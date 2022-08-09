دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "كيندريل"، أكبر مزود لخدمات البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات في العالم، (رمزها في بورصة نيويورك: KD)، عن فوزها بجائزة "بي سي آي" لأفضل مقدمي الخدمات في إدارة مجال الاستمرارية و تعزيز القدرة على الصمود في الشرق الأوسط.

وأعرب أندرياس بك، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا لدى "كيندريل"، عن فخره بنيل كيندريل في الشرق الأوسط التكريم من قبل "بي سي آي"، مشيرًا إلى أنه كان لجائحة كوفيد-19 تأثيراً كبيراً على بيئة العمل، حيث قامت المؤسسات بتسريع عملية التحول الرقمي لتمكين العمل عن بُعد وتسهيلها. بينما كان ذلك ضروريًا ، فقد تسبب بحدوث بعض الثغرات في الامن الرقمي لدى العديد من الشركات. ولهذا واصلت "كيندريل" حرصها على الاهتمام بعملائها والتزامها بمساعدتهم في الحفاظ على أمن أنظمتهم الحيوية".

ويُعدّ الأمن الرقمي والمرونة الموئسسية أحد أهم الأنشطة الستة التي تعمل فيها "كيندريل". حيث تتيح الخبرات والخدمات والتقنيات المتوفرة التي تساعد المؤسسات في الحفاظ على أنظمتها الحيوية آمنة ومتاحة، وأن تبقى محلّ ثقة وقابلة للتعافي بغض النظر عن حجم تلك الهجمات أو تعقيدها.

وتوظّف "كيندريل" اليوم 4,000 موظف متخصص في عملياتها العالمية المتعلقة بالأمن الرقمي والمرونة الموئسسية، ويتسم هؤلاء بالمهارات العالية ويساعدون في حماية أكثر من 3,000 عميل وإدارة أكثر من 11 مليون فحص سنوي لسلامة الأنظمة. هذا، وتمتلك الشركة أكثر من 3,000 براءة اختراع في مجالات الحدّ من المخاطر، كالإدارة متعدّدة البيئات السحابية، وتنسيق العمليات، والرقابة المتكاملة، وفرز المشكلات وحلّها.

وبوسع العملاء أيضًا الاستفادة من خدمة "كيندريل" الجديدة لتعافي الأنظمة، والمصممة لتزويد المؤسسات عند الطلب بالخبراء المؤهلين في مجال التعافي الرقمي، للمساعدة في التحسين الاستباقي لاستعداد المؤسسات للتعافي الرقمي في حالات الحوادث، فضلًا عن تقديم الدعم للتعافي من حوادث الأمن الرقمي.

وعملت "كيندريل" منذ إطلاقها، على تنمية منظومة شركائها الداعمة لنشاطها في مجال الأمن والقدرة على الصمود، وتوسعة نطاق قدراتها لبلوغ أسواق وقطاعات جديدة. وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين في مجال الأمن والقدرة على الصمود اليوم كلًا من "مايكروسوفت" و"في إم وير" و"رد هات" و"سيسكو" و"دل" و"فريتاس".

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