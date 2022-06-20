دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت "كيندريل"، أكبر مزود لخدمات البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات في العالم، عن تعيين أندرياس بيك في منصب المدير التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويخلف بيك في هذا المنصب فيكرام ناجي الذي عُيّن نائبًا للرئيس ورئيسًا للتحوّل في تسليم المشاريع لدى الشركة.

ويعود بيك إلى المنطقة بخبرات واسعة اكتسبها من العمل في العديد من المناطق والقطاعات ووحدات الأعمال، والتي كان آخرها منصب كبير الموظفين لدى رئيس مجموعة "كيندريل". وقاد بيك المبادرات الاستراتيجية حول تشكيل الشركة، كما حرص على مواءمة استراتيجيات العمل وأولوياته انطلاقًا من المقر الرئيسي للشركة في نيويورك.

قبل الانضمام إلى "كيندريل" في مايو 2021، قاد بيك عمليات الخدمات المالية والقطاعات العامة في قطاع خدمات التقنية العالمية لدى شركة "أي بي أم" في ألمانيا والنمسا وسويسرا. كما شغل العديد من المناصب القيادية في مجال المبيعات خلال عمله السابق في دولة الإمارات، لدعم العملاء في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار بيك إلى أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منطقة سريعة النمو يعمل فيها التحوّل الرقمي محفزًا لنجاح الشركات ومحرّكًا للتقدّم في تنفيذ برامج التطوير الوطنية. وأعرب، بمناسبة التعيين في منصبه الجديد، عن حماسه للعودة إلى المنطقة ومواصلة التعاون مع موظفي "كيندريل" وعملائها وشركائها لتحديث الأنظمة الحيوية وإدارتها على امتداد العديد من القطاعات.

يُذكر أن بيك حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة "فونتيس" للعلوم التطبيقية في هولندا، وماجستير إدارة الأعمال من كلية "ورويك" للأعمال في بريطانيا.

هذا، وتُصمِّم وتبني "كيندريل" أنظمة المعلومات المتطوّرة التي يعتمد عليها العالم كل يوم في إنجاز المهام الحرجة، كما تعمل في إدارتها وتحديثها. ويخدم موظفو الشركة الذين يزيد عددهم على 90,000 موظف أكثر من 4,000 عميل في أزيد على 60 دولة، من بينهم 75 بالمائة من الشركات المدرجة على قائمة "فورتشن" للشركات المئة الكبرى في العالم.

يمكن زيارة الموقع www.kyndryl.com لمزيد من المعلومات.

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