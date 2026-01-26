المنامة – مملكة البحرين: في إطار التزامها المتواصل بتعزيز منظومة الرعاية الصحية، ودعم الحركة الرياضية في مملكة البحرين، أعلنت كيمز هيلث عن توقيع اتفاقية خدمات طبية ورعاية مع نادي النصر الرياضي، تهدف إلى توفير خدمات طبية متخصصة وشاملة للاعبي فريق الكرة الطائرة بالنادي، بما يسهم في تعزيز صحتهم ورفع مستوى جاهزيتهم البدنية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انسجاماً مع النهج الوطني الداعم للرياضة، وتماشياً مع الرؤية الشاملة التي يقودها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي أكدت أهمية توفير بيئة صحية متكاملة للرياضيين، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الصحية والرياضية بما يخدم تطلعات الشباب والرياضة في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور شريف سعد الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيمز هيلث قائلاً:

“تجسّد هذه الاتفاقية التزام كيمز هيلث بدورها الصحي والمجتمعي، وحرصها على تقديم خدمات طبية متقدمة وفق أعلى المعايير المهنية، مع جاهزية كاملة لتوفير الرعاية الصحية المتخصصة للرياضيين والأندية الرياضية، بما يشمل الوقاية والعلاج والتأهيل الطبي، وبما يواكب متطلبات الأداء الرياضي الحديث.”

من جانبه، أكّد السيد جاكوب توماس، المدير التنفيذي لمجموعة كيمز هيلث أن المجموعة تضع إمكاناتها الطبية في خدمة القطاع الرياضي، وقال:

“تمتلك كيمز هيلث بنية طبية متكاملة وكوادر متخصصة وتجهيزات متقدمة، وهي على أتم الاستعداد لتقديم خدماتها الطبية للرياضيين والأندية، بما يسهم في دعم استدامة الأداء الرياضي، وتعزيز سلامة اللاعبين في مختلف الألعاب.”

بدوره، عبّر رئيس نادي النصر الرياضي الأستاذ محمد خليفة عن بالغ شكره وتقديره لكيمز هيلث، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية لمسيرة النادي، وقال:

“يمثل التعاون مع كيمز هيلث دعماً مهماً للاعبينا من خلال توفير رعاية صحية متخصصة تسهم في الحفاظ على سلامتهم ورفع جاهزيتهم البدنية، ونعتبر هذه الاتفاقية نموذجاً يحتذى به في التعاون بين الأندية والمؤسسات الصحية.”

وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تجسد نموذجاً متقدماً للشراكة بين المؤسسات الصحية والأندية الرياضية، وتسهم في دعم الرياضة البحرينية، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية للرياضيين، وتؤكد جاهزية كيمز هيلث لتقديم خدماتها الطبية للأندية والرياضيين في مملكة البحرين.

