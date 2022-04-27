تأسست كيتوبي Kitopi في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في يناير 2018

يعمل لدى كيتوبي حاليًا أكثر من 4000 موظف وعقدت شراكات مع أكثر من 200 علامة تجارية في أكثر من 200 موقع عبر أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر

يمتلك نحو 60٪ من موظفي كيتوبي حاليًا أسهماً في الشركة التي نفذت برنامج ESOP

تمثل خطة الشركة لإعادة شراء أسهم بغرض إعادة توزيعها على موظفيها خطوة في إطار التزام الشركة بتوفير فرص تحقيق الثروة لموظفيها ونوعاً من المكافأة والتقدير لهم

جدة، المملكة العربية السعودية – أعلنت اليوم شركة كيتوبي، منصة المطابخ السحابية الرائدة عالمياً والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تنفيذ خطة لإعادة شراء الأسهم بغرض إعادة توزيعها على موظفيها في الشركة. وتأتي الخطة، التي تعد الأولى من نوعها بالنسبة للشركة، على خلفية إتمام جولة التمويل C بقيمة 415 مليون دولار خلال العام الماضي، والتي انتقلت بالشركة إلى تصنيف شركات اليونيكورن.

وكانت خطة كيتوبي لامتلاك موظفيها حصة من أسهمها جزءًا من سلسلة مبادرات الشركة التي دشنتها تقديراً لمساهمات الموظفين في رحلة نموها. وبينما كانت خطط شراء الموظفين للأسهم جزءًا من المزايا التي أتاحتها كيتوبي لكبار الموظفين منذ تأسيس، فقد وسعت الشركة في أوائل العام 2020 نطاق تملك الأسهم ليشمل الموظفين الإداريين، قبل أن تقرر أن تشمل الخطة المزيد من فئات موظفيها. واليوم، يمتلك نحو 60٪ من الموظفين العاملين في المقر الرئيسي لشركة كيتوبي أسهماً في ملكيتها. وتأتي الخطوة الجديدة لإعادة شراء الأسهم التزاماً من الشركة بتوفير فرص تعزيز القدرات المالية لموظفيها، وتعبيراً عن تقديرها لهم.

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