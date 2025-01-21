دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الشهيرة، عن تعيين كوري آند براون، الشركة الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات الاستشارية ودارة المشاريع وإدارة التكاليف، كمستشار إدارة اتكاليف برج آيكونيك ريزيدنسيز، مشروع ميريد المقبل من تصميم بينينفارينا.

تعمل شركة كوري آند براون في جميع أنحاء الشرق الأوسط والقارتين الأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والهند، وتساعد العملاء على التنقل بثقة بين تقلبات السوق وعدم اليقين، لتقديم مساحات مبنية أكثر أماناً واستدامة للجميع. وعندما يتعلّق الأمر ببرح آيكونيك ريزيدنسيز، سيتمحور دور الشركة حول ضمان تقديم حلول فعالة من حيث التكلفة تتوافق مع التزام ميريد بأعلى معايير الجودة والاستدامة.

وبهذه المناسبة، علق مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلاً: "نفتخر بالشراكة مع شركة كوري آند براون حيث ستضمن خبرات الشركة الضليعة في إدارة المشاريع المعقدة تسليم برج آيكونيك ريزيدنسيز في الوقت المحدد وبأعلى المعايير، بما يلبي توقعات كل من أصحاب المصلحة وسكان البرج في المستقبل. تمنحنا سمعة الشركة العالمية في تقديم مشاريع رفيعة المستوى الثقة في تجاوز الحدود وتطوير مشروع فريد سيصبح معلماً بارزاً يجسّد بحق الابتكار والاستدامة والقيمة الخالدة."

ومن جهته، صرح جيمي كيركوود، المدير الأول في شركة كوري آند براون، قائلاً: "يجسّد مشروع برج آيكونيك ريزيدنسيز مفهوم الابتكار والفخامة والتميز المعماري الذي تمثله دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن فخورون بالمساهمة بخبراتنا في إدارة التكاليف لضمان تنفيذ البرج وتسليمه بنجاح ليصبح أحد أكثر العناوين المتميزة المرغوبة في دبي."

يلبّي برج آيكونيك ريزيدنسيز من تصميم بينينفارينا الطلب المتزايد على المساكن الفاخرة في دبي، المدينة المشهورة عالمياً بمبانيها الاستثنائية ذات العلامات التجارية العالمية. بدءً من الحصول على الموافقات الحكومية إلى بدء عمليات البناء، أنجزت ميريد خطوات كبيرة في تنفيذ المشروع، وتستهدف الانتهاء من المشروع بحلول الربع الثالث من عام 2027. سيبلغ ارتفاع البرج 290 متر وسيكون أطول برج سكني في مدينة دبي للإنترنت، ويوفر 310 شقق فاخرة ووسائل راحة عالمية المستوى.

سواء كنت تتطلّع إلى شراء إحدى الشقق في البرج أو لتجربة فخامة آيكونيك ريزيدنسيز، أو لمعرفة المزيد عن المشروع واستكشاف عروض ميريد في شقة العرض الجديدة الخاصة بالشركة بالقرب من موقع المشروع، الرجاء التفضل بتحديد موعد للزيارة على الموقع الإلكتروني: https://mered.ae/

عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على التعاون مع المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً إيماناً منها بتوافق أفكارهم وقيمهم مع قيم الشركة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي، يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية، على تطوير منظومة عقارية متميزة في مواقع واعدة حول العالم. تتجاوز مشاريع ميريد كونها مجرد مبانٍ بل معالم خالدة تعيد تشكيل أفق كل مدينة وتعزز حياة السكان بجودة وخدمات لا مثيل لها.

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