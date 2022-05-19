المنامة البحرين: أصبحت كوين مينا أول منصة عربية تقدم خدمات تداول العملات الرقمية في دولة قطر. وهذا يعني أنه، ولأول مرة على الإطلاق، أصبح باستطاعة المقيمين في قطر الاستثمار بشكل سهل وآمن في العملات الرقمية.

بفضل هذا الإنجاز الجديد، سيتمكن المواطنون والمقيمون في دولة قطر وابتداءً من اليوم من إنشاء حساب على كوين مينا والتمتع بكافة الخدمات الرقمية التي تقدمها المنصة، بما في ذلك ربط حسابهم البنكي مع محفظتهم في كوين مينا، وإمكانية السحب والإيداع بشكل مباشر.

وتعليقاً على هذا الحدث الهّام، أفاد مؤسّسا كوين مينا دينا سمعان وطلال الطبّاع في تصريح مشترك لهما: "يسعدنا أن نكون أول منصة تداول تقدم خدماتها للمقيمين في دولة قطر. ويأتي هذا التوسع بناءً على طلب الكثير من المستثمرين والذين تواصلوا معنا لحاجتهم لمنصة تقدم خدمة التداول في العملات الرقمية، لذلك، تُعد هذه لحظة تاريخية هامّة في خطتنا للتوسع في الوطن العربي، وما زلنا في البداية فقط".

هذا وقد أصبحت الشركة التي تتخذ في مملكة البحرين مقراً لها أول منصّة تداول عملات رقميّة مرخّصة محلياً تقدّم خدمة طلبات الحد، وهي ميزة تتيح لمستخدمي كوين مينا تحديد سعر شراء العملات الرقميّة أو بيعها، حيث تبدأ عمليّة التداول بشكل تلقائيّ بمجرد تطابق سعر السوق مع السعر الذي قام المستخدم بتحديده على المنصة. كما وسيتمكّن المستخدمون في قطر أيضاً من الاستفادة من العديد من الخدمات التي أضافتها المنصة مؤخراً، بما في ذلك إمكانية سحب العملة المستقرّة يو إس دي تي عبر شبكة ترون بتكلفة أقل، بالإضافة إلى مكافآت برنامج الإحالة للأصدقاء.

من جهتها أضافت سمعان: "يعتبر تَوسُّع كوين مينا لدولة قطر خطوة كبيرة في رحلتنا لنصبح منصة تداول العملات الرقمية الأفضل في الوطن العربي. لاسيما وأن فريق عمل كوين مينا يسعى نحو التوسع لتغطية المزيد من الدول العربية ويعمل بجد لتقديم خدمات رقمية إضافية لقاعدة مستخدمين أوسع".

وفي نفس السياق تابع الطبّاع: "كلنا فخر واعتزاز بكل ما أنجزناه في عامنا الأول. ولكن لا يزال أمامنا الكثير لتحقيقه، هذه الإنجازات تمنحنا حافزاً أكبر لنواصل عملنا لتقديم أفضل تجربة تداول لقاعدة مستخدمينا التي تكبر يوماً بعد يوم".

ستستمرّ منصة كوين مينا في إضافة ميزات جديدة متمحورة حول تحسين تجربة المستخدم إلى منصّتها خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

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نبذة عن كوين مينا

شركة كوين مينا التي تتخذ في مملكة البحرين مقراً لها هي منصة تداول عملات رقمية خاضعة للتنظيم والترخيص من قبل بنك البحرين المركزي. تسعى كوين مينا إلى تمكين المستثمرين المخضرمين والناشئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يرغبون في الاستفادة من خيارات الاستثمار البديلة وغير التقليدية، وذلك من خلال منحهم فرصة المشاركة في الاقتصاد الرقمي الجديد. من خلال كوين مينا، يمكن للمستخدمين شراء العملات الرقمية وبيعها وتخزينها بأمان وموثوقية، بالإضافة إلى إمكانية الإيداع والسحب بعملتهم المحلية. تهدف كوين مينا إلى أن تكون منصّة تداول العملات الرقميّة الأكثر سهولة وسلاسة وموثوقيّة في المنطقة بفضل الرسوم التنافسية والسيولة العالية التي تقدّمها والنهج التعليميّ الذي تتبعه.