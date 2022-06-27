القاهرة : وقعت شركة كونتكت للتخصيم، مع مجموعة حديد الجارحي، اتفاقية تعاون جديدة، ضمن سلسلة اتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تحرص شركة «كونتكت» على عقدها بشكل مستمر مع المؤسسات والشركات التي تندرج تحت مظلة مجموعة من القطاعات المتنوعة ما بين القطاع الخدمي والسلعي، بالإضافة إلى قطاع الزراعة والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار خطة التوسع لشركة كونتكت بهدف الوصول لمختلف القطاعات بمجموعة من الحلول المالية المتكاملة التي تقدمها في جميع محافظات مصر وتعكس كفاءة إستراتيجية الاستثمار وخدمات التخصيم كواحدة من الحلول التمويلية المميزة التي تبنتها الشركة على مدار العام الماضي، وأثمرت عن تعزيز تفاعلها المباشر مع العملاء.

وكذلك من شأن هذه الاتفاقية أن تقدم لموظفي مجموعة حديد الجارحي تسهيلات تمويلية بفائدة مميزة على منتجات كونتكت المختلفة في التمويل الاستهلاكي والعقاري من خلال شركاتها المختلفة.

وقال السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، "تعكس هذه الاتفاقية مجموعة كونتكت في خبرة وأداء مجموعة حديد الجارحي كواحدة من كبرى شركات الحديد والصلب في مصر، لافتا إلى أن كونتكت المالية تستهدف أيضا تعزيز التعاون مع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، عبر توفير مزيد من الحلول والأدوات التمويلية المبتكرة.

ومن جانبه، قال السيد محمد الجارحي، العضو المنتدب لمجموعة الجارحي للصلب، "أن هذا التعاون سيحدث تأثير وتغيير كبير في السوق المصرية، لافتاً إلى أن الاتفاق تم بأسعار فائدة تنافسية، ومتماشياً مع خطط المجموعة للوصول إلى حلول تمويلية لتسريع وتيرة أعمال الصناعة الخاصة بالشركة.

جدير بالذكر، أن شركة كونتكت المالية القابضة، قد اختيرت ضمن قائمة أقوى50 شركة في مصر لعام 2022 من مجلة فوربس ميدل إيست Forbes Middle East والتي تصدر وفق ترخيص من علامة فوربس التجارية العالمية.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن شركة كونتكت المالية

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البروصة المصرية CNFN.CA) هي مجموعة رائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتولى إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية. وتتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم كونتكت برامج تمويلية متنوعة لتمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت التأجير التمويلي وكونتكت التخصيم. كما تقدم كونتكت خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تعد الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بالسوق المصري. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.