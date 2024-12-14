دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كومفولت، الرائدة في حلول المرونة السيبرانية وحماية البيانات للسحابة الهجينة، وشركة دو، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع مذكرة تفاهم (MOU) لتطوير وتعزيز خدمات وحلول المرونة السيبرانية المتقدمة.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقديم حلول شاملة للمرونة السيبرانية للشركات في مختلف أنحاء المنطقة، مما يعزز قدرتها على حماية واستعادة البيانات الحيوية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.

وبموجب مذكرة التفاهم ستتعاون كومفولت ودو لتطوير وتسويق خدمات مبتكرة للمرونة السيبرانية تستفيد من قدرات الشركتين. ستشمل هذه الحلول حماية متقدمة للبيانات، وتكامل السحابة، وحلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الشركات في الإمارات وخارجها.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دو: "تلتزم دو بصفتها المزود الرائد لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية في الإمارات، بتمكين الشركات من خلال حلول متطورة تعزز رحلتها الرقمية. تتماشى شراكتنا مع كومفولت مع هذا الالتزام، حيث تمكننا من تقديم حلول متقدمة للمرونة السيبرانية تحمي بيانات عملائنا القيمة وتضمن استمرارية الأعمال في ظل مشهد رقمي يزداد تعقيدًا."

وأضاف نزار الفارعة، مدير مبيعات القنوات للأسواق الناشئة في كومفولت: "تعتبر المرونة السيبرانية في المشهد الرقمي الحالي ضرورة حتمية للأعمال. ستتيح لنا شراكتنا مع دو تقديم الأدوات اللازمة للشركات للبقاء في مقدمة التهديدات السيبرانية وضمان الاستمرارية. نحن متحمسون للعمل معًا لتقديم حلول متطورة تساعد عملاءنا على حماية أهم أصولهم – بياناتهم."

وتؤكد الشراكة بين كومفولت ودو على أهمية المرونة السيبرانية في الاقتصاد الرقمي اليوم. ومن خلال الجمع بين خبراتهما ومواردهما، تهدف الشركتان إلى تقديم حماية وقدرات استعادة لا مثيل لها للشركات، مما يضمن قدرتها على العمل بأمان وكفاءة في مواجهة التحديات السيبرانية.

وتتمتع كومفولت بحضور قوي في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط على مدار عقود، حيث دعمت الشركات الحكومية والخاصة في تعزيز مرونتها السيبرانية وحماية بياناتها. وتشمل قائمة شركائها الرئيسيين شركات مثل إينوك، G42، روشن، Meeza، وحديد الإمارات.

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