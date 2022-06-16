حصلت كوين مينا، المنصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة والخاضعة للتنظيم من قبل بنك البحرين المركزي، على موافقة تنظيمية مبدئية من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لمواصلة أعمالها في دبي بينما تستكمل عملية تقديم طلب الحصول على رخصة تفي بمتطلبات السُلطة.

كما وتعتبر سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الجهة الرسمية صاحبة الاختصاص بتنظيم وإدارة أمور قطاع الأصول الافتراضية في دبي، حيث يشمل اختصاصها جميع أنحاء الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة، وباستثناء المناطق المالية الحرة المستقلة مثل مركز دبي المالي العالمي. كما وتم تأسيس السُلطة لتكون أول نموذج حوكمة تشاركي عالمي مع تشريعات شاملة وأطر تنظيمية قابلة للتطبيق دولياً. وعبر هذا الإطار التنظيمي، تهدف السُلطة إلى تعزيز وتنمية الابتكار من خلال تمكّين روّاد هذا القطاع الاقتصادي الجديد مما سيعزز مكانة دبي كمركز مالي عالمي.

وبهذه المناسبة، صرح سعادة هلال سعيد المرّي، المدير العام لهيئة مركز دبي التجاري العالمي، الذي يضم السُلطة تحت مظلته:"يسرنا أن نرحب بمنصة كوين مينا ضمن منظومة شركات الأصول الافتراضية المتنامية في دبي. تلتزم سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية بدعم الشركات الإقليمية الرائدة التي تُكرس جهودها لبناء أسس متينة لمستقبل الاقتصاد في البلاد. نحن نُثَمّن المعرفة والخبرات التي تقدمها كوين مينا كمنصة تركز على الوطن العربي، ونتطلع إلى مشاركتها ومساهمتها الفعّالة مع السُلطة في بناء أفضل بيئة تنظيمية للأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة وللعالم أجمع".

وكانت كوين مينا التي تتخذ في البحرين مقراً لها، قد نجحت في الحصول على ترخيصين للعملات الرقمية خلال عام على انطلاقها، الأول من بنك البحرين المركزي والثاني في الاتحاد الأوروبي. وبهذا الإنجاز الجديد، سيكون الترخيص المبدئي من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية هو الترخيص الثالث والذي من شأنه أن يمكّن كوين مينا من تقديم المزيد من الخدمات والمزايا للمستثمرين من المؤسسات.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، أفاد مؤسّسا كوين مينا طلال الطبّاع ودينا سمعان في تصريح مشترك لهما: "لقد طوّرت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إطاراً تقدّمياً لتمكين شركات العملات الرقمية من ممارسة أعمالها بشكل مُبتكر وآمن. وسيسمح الترخيص المبدئي الذي أصدرته السُلطة لكوين مينا بتوسيع آفاق أنشطتنا وتعزيز علاقاتنا البنكية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة."

وتابع الطبّاع موضحاً: "نحن متحمسون لما يعنيه هذا بالنسبة للوطن العربي ولكوين مينا. وبفضل الوضوح التنظيمي الذي توفره سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، فإن جميع شركات العملات الرقمية الرائدة في العالم إما موجودة بالفعل في دبي أو تخطط للانتقال إلى هناك. نتطلع إلى العمل مع السُلطة لبناء نظام تنظيمي تقدمي يمكّن المستخدمين من الاستثمار بشكل آمن بفئة الأصول الرقمية الناشئة."

وأضافت سمعان من جهتها: "نحن نعتزّ للغاية بالإنجاز الذي حقّقناه بحصولنا على ترخيص مبدئي من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. خاصةً وأن الوضوح التنظيمي أمر بالغ الأهمية لمستثمرينا ومستخدمينا على حد سواء. سيسمح لنا هذا الترخيص الجديد بمواصلة المساهمة في بناء أُطر تنظيمية متينة تدعم وتُمكّن التنمية المستدامة للاقتصاد الرقمي في الوطن العربي".

يشكّل الترخيص الصادر عن سُلطة دبي تنظيم الأصول الافتراضية الإنجاز الأحدث لكوين مينا ضمن سلسلة الإنجازات التي حقّقتها خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. فقد أصبحت الشركة مؤخراً أول منصّة تداول عملات رقميّة مرخّصة محلياً تقدّم خدمة طلبات الحد. وتشمل المزايا الأخرى إمكانية سحب العملة المستقرّة يو إس دي تي عبر شبكة ترون، بالإضافة إلى إضافة الدعم لثماني عملات رقميّة جديدة حيث بلغ إجمالي عدد العملات الرقميّة على المنصة ٢١ عملة رقميّة.

ستستمرّ كوين مينا في إضافة ميزات جديدة متمحورة حول تحسين تجربة المستخدم إلى منصّتها خلال الأسابيع والأشهر القادمة.



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نبذة عن كوين مينا

شركة كوين مينا التي تتخذ في مملكة البحرين مقراً لها هي منصة تداول عملات رقمية خاضعة للتنظيم والترخيص من قبل بنك البحرين المركزي. تسعى كوين مينا إلى تمكين المستثمرين المخضرمين والناشئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يرغبون في الاستفادة من خيارات الاستثمار البديلة وغير التقليدية، وذلك من خلال منحهم فرصة المشاركة في الاقتصاد الرقمي الجديد. من خلال كوين مينا، يمكن للمستخدمين شراء العملات الرقمية وبيعها وتخزينها بأمان وموثوقية، بالإضافة إلى إمكانية الإيداع والسحب بعملتهم المحلية. تهدف كوين مينا إلى أن تكون منصّة تداول العملات الرقميّة الأكثر سهولة وسلاسة وموثوقيّة في المنطقة بفضل الرسوم التنافسية والسيولة العالية التي تقدّمها والنهج التعليميّ الذي تتبعه.