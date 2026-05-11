أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تولت "كويل، إحدى وكالات التسويق والاتصال المتكاملة الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، إدارة الحملة الرقمية وحملة وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الفوري لحدث "اصنع في الإمارات 2026"، وذلك تزامناً مع عودة المنصة الصناعية الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة في نسختها الأضخم على الإطلاق.

وللعام الثاني على التوالي، أُسندت إلى "كويل" مهمة صياغة وتعزيز الحضور الرقمي لحدث اصنع في الإمارات، وذلك استكمالاً للنجاح الذي حققته في نسخة العام 2025، والتي أرست معياراً جديداً للحدث.

واكتسبت هذه المهمة وزناً استراتيجياً أكبر هذا العام. فقد تحوّل حدث اصنع في الإمارات 2026، والذي أقيم في الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي، إلى رسالة قوية تؤكد على استمرارية الأعمال، والثقة الوطنية، وقدرة دولة الإمارات على الجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي والمستثمرين والمبتكرين على نطاق واسع. وفي ظل المشهد العالمي المتغير الذي يسلط الضوء مجدداً على المرونة الاقتصادية وأمن سلاسل التوريد وثقة المستثمرين، جاء هذا الحدث ليعكس القوة الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة كدولة مستقرة وطموحة ومستعدة للمستقبل.

ظلت مؤشرات الأداء الرئيسة لوكالة "كويل" تركز بالدرجة الأولى على دفع عجلة مشاركة العارضين وتسجيل الزوار، استناداً إلى المهمة التي أنجزتها بنجاح في حدث اصنع في الإمارات 2025. إلا أن هذه الأهداف حملت في طياتها هذا العام مسؤولية استراتيجية أشمل. إذ تطلّب الأمر من الحملة تحويل الاهتمام إلى مشاركة فعلية، بالتوازي مع تعزيز الثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة آمنة ومستقرة ونشطة للأعمال والاستثمار والنمو الصناعي.

امتد حدث اصنع في الإمارات 2026 على مساحة 88,000 متر مربع شملت 13 قاعة في مركز أدنيك أبوظبي، وجمع تحت سقفه أكثر من 1,200 شركة عارضة ضمن 12 قطاعاً صناعياً. كما شهدت النسخة الخامسة إبرام صفقات صناعية واستثمارات والتزامات بقيمة 372 مليار درهم، في حين تم توقيع أكثر من 200 اتفاقية شملت اتفاقيات الشراء، والاستثمارات، والمشاريع، وبرامج التمويل والتمكين. وشكلت الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 61% من إجمالي المشاركين، بينما استقطب الحدث أكثر من 145,000 زائر، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام الماضي.

وتجلّت الأهمية الوطنية لهذا الحدث من خلال الزيارات الكريمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة؛ وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع؛ وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

كما شهد الحدث مشاركة وحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، ومنهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ما رسخ مكانة حدث اصنع في الإمارات كمنصة محورية للارتقاء بالتنافسية الصناعية والتنويع الاقتصادي في الدولة.

وطوال فترة الحملة، حرصت "كويل" على إبراز حدث اصنع في الإمارات ليس كمجرد منصة لعرض ما يُصنّع في الدولة، بل كبرهان حي على الأسباب التي تجعل الإمارات وجهة مستدامة جاذبة للمستثمرين والصناعات والمبتكرين الطامحين لبناء نجاحات طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، صرح معن بو درغم، الرئيس التنفيذي لوكالة "كويل": "يُعدّ حدث 'اصنع في الإمارات' واحداً من أهم المنصات المؤثرة التي أسستها الدولة انطلاقاً من رؤيتها الصناعية، وكان لزاماً على دورنا أن يعكس هذا الحجم من الأهمية". وأضاف: "لقد تعاملنا مع الحملة بوعي تام بأن عملنا يساهم في تشكيل النظرة العالمية لدولة الإمارات كوجهة مثالية للاستثمار والابتكار والتصنيع. هذه الرؤية هي التي وجهت عملنا عبر كافة فرقنا؛ فقد كان العمل بمثابة ترجمة فعلية لمكانة الدولة من خلال كل مادة محتوى قمنا بإنتاجها."

