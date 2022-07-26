· تمنح الشراكة فرصة للعملاء "بالتسوق الآن والدفع لاحقاً"

دبي: أعلن كوميكيف، أول متجر كبير من نوعه في الشرق الأوسط للمقتنيات المتعلقة بفن البوب من أفلام ومسلسلات، عن توقيع اتفاقية شركة مع "تابي"، الشركة الرائد في في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الدفع والتسوق، وتقسيط المشتريات.

من خلال هذه الشراكة، يهدف كوميكيف إلى إتاحة الفرصة للعملاء لشراء المقتنيات المرخصة ومجسمات للأبطال الأفلام والمسلسلات وسلع رموز ثقافة البوب والملابس وتذكارات من الاستوديوهات الأكثر شهرة حول العالم من خلال خطة دفع بدون فوائد باستخدام منصة "تابي". اعتبارًا من شهر يونيو، يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة سلسة ومريحة من خلال اختيار خطة سداد مدتها ثلاثة أو ستة أشهر بناءً على رغبتهم.

وفي هذا السياق قالت، ياسيمن النجار، المدير العام لمتجر كوميكيف: " يسعدنا أن نتعاون مع تابي لمنح عملائنا إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من قطع أصلية بشهادات المنشئة والقطع الفنية ذات الإصدار المحدود التي نوفرها في متجرنا. هناك طلب كبير على المجسمات والمقتنيات المرخصة، ولأن معظم هذه المقتنيات ذات إصدار محدود، يؤدي هذا إلى ارتفاع سعرها. ونهدف بهذه الشراكة إلى تمكين عملائنا من الحصول على القطع التي يحبونها مع ضمان تمتعهم بمرونة الدفع".

من جانبه صرح جوجال بارياني، مدير التسويق في تابي: "نحن سعداء للغاية بشركاتنا مع كوميكيف، حيث تتماشى استراتيجيتهم مع رؤيتنا الكبرى وهي تقديم خدمات تفيد مصالح المتسوقين".

يغطي متجر كوميكيف مساحة 15،000 قدم مربع في دبي آوتليت ويلبي احتياجات الفئات العمرية المختلفة وهواة تجميع المجسمات الفريدة، مما يوفر عالمًا جديدًا بالكامل من المقتنيات في المنطقة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن كوميكيف:

COMICAVE ™ هو أكبر متجر لرموز ثقافة البوب في الشرق الأوسط ويقع في دبي، الإمارات العربية المتحدة،. يتخصص كوميكيف في بيع المقتنيات المرخصة ومجسمات للأبطال وسلع رموز ثقافة البوب والملابس. كوميكيف هو أيضًا الموزع الرسمي في الشرق الأوسط للعديد من أفضل العلامات التجارية في القطاع من مثل Iron Studios وSideshow و Bandai. كما يمتلك COMICAVE ™ شركة كوميكيف ستوديوز، المتخصصة في تصميم وتصنيع وتطوير شخصيات مرخصة ومقتنيات عالية الجودة.