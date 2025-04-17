شراكة استراتيجية تُعزز الابتكار من خلال حلول متقدمة لمساعدة المؤسسات على تحقيق أقصى استفادة من بيانات الأعمال، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التهديدات السيبرانية والاستجابة لها والتعافي منها بكفاءة ومرونة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة كوهيزيتي، الرائدة في مجال أمن البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن شراكة استراتيجية موسعة مع غوغل كلاود Google Cloud لتعزيز قدرات المؤسسات في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة والمعقدة.

حيث أظهرت الإحصائيات أن متوسط إنفاق المؤسسات خلال فترات التوقف، قدر ب 540,000 دولار أمريكي في الساعة، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحّة إلى استراتيجيات فعالة للمرونة السيبرانية تقلل من تأثير الهجمات الإلكترونية على العمليات التشغيلية؛ لذا ستوفر هذه الحلول الجديدة الجاهزية الاستباقية للتهديدات السيبرانية من خلال الاكتشاف المبكر للهجمات، والاستجابة الفعالة للحوادث، واستعادة البيانات المهمة بسرعة، مما يُقلل بشكل كبير من مخاطر على الأعمال ويضمن استمرارية العمليات بسلاسة.

وإلى جانب تعزيز المرونة السيبرانية، تُقدم هذه التحديثات خصائص جديدة تشمل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يُتيح للعملاء المشتركين استخلاص رؤى قيّمة وتحقيق أقصى استفادة من بيانات الأعمال الضرورية، بغض النظر عن مكان استضافتها.

حلول متقدمة لأمن البيانات والمرونة السيبرانية

لمساعدة الشركات في التصدي لتهديدات برامج الفدية والهجمات الإلكترونية الأخرى التي تستهدف أعمالها، تُقدم شركة كوهيزيتي وغوغل كلاود Google Cloud مجموعة جديدة من إمكانيات أمن البيانات المتقدمة، والتي تشمل:

تحليل التهديدات من غوغلGoogle في سحابة بيانات كوهيزيتي: سيُمكّن هذا التكامل الجديد العملاء من الكشف السريع عن التهديدات الجديدة في بيانات النسخ الاحتياطية لديهم باستخدام خاصية غوغل ثريت إنتلجنس Google Threat Intelligence والذي يعد أكبر مرصد عالمي للتهديدات يضم معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ يجمعها مئات الخبراء العالميين في مجال التهديدات السيبرانية الذين يراقبون أكثر من 450 جهة تهديد حول العالم، إلى جانب الرؤى المستقاة من أكثر من 1100 تحقيق في الحوادث سنويًا. سيُحسّن هذا التحديث قدرات كوهيزيتي على الكشف عن التهديدات والاستجابة للحوادث بشكل كبير، مما يُساعد المؤسسات على تحديد التهديدات المحتملة في بيئتها، وتعزيز القدرة على احتوائها، وتقليل آثارها المحتملة.

شراكة مع مانديانت Mandiant للاستجابة للحوادث: أصبح بإمكان فريق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني CERT التابع لشركة كوهيزيتي وفريق الاستجابة للحوادث من مانديانت Mandiant التابعة لشركة غوغل ​​ Google العمل معًا لتقديم استجابة شاملة للحوادث باستخدام بيانات كوهيزيتي ، حيث تستطيع مانديانت Mandiant تسريع احتواء أي هجوم والتحقيق فيه والحد منه، بينما تتولى كوهيزيتي تأمين البنية التحتية الاحتياطية والمساعدة في إتمام عملية استرداد موثوقة .

التابع لشركة كوهيزيتي وفريق الاستجابة للحوادث من مانديانت التابعة لشركة غوغل ​​ العمل معًا لتقديم استجابة شاملة للحوادث باستخدام بيانات كوهيزيتي ، حيث تستطيع مانديانت تسريع احتواء أي هجوم والتحقيق فيه والحد منه، بينما تتولى كوهيزيتي تأمين البنية التحتية الاحتياطية والمساعدة في إتمام عملية استرداد موثوقة بيئة استرداد معزولة في غوغل كلاود Google Cloud: يُمكن للعملاء الآن إنشاء بيئة تعافٍ سحابية معزولة وآمنة (سي آي آر إي)؛ الذي يوفر للعملاء بيئة استرداد معزولة داخل غوغل كلاود Google Cloud قبل وقوع الحوادث وذلك باستخدام مانديانت، ويساعدهم على استعادة بياناتهم بسرعة في حال وقوع حادث أمني سيبراني، مما يُمكّن من استعادة عمليات الأعمال بشكل شبه فوري مع مراقبة المخاطر ومعالجتها بشكل مستمر.

دمج سحابة بيانات كوهيزيتي مع غوغل سيكيوريتي أوبريشنز Google’s Security Operations: يجمع هذا الدمج بين قدرات حماية البيانات من كوهيزيتي وحلول عمليات الأمن من غوغل Google لتحسين مرونة البيانات وتعزيز إدارة الوضع الأمني.

