دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "كليك - Qlik"، الرائدة عالمياً في مجال تكامل البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، عن إطلاق منطقة سحابية جديدة على منصة "أمازون ويب سيرفسز" (AWS) في الشرق الأوسط، في خطوة تؤكد التزامها بدعم المؤسسات الإقليمية في سعيها لتطبيق حلول ذكية تقوم على الأداء العالي وتراعي سيادة البيانات.

وتشهد المنطقة تسارعاً لافتاً في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص، مما يجعل القدرة على إدارة البيانات وتحليلها داخل الحدود الوطنية عاملاً بالغ الأهمية. وستتيح هذه البنية السحابية الجديدة للقطاعات الحيوية، مثل المصارف والرعاية الصحية والطاقة والخدمات الحكومية العمل بكفاءة أعلى وزمن استجابة أسرع وامتثال تنظيمي تام.

وتعليقاً على إطلاق المنطقة السحابية الجديدة، قال تيجاس ميهتا، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لدى "كليك" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي عنصراً محورياً في مساعي التنويع الاقتصادي بالمنطقة، لكن فاعليتها ترتبط مباشرة بجودة البيانات التي تبنى عليها. ونوفر لعملائنا، من خلال هذه المنطقة السحابية الجديدة على منصة ’أمازون ويب سيرفسز‘، البنية التحتية التي تضمن لهم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بدون مغادرة بياناتهم للمنطقة، مع تحقيق أفضل مستويات الأمان والامتثال والأداء".

وتأتي هذه الخطوة في توقيت حاسم، حيث تسرع الحكومات وتيرة تطبيق سياسات الذكاء الاصطناعي، وتشدد الجهات التنظيمية متطلبات حفظ البيانات ضمن الحدود السيادية، بينما تتطلع الشركات إلى تسريع الوصول إلى تحليلات استراتيجية تعزز تنافسيتها.

وتقدم المنطقة السحابية الجديدة عدة مزايا أبرزها:

ضمان سيادة البيانات: حيث تتيح للمؤسسات تخزين بياناتها الحساسة داخل المنطقة، والامتثال للوائح التنظيمية المحلية.

تحسين الأداء وخفض التأخير: عبر تقريب مواقع تخزين البيانات من المستخدمين، مما يسرع من عمليات التحليل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

تمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع: من خلال توفير أدوات الأتمتة المتطورة والقائمة على الذكاء الاصطناعي من "كليك" في التحليلات وتكامل البيانات والأتمتة الذكية لتسريع عمليات اتخاذ القرار.

وتقدم "كليك" للمؤسسات الإقليمية، من خلال هذه الخطوة، الأدوات الضرورية لتعزيز مستويات الابتكار والكفاءة والامتثال، حيث تشير تقديرات شركة PwC إلى أن 70% تقريباً من الشركات في الشرق الأوسط تخطط لنقل معظم عملياتها إلى السحابة خلال العامين المقبلين، في حين تتوقع شركة "الخدمات الاستشارية للاتصالات - Telecom Advisory Services" أن تسهم الحوسبة السحابية العامة بإضافة ما يقارب 733 مليار دولار أمريكي إلى اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2033، مما يؤكد على ضرورة تأسيس بنية تحتية متطورة تدعم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وستوفر المنطقة السحابية من "كليك" على منصة "أمازون ويب سيرفسز" الخدمات التالية:

Qlik Analytics: حزمة متكاملة من أدوات التحليل القائمة على اذكاء الاصطناعي للمساعدة على اتخاذ قرارات مدروسة.

Qlik Talend Cloud®: لضمان سلاسة حركة البيانات بين التطبيقات المؤسسية والمخازن السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي.

Qlik AutoML® والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: لتعزيز قدرة المؤسسات على توسيع نطاق التحليلات التنبؤية والاستباقية بسرعة.

وأضاف ميهتا، قائلاً: "نحن نعمل على تحويل الذكاء الاصطناعي من مجرد مفهوم إلى واقع ملموس يخدم أعمال الشركات في الشرق الأوسط. وتمنحهم هذه البنية الأساس الذي يحتاجونه لاتخاذ قرارات مبنية على الذكاء الاصطناعي بسرعة وأمان وضمان تحقيق الامتثال الكامل للوائح التنظيمية".

وتعكس هذه الخطوة مساهمة "كليك" في تعزيز مكانة المنطقة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، من خلال توفير البنية المحلية وتوسيع الشراكات وتعزيز الدعم المؤسسي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي بثقة.

نبذة عن كليك

تحول شركة كليك مشهد البيانات المعقد إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تجارية استراتيجية. تخدم محفظتنا أكثر من 40,000 عميل على مستوى العالم، وتوفر تقنيات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي المتقدم على مستوى المؤسسات، ودمج البيانات، وتحليلاتها. تؤدي أدواتنا العملية والقابلة للتطوير المتخصصة في الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي إلى اتخاذ قرارات أفضل وأسرع. نتفوق في تكامل البيانات والحوكمة، ونقدم حلولاً شاملة تعمل مع مصادر بيانات متنوعