دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كومڤولت، الشركة العالمية الرائدة في مجال المرونة السيبرانية وحلول حماية البيانات في أنظمة حوسبة السحابة الهجينة، عن انطلاق منتدى شيفت في متحف المستقبل بدبي يوم الخميس 17 أبريل 2025.

ويجمع المنتدى قادة قطاع المرونة السيبرانية وخبراء تكنولوجيا المعلومات وكبار المسؤولين التنفيذيين لمناقشة التحديات الناجمة عن توسّع نطاق الهجمات السيبرانية مع ازدياد اعتماد الشركات في دولة الإمارات على الحلول السحابية، ويهدف إلى وضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ لمواجهة التهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشكّل واحدة من كل ثلاث هجمات سيبرانية تحصل في المنطقة، بالإضافة لمناقشة سبل مواصلة سير الأعمال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فادي رشماني، نائب الرئيس والمدير العام لشركة كومڤولت في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "لم تعد المرونة السيبرانية خياراً، بل أصبحت ضرورة ملحّة في ضوء التطورات المتسارعة التي تطرأ على المشهد الرقمي. وتعيد كومڤولت رسم ملامح آلية انتقال الشركات من حالة التهديدات المستمرة، إلى ضمان استمرار سير العمل. نوفر خدمات الأمن القائمة على الذكاء الاصطناعي، ونعتمد على الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية والمنهجية القائمة على السحابة من أجل تمكين الشركات في الأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من مواجهة التهديدات السيبرانية وبناء خطوط دفاعية تواكب متطلبات المستقبل. ونتطلع للقائكم في منتدى شيفت بدبي لاستكشاف ملامح العصر الجديد في المرونة السيبرانية".

وتضم فعاليات المنتدى جلسات حوارية، وعروضاً لتسليط الضوء على منتجات كومڤولت، ونقاشات جماعية، ومعلومات يقدمها الخبراء من شركات مايكروسوفت وآي دي سي، وكور 42 (CORE42)، وإيه دبليو إس، وبيور ستوريج، وغيرها من قادة القطاع. ويحظى الحضور بفرصة الاطلاع على رؤى قادة الفكر واستراتيجيات المرونة السيبرانية الحديثة، وتوجهات الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وسبل مواصلة سير الأعمال، واستكشاف مفهوم شركات الحد الأدنى القابل للتطبيق.

وتجسد السوق السيبرانية المتنامية في دولة الإمارات التزامها الراسخ بالابتكار، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. لكن برغم هذا النمو، قالت 58% من الشركات الإماراتية إن إجراءات الحماية السيبرانية المعتمدة لديها غير قادرة على مواكبة نموها الرقمي المتسارع. وتتمثّل رسالة منتدى شيفت من كومڤولت بردم هذه الفجوة وتمكين الشركات الإماراتية من اعتماد أساليب لحماية البيانات تواكب متطلبات المستقبل، فضلاً عن تسهيل إجراءات الامتثال، وتحييد التهديدات المتزايدة في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهجمات.

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