياناتشركات