القاهرة : أعلنت شركة كونتكت، الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن توقيع بروتوكول تعاون مع منصة توثبيك، في إطار خطتها الاستراتيجية التي تستهدف تمويل القطاع الطبي باستثمار تصل قيمته إلى مليار جنيه مصري، وتدعم كونتكت من خلال هذه الشراكة عملية توسع تطبيق توثبيك في مصر والسوق الإقليمي عبر توفيرها برنامج تمويلي يخدم قطاع طب الأسنان ، لتمكين أطباء الأسنان في الأسواق الناشئة من الاستفادة من خدمات التجارة الإلكترونية والمدفوعات والتمويل الاستهلاكي وتسهيل عملية شراء لوازمهم ومعداتهم وحتى الدورات التدريبية.

وتأتي هذه الشراكة في الوقت الذي تواصل فيه كونتكت حركة التوسع في خدماتها الائتمانية بما يخدم المنصات الرقمية. مما يؤكد جهود الشركة الحثيثة تجاه تمكين المشاريع الناشئة ودعم قطاع التمويل في مصر. وعملها المستمر على تطوير وتحسين طريقة حصول المستهلكين والشركات على الخدمات المالية وتحقيق تجربة ذات خبرة وجودة عالية للعملاء.

وفي هذا السياق، قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة: "نسعد اليوم بتنفيذ هذا التعاون الاستراتيجي الذي يدعم منصة توثبيك، والتي أصبحت في وقت قياسي لاعباً ناشئاً مهماً استطاع النجاح بسرعة وأصبحت أداة ضرورية في هذا القطاع، كونه أتاح لأطباء الأسنان فرصة الاطلاع وفي لمح البصر على الخيارات الاستثنائية التي يقدمها الموردون من مختلف الشركات وتقديم طلباتهم بكبسة زرّ. مما يخفف الحمل الملقى على عاتق أطباء الأسنان ومساعديهم ويمكّنهم من التركيز على عملهم"

وأضاف زعتر، نحن نتطلع إلى دعم شركة توثبيك من خلال العمل على تطوير أدوات الدفع والتمويل الخاصة بها، حيث تمكن كونتكت عبر هذه الشراكة أطباء الأسنان من تلبية احتياجات وتجهيزات العيادات الطبية مع حد ائتماني 100 ألف جنيه مصري ومدة سداد 6 أشهر بدون فوائد وبدون مقدم. علاوة على ذلك، ستمنح أطباء الأسنان حد ائتمانيًا إضافيًا للتمويل الاستهلاكي أيضًا لاستخدامه في شبكة تجار كونتكت. الأمر الذي يؤكد مدى سعي شركة كونتكت إلى التوسع ومضاعفة نطاقها لدعم الأعمال عبر خدماتنا الائتمانية المتقدمة."

ومن جانبه علق، الدكتور وائل البزري، الرئيس التنفيذي لشركة توثبيك: "نحن مسرورون بالتعاون مع كيان مثل كونتكت خبرته تربو على 20 عاماً في قطاع التمويل، تعاون سيمكننا من الوصول إلى تحقيق وبناء رؤيتنا نحو خلق بيئة رقمية تتيح لأطباء الأسنان التسوق عبر الإنترنت، إذ يُقدّم التطبيق مجموعة من المنافع ومن ضمنها تعزيز العمليات وزيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف عبر استخدامٍ أمثَل للبيانات الشاملة المُجمعة والمعلومات ذات الصلة بالقطاع."

ويشير البزري، إلى أن هذه المنصة قد صممت لمزاولي هذه المهنة بالتحديد، فالمشاكل التي تواجه أطباء الأسنان حالياً متعددة فيما يتعلق بشراء المعدات والمنتجات اللازمة، ووصول طلبيات غير مطابقة للاختيار الذي وقع عليه الطبيب؛ فالمحادثات الهاتفية لا يمكنها نقل الصورة والتفاصيل التي تساعد الطبيب على تحديد خياراته. وهنا تكمن قوة فكرة هذا التطبيق الذي يعتمد على الأطباء الذين يؤمنون بالانخراط الرقمي.

لافتاً إلى أن هذا هو التحدي الأبرز، حيث أنه ليس من السهل اقناع الأطباء خصوصاً غير الشباب، باستخدام تطبيق هاتفي لشراء ما يلزمهم. إلا أنه يشدد على سهولة التطبيق الذي تم العمل عليه بطريقة بسيطة لمساعدة الأطباء من مختلف الأعمار على التأقلم معه وإتمام العملية بسلاسة، ومن دون أي تعقيدات تقنية. كما أن إتاحة هذه الوسيلة تساعد الطبيب على اختيار المنتجات من شركات متعددة في الوقت عينه بحيث يصبح أمام تشكيلة أكبر من الخيارات وأكثر من مورد، والتوصيل يتم بحسب التوقيت الذي يناسب الطبيب، مما يعمل على ضبط وتنظيم العملية الشرائية.

ويؤكد هذا التعاون عملية السعي المتواصل التي تقوم بها كونتكت للتوصل إلى أفضل السبل الجديدة التي تمكنها من خدمة الجمهور وتوفير أفضل الخدمات لهم من خلال قنوات متعددة، فضلاً عن أنه يعزز الأثر المتنامي الذي تلعبه شركة كونتكت في مجال التكنولوجيا المالية، لا سيما التجارة الإلكترونية. حيث أن خطة استثمارات ذراع التمويل الاستهلاكي للشركة بالنصف الثاني من العام الجاري تركز على قطاعي التعليم والصحة والذي تسعى الشركة لتمويله بشتى الطرق، لا سيما بقطاع الأسنان.

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نبذة عن شركة كونتكت:

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي مجموعة رائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية والمصنفة ضمن اقوى 50 شركة في مصر من قبل مجلة فوربس للعام 2022، حيث تتولى إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية. وتتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم كونتكت برامج تمويلية متنوعة لتمويل شراء السيارات و المركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها كونتكت للتأجير التمويلي وكونتكت للتخصيم. كما تقدم كونتكت خدمات التأمين من خلال شركات كونتكت للوساطة التأمينية وثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة ،كذلك تقدم خدمات الدفع الإلكتروني وتحصيل المدفوعات عن طريق كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني. كما تعد الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بالسوق المصري. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

نبذة عن شركة توثبيك:

تم إطلاق التطبيق الرائد الخاص بالهواتف المحمولة، والذي يرتكز على أحدث التقنيات من أجل توفير نظام عمل مبسط وسهل الاستعمال لكل من ممارسي طب الأسنان ومورّدي منتجات طب الأسنان وأصحاب المصلحة الآخرين ضمن هذه الصناعة. تم إطلاق المشروع بشكل رسمي اوائل العام 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة، لبنان، مصر، وقطر، ويتم التوسع حاليًا ليشمل المملكة العربية السعودية والكويت.