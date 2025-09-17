دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كونكشنز، العلامة التابعة لشركة جاكوبس ميديا، عن إطلاق الدورة الأولى من مؤتمر "كونكشنز كروز أرابيا: قمة القيادة"، الفعالية الإقليمية الأبرز المخصصة لقطاع الرحلات البحرية. وتقام هذه الفعالية الحصرية في دبي على متن سفينة الملكة إليزابيث 2 بميناء راشد، في 18 سبتمبر 2025، لتجمع تحت سقفٍ واحد أكثر من 120 من كبار خبراء السفر والرحلات البحرية، بمن فيهم المسؤولون التنفيذيون العالميون والجهات الحكومية المعنية ووكلاء السفر الرائدون لرسم ملامح مستقبل السياحة البحرية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وتهدف القمة إلى تعزيز نمو سياحة الرحلات البحرية التي تدخل مرحلة حاسمة من تطورها على مستوى المنطقة، حيثُ بلغت إيرادات سوق الرحلات البحرية في الشرق الأوسط وأفريقيا 144 مليون دولار أمريكي العام الماضي، مع توقعات بنمو سنوي مركب بنسبة 8.1% بين عامي 2025 و2030، مما يشير إلى الإمكاناتٍ القوية لهذا السوق في جميع أنحاء المنطقة.

وتركز أعمال المؤتمر علىمحورين رئيسيين؛ يستعرض المحور الأول بعنوان "أسباب تكريس الشرق الأوسط كمركز للرحلات البحرية" النجاحات التي حققتها المنطقة كوجهة سياحية بحرية واعدة، وما تمتلكه من مقومات ومزايا فريدة وفرص متاحة تؤهلها للارتقاء إلى طليعة المسارات العالمية للرحلات البحرية.

ويركز المحور الثاني "إلهام أسواق الشرق الأوسط" على ابتكار استراتيجيات عملية لتشجيع المسافرين الإقليميين على خوض تجارب الرحلات البحرية، حيث يتبادل الخبراء الرؤى حول سبل استقطاب الجمهور من مختلف المستويات، وترسيخ ثقافة السفر البحري وفتح مسارات جديدة للنمو في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وقال جريجوري ريفز، العضو المنتدب لشركة كونكشنز: "يهدف مؤتمر ’كونكشنز كروز أرابيا: قمة القيادة ‘إلى جمع القادة في جلسات نقاش استراتيجية خلال مرحلة حاسمة من نمو قطاع الرحلات البحرية في المنطقة. وتعكس كفاءة المتحدثين المشاركين مستوى الخبرات المتميزة في هذا القطاع، ومكانة المنطقة الناشئة كمركز عالمي للرحلات البحرية. ونسعى من خلال هذه القمة إلى إيجاد بيئة مثالية تتيح لصناع القرار تبادل الرؤى وبناء شراكات فاعلة وصياغة استراتيجيات مشتركة تساهم في تحقيق نمو مستدام لسياحة الرحلات البحرية الداخلية والخارجية على حد سواء".

ومن جهته، قال أنجيلو كابورو، المدير التنفيذي لقسم الرحلات البحرية في إم إس سي وإكسبلورا جورنيز: "تعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أبرز المناطق الواعدة في مجال الرحلات البحرية بفضل إرثها الثقافي العريق وجاذبيتها القوية لدى المسافرين الدوليين، مما يجعلها تمتلك جميع المزايا لتصبح وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية. وتجمع ’كونكشنز كروز أرابيا: قمة القيادة ‘مجموعة من أبرز روّاد القطاع للاستفادة من هذا الزخم، وتعزيز النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الرحلات البحرية في المنطقة".

وتضم قائمة المتحدثين المؤكدة في القمة مجموعة متميزة من قادة القطاع، بمن فيهم أنجيلو كابورو، المدير التنفيذي لقسم الرحلات البحرية في إم إس سي؛ وحمزة مصطفى، الرئيس التنفيذي للعمليات في ميناء راشد ومراسي بي آند أو (موانئ دبي العالمية)؛ ومحمد سعيد، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في رويال كاريبيان إنترناشونال وسليبريتي كروزس وسيلفرسي وأزامارا؛ وهانز رود، الرئيس التنفيذي لشركة ترانسند كروزس؛ وغادة مرغلاني، مدير إدارة التسويق والعلامة التجارية في أرويا كروز؛ وأندي هارمر، المدير العام لشركة سي إل آي إيه في المملكة المتحدة وأيرلندا. وتؤكد مشاركة هؤلاء الضيوف التزام القمة بتعزيز الحوارات الهادفة وإتاحة فرص التعاون بين مختلف الجهات المعنية في قطاع الرحلات البحرية العالمي.

وستقدم القمة رؤى رفيعة المستوى حول حال السوق تتناول القضايا الملحّة التي ترسم ملامح مستقبل الرحلات البحرية، بالإضافة إلى العديد من جلسات النقاش الاستراتيجية وجلسات الإحاطة المغلقة. كما ستشهد إطلاق تقرير متخصص حول توجهات الرحلات البحرية العالمية، والذي يقدم تحليلاً شاملاً قائماً على البيانات لتوجهات الرحلات البحرية العالمية والمكانة المتنامية للمنطقة بوصفها مركزاً عالمياً للرحلات البحرية.

تحظى القمة بدعم العديد من شركات الرحلات البحرية الدولية الرائدة، بما في ذلك أزامارا، وسليبريتي كروزس، وسليستيال كروزس، وإم إس سي كروزس، والنرويج كروز لاين، ورويال كاريبيان، وسيلفرسي، وترانسيند كروزس. وستكون الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية (CLIA)، الرابطة التجارية الرائدة في مجال الرحلات البحرية التي تمثل مجتمع الرحلات البحرية العالمي وأعضائه، من بين الجهات المشاركة، مما يؤكد الأهمية العالمية للقمة.

نبذة عن جاكوبس ميديا

جاكوبس ميديا هي المنصة الأمثل لقطاعي السفر والضيافة، حيث تُشكّل الحوارات وتُسهم في دفع عجلة التقدم لأكثر من 15 عاماً. يقع مقرّ جاكوبس ميديا الدولي المتنامي في دبي ولندن، ويمتدّ عبر خمس قارات مع تسع علامات تجارية رائدة - بما في ذلك Travel Weekly, Connecting Travel and The Caterer - وينظم أكثر من 160 فعالية عالمية سنوياً. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة jacobsmediagroup.com

حول كونيكشنز

كونيكشنز هي منصة دولية خاصة لصانعي القرار الموثوق بهم في قطاع السفر، وهي جزء من جاكوبس ميديا، الصوت العالمي لقطاعي السفر والضيافة. تجمع فعاليات كونيكشنز أبرز وكلاء السفر والموردين في هذا القطاع على مدار العام، في وجهات حول العالم، من خلال "كونيكشنز واي" الرائد، وهو عبارة عن سلسلة من المنهجيات والأساليب الحصرية المُجرّبة المصممة لبناء علاقات عمل طويلة الأمد. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة connectionscruise.com

#بياناتشركات

- انتهى -