الهدف طويل الأمد: تطوير مفهوم إدارة إعادة التدوير المغلق للإطارات المستهلكة.

تسعى كونتيننتال لتحقيق هدف استخدام أكثر من 40% من المواد المتجددة والمعاد تدويرها في إطاراتها بحلول عام 2030.

قامت شركة Continental بإبرام اتفاقية شراء طويلة الأمد مع شركة Pyrum Innovations، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا التحلل الحراري للإطارات المنتهية الصلاحية، لشراء "الكربون الأسود المعاد تدويره" (rCB) عالي الجودة والمستخرج من هذه الإطارات. تنوي شركة Continental استخدام الكربون الأسود المعاد تدويره في إنتاج إطارات سيارات الركاب بشكل دوري في المستقبل. وبهذا تعزز الشركتان تعاونهما. وكانت الشركة المصنعة للإطارات الفاخرة قد وقّعت بالفعل اتفاقية تطوير مع Pyrum Innovations في عام 2022. منذ ذلك الحين، تشترك الشركتان في الهدف المتمثل في تحسين وتوسيع عملية إعادة تدوير الإطارات المنتهية الصلاحية باستخدام تقنية التحلل الحراري.

يُعتبر الكربون الأسود مادة خام أساسية لإنتاج الإطارات وصناعة منتجات المطاط الصناعية الأخرى. يعمل الكربون الأسود على زيادة استقرار وقوة ومتانة الإطارات عند استخدامه في مركبات المطاط. يساعد استخدام الكربون الأسود المعاد تدويره من الإطارات المستهلكة على تقليل الاعتماد على المواد الخام الأحفورية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يحتوي الإطار العادي من كونتيننتال على نسبة تتراوح بين 15% إلى 20% من الكربون الأسود، الذي يمنح الإطار لونه الأسود، حسب الطراز. باستخدام الكربون الأسود المعاد تدويره، تقترب كونتيننتال من تحقيق هدفها باستخدام أكثر من 40% من المواد المتجددة والمعاد تدويرها في إطاراتها بحلول عام 2030.

يقول "جورج ألميدا"، رئيس قسم الاستدامة في كونتيننتال للإطارات: "أصبحت المواد الخام المعاد تدويرها ذات أهمية متزايدة في إنتاج إطاراتنا. لزيادة إعادة التدوير في منتجاتنا، نحتاج أن نفكر بطريقة مختلفة. نحتاج أن نتحول من مفهوم "نهاية الحياة" إلى مفهوم "نهاية الاستخدام" للإطارات. هذا يعني أن نهاية مرحلة الاستخدام المحددة للإطار يجب أن تكون بداية لفرصة جديدة. بالتعاون مع بايروم، نعمل على تطوير عمليات عالية الكفاءة لإعادة تدوير أكبر عدد ممكن من المكونات والمواد من الإطار المستهلك وإعادتها إلى دورة الإنتاج لدينا."

تحتوي اطارات كونتيننتال بالفعل على مواد معاد تدويرها في صناعة إطاراتها. تحتوي هذه الإطارات على مواد مثل المطاط المعاد تدويره من إطارات قديمة، والفولاذ المعاد تدويره، والبوليستر المستخرج من زجاجات PET، والتي عادة ما تكون مهددة بالتحول إلى نفايات أو حرقها.

لإعادة تدوير الإطارات، تتطلب تقنيات وعمليات متقدمة لفصل وتنظيف المواد بفعالية، بحيث لا تتأثر سلامة وجودة الإطارات أو المواد المعاد تدويرها. سلامة الإطارات تمثل الأولوية الكبرى لشركة كونتيننتال.

مفهوم إعادة التدوير الذي تتبعه الشركة: يتمثل في استخدام الإطارات المستهلكة كمواد خام لصنع إطارات جديدة.

مفهوم إدارة إعادة التدوير: الإطارات المستهلكة تصبح مواد خام لإطارات جديدة

كانت الشركة المصنعة للإطارات الفاخرة قد وقعت اتفاقية تطوير مع شركة بايروم إنوفيشنز في عام 2022. يقول "باسكال كلاين"، الرئيس التنفيذي لشركة بايروم إنوفيشنز: "إن توسيع تعاوننا مع كونتيننتال هو خطوة مهمة جدًا بالنسبة لنا". ويضيف: "لضمان أن تتمكن كونتيننتال من استخدام الكربون الأسود المعاد في إنتاج إطارات الركاب في المستقبل، نعمل باستمرار على تطويره كجزء من تعاون مستمر، وقد نجحنا بالفعل في ضمان أن تحتوي جميع إطارات الرافعات الشوكية الجديدة المنتجة في مصنع كونتيننتال للإطارات في كورباخ، هيسن في ألمانيا، على الكربون الأسود المستدام الذي نقدمه."

الاقتصاد الدائري جزء لا يتجزأ من استراتيجية الاستدامة لشركة كونتيننتال

كجزء من استراتيجيتها الطموحة للاستدامة، تهدف كونتيننتال إلى زيادة استخدام المواد المستدامة في إطاراتها إلى 100% بحلول عام 2050 على أبعد تقدير. ستساهم المواد المعاد تدويرها بدور كبير في ذلك. كجزء من نظام مغلق يتم إعادة استخدامها في دورة انتاجية، ستصبح الإطارات المستهلكة في المستقبل مواد خام لإنتاج إطارات جديدة.

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