صوامع بيانات متقدمة وبحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي لاستقاء رؤى أعمق

مع التنامي الهائل في البيانات وزيادة عددها أصبح العثور على البيانات وفهمها واستخلاص القيمة منها أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة للمؤسسات؛ لذا ارتأت كوهيزيتي وغوغل كلاود Google Cloud للعمل معًا لمساعدة العملاء على مواجهة هذه التحديات من خلال حلين جديدين:

دمج سحابة بيانات كوهيزيتي وغوغل إيجنت سبيس Google Agentspace: سيقدم هذا الدمج الجديد كوهيزيتي غايا Cohesity Gaia كوكيل ذكاء اصطناعي في غوغل إيجنت سبيس Google Agentspace لتحليل البيانات بسرعة، وتوليد استجابات دقيقة للاستفسارات، وإكمال المهام بكفاءة وأمان؛ وذلك من خلال: واجهات برمجة تطبيقات البيانات الآمنة ( APIs )، التي تمكّن العملاء من البحث في بيانات المؤسسة بغض النظر عن مكان تخزينها ، الأمر الذي يجعل البحث أكثر كفاءة، وأقل تكلفة ، و يقلل من الأعباء الإدارية، والمخاطر. دمج كوهيزيتي غايا مع غوغل إيجنت سبيس Google Agentspace ، سيتمكن العملاء من الاستفادة من قدرات التفكير المتقدمة المدعومة بتقنية جيميناي من غوغل Google Gemini ، مما يتيح رؤى أعمق واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. بالاستفادة من حوكمة البيانات القوية ومنصة بيانات المؤسسة الموحدة من كوهيزيتي، سيضمن هذا التكامل الامتثال وأمن البيانات والاكتشاف السلس لأصول البيانات الموثوقة.

لتحليل البيانات بسرعة، وتوليد استجابات دقيقة للاستفسارات، وإكمال المهام بكفاءة وأمان؛ وذلك من خلال: دمج غوغل جيميناي Google Gemini مع كوهيزيتي غايا Cohesity Gaia: سيُعزّز هذا التكامل المساعد الذكي للبحث المؤسسي من كوهيزيتي – الأول من نوعه في السوق والمدعوم بالذكاء الاصطناعي – من خلال قدرات نماذج جيميناي، مما يتيح تحليلاً أكثر ذكاءً للبيانات، واكتشافاً أسهل، وإدارة أكثر فعالية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال ستيفن أوربان، نائب رئيس قسم الهجرات ومزودي البرمجيات المستقلين والأسواق في جوجل كلاود: "مع تزايد التهديدات التي تواجه السوق، أصبحت المؤسسات في حاجة إلى حلول شاملة لا تحمي بياناتها فحسب، بل تساعدها أيضًا في استخلاص القيمة منها، فمن خلال شراكتنا سنمكّن عملائنا من تعزيز جاهزيتهم في مجال المرونة السيبرانية مع تسريع عمليات التحول الرقمي الخاصة بها."

ومن جانبه، قال جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس للأسواق الناشئة الدولية لدى شركة كوهيزيتي:" إن كثرة التهديدات السيبرانية التي تواجه جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشكل ضغطاً هائلاً على الشركات والجهات الحكومية وتدفعها لاتخاذ خطط لتعزيز دفاعاتها والاستفادة من بياناتها أيضًا؛ ومن خلال هذا التعاون، فإننا نزوّد المؤسسات بحلول أمنية ومرونة متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعدها على اكتشاف التهديدات بشكل استباقي، وتساعدها على تسريع التعافي، واستخلاص رؤى أعمق من بياناتها."

ويضيف: "في عصر تُعيد فيه التحوّلات الرقمية تشكيل مختلف القطاعات، نهدف إلى تمكين الشركات في المنطقة من الابتكار بثقة، مع ضمان أن أصولها الأهم محمية وآمنة."

في تصريح لفيكرام كانوديا، نائب رئيس قسم التكنولوجيا والتحالفات السحابية في كوهيزيتي قال: "تشكل التهديدات السيبرانية مثل هجمات الفدية تحديا مستمرا للمؤسسات حول العالم، مما يعرّض أعمالها للخطر ويقيّد قدرتها على التركيز على الابتكار وتقديم خدمات ذات قيمة، ومن هذا المنطلق، نحرص في كوهيزيتي على توفير حل شامل يعزز مرونة الأعمال، ويحمي البيانات الحيوية، ويدعم التعافي السريع من الحوادث، مع تمكين المؤسسات من استخلاص رؤى استراتيجية من بياناتها؛ ومن خلال تعاوننا الوثيق مع جوجل كلاود، نعمل على تعزيز هذا التوجه عبر تقديم أدوات متقدمة تمكّن العملاء من حماية بياناتهم وتحويلها إلى أصول استراتيجية تدعم نمو أعمالهم."

التوفر

من المتوقع أن تكون عمليات الدمج مع غوغل كلاود Google Cloud لتعزيز المرونة السيبرانية ورؤى البيانات متاحة بحلول صيف عام 2025، أما شراكة كوهيزيتي للاستجابة للحوادث مع مانديانت ودمج سحابة بيانات كوهيزيتي في غوغل سيك أوبس فهما متوفران الآن.

نبذة عن كوهيزيتي

تعد كوهيزيتي شركة رائدة في مجال أمن البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يعتمد أكثر من 13600 عميل مؤسسي، بما في ذلك أكثر من 85 من شركات فورتشن 100 ونحو 70% من شركات غلوبال 500، على حلول كوهيزيتي لتعزيز مرونتهم مع توفير رؤى الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) لكميات هائلة من البيانات لديهم. تشكلت الشركة من خلال دمج "كوهيزيتي " مع أعمال حماية البيانات المؤسسية لشركة فيريتاس، حيث تعمل حلول الشركة على تأمين وحماية البيانات في الموقع وفي السحابة وعلى حافة الشبكة. تحظى الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه، كاليفورنيا، مع مكاتب في جميع أنحاء العالم، تحظى بدعم NVIDIA وIBM وHPE وCisco وAWS وGoogle Cloud وغيرها.

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