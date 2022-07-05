المنامة: وقّعت ’كونتيننتال‘، الشركة الألمانية العريقة للإطارات الراقية، اتفاقية شراكة مع ’شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده‘ تم بموجبها تعيينها الموزّع الرسمي لإطارات ’كونتيننتال‘ في مملكة البحرين.

وأقيم حفل توقيع الاتفاقية في مقرّ ’شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده‘ بالعاصمة البحرينية المنامة من قِبَل كوريل كوتشيرا، المدير التنفيذي لدى ’كونتيننتال الشرق الأوسط‘، وفاروق يوسف المؤيد، رئيس مجلس إدارة ’شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده‘، وبحضور فيرنر جروهي - نائب رئيس البعثة للسفارة الألمانية في البحرين. وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة بين الجهتين بعد سلسلة من التطوّرات التي شهدت على قيام مصنِّع الإطارات الألماني الشهير بتعزيز مستويات الدعم التي يقدّمها للعملاء بشكل كبير في البحرين.

تعليقاً على هذه الشراكة، قال كاريل كوتشيرا، المدير التنفيذي لدى ’كونتيننتال الشرق الأوسط‘: "يسعدنا جداً توقيع هذه الاتفاقية مع ’شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده‘ لتصبح شريكاً بارزاً لنا، ومن شأن القدرات والمكانة التي تتمتّع بها أن تساعدنا على الاستمرار بتوفير إطارات راقية للعملاء في كافة أنحاء المملكة. وأنا واثق أننا سنحقّق معاً الكثير من الأمور المميّزة في البحرين."

من جهته، قال فاروق يوسف المؤيد، رئيس مجلس إدارة ’شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده‘: "باعتبارنا الشركة العائلية الأضخم في البحرين، فإنا نفخر بالانضمام إلى عائلة ’كونتيننتال‘ والمساهَمة بنمو العلامة التجارية في المملكة خلال السنوات القادمة. فتاريخنا الطويل وجذورنا العميقة في البحرين تجعلنا الشريك المثالي، ونحن نتطلّع للاستمتاع بشراكة مثمرة فيما بيننا على المدى الطويل."

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معلومات للمحرّرين

تقوم ’كونتيننتال‘ بتطوير تقنيات وخدمات رائدة لتمكين عمليات النقل المستدامة والمتصلة للناس وبضائعهم. تم تأسيس هذه الشركة المتخصّصة بالتقنيات في العام 1871 وهي توفر حلولاً آمنة، فعّالة، ذكية ومعقولة السعر لقطاعات المركبات، الآليات، الحركة المرورية والنقل. وفي العام 2021، حقّقت الشركة مبيعات أوّلية بلغت حوالي 33.8 مليار يورو ويعمل لديها حالياً ما يزيد عن 190,000 شخص في 58 دولة وسوق حول العالم. وفي 8 أكتوبر 2021، احتفلت الشركة بمرور 150 سنة على تأسيسها.

لدى قسم أعمال الإطارات 24 موقع إنتاج وتطوير حول العالم. وتُعدّ ’كونتيننتال‘ أحد الروّاد في مجال تصنيع الإطارات مع وجود حوالي 57,000 موظّف لديها، وقد أعلنت عن مبيعات قدرها 11.8 مليار يورو في العام 20210 ضمن هذا القطاع من الأعمال. وتحتل ’كونتيننتال‘ موقعاً بين روّاد التقنية في إنتاج الإطارات وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات لسيارات الركّاب، المركبات التجارية والخاصّة، بالإضافة إلى أدوات النقل من عجلتين. ومن خلال الاستثمار المستمر في الأبحاث والتطوير، تسهم ’كونتيننتال‘ بشكل رئيسي في تعزيز السلامة والكلفة والاهتمام بالبيئة في قطاع النقل الفعّال. وتشمل أعمال قسم الإطارات الخدمات في مجال تجارة الإطارات وتطبيقات الأساطيل، إلى جانب أنظمة الإدارة الرقمية للإطارات.

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