وقبل أشهر من انطلاق الحدث، أطلقت "كويل" حملة حشد استهدفت تعزيز مشاركة العارضين، وتسجيل الزوار، وتفاعل المستثمرين. واستهدفت استراتيجية الاتصال المصنعين والشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين ورواد الأعمال وقادة القطاعات في الأسواق المحلية والدولية، ما ساهم في خلق زخم تجاري ومشاركة قوية قبيل انطلاق الحدث.

وتولت الوكالة إدارة النطاق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي بالكامل، بما في ذلك الاستراتيجية، والتطوير الإبداعي، وتخطيط المحتوى، وإدارة منصات التواصل، والإنتاج الفوري، والتفعيل المبرمج للمنصات الرقمية، وقياس الأداء الرقمي. وساهم هذا النهج المتكامل في بناء زخم استثنائي في الفترة التي سبقت الحدث، وضمان أن تعكس القنوات الرقمية لحدث اصنع في الإمارات حجم المنصة وطموحها.

وخلال الأيام الأربعة للحدث، تواجد أكثر من 60 عضواً من فريق العمل في أرجاء مركز أدنيك أبوظبي، لتوثيق المجريات لحظة بلحظة، بدءاً من الجولات الميدانية، والزيارات القيادية، والمشاركات الوزارية، وقصص العارضين، وصولاً إلى توقيع الشراكات، وإطلاق المنتجات، والجلسات الحوارية، والإعلانات الكبرى.

وعلى امتداد فترة الحملة، حققت تغطية "كويل" أكثر من 140 مليون ظهور، ومعدل وصول بلغ 32 مليوناً، واستقطبت ما يزيد عن 20,000 متابع جديد عبر القنوات الرسمية لحدث اصنع في الإمارات. وعززت هذه النتائج من الحضور الرقمي للحدث، ووسعت نطاق انتشاره بين المستثمرين، والمصنعين، وصناع القرار، والجمهور الواسع المتابع لقصة النمو الصناعي في دولة الإمارات.

وكان من أبرز عناصر الحملة بودكاست (Off the Record)، والذي أنتجته "كويل" حصرياً لحدث اصنع في الإمارات 2026. والذي جرى تسجيل حلقاته مباشرة من قلب الحدث ليجمع قادة الأعمال والمؤسسين وكبار المسؤولين التنفيذيين في حوارات متعمقة حول الأسباب التي جعلت من دولة الإمارات الوجهة المفضلة للاستثمار والتصنيع والصناعات المتقدمة والابتكار. وعلى مدار 40 حلقة، استضافت السلسلة شخصيات بارزة من قطاعات متنوعة شملت التصنيع والفضاء والتكنولوجيا والطاقة والإنتاج الغذائي وتجارة التجزئة والصناعات المتقدمة.

وأضفى البودكاست على الحملة عمقاً تحريرياً أكبر، حيث نقل الحوار من مجرد تغطية حية للحدث إلى مناقشات استراتيجية ترسم معالم الوجهات التي تختارها الشركات للاستثمار والبناء والنمو.

ومن خلال عملها في اصنع في الإمارات 2026، دعمت "كويل" واحدة من أهم المنصات الوطنية في دولة الإمارات بحملة مزجت ببراعة بين السرد القصصي المباشر والأداء الرقمي والاتصال الاستراتيجي؛ ليكون الناتج حضوراً رقمياً واجتماعياً فاعلاً ساهم في إيصال ثقة دولة الإمارات، وطموحها الصناعي، وجاهزيتها لقيادة المرحلة المقبلة من قطاع التصنيع والصناعات المتقدمة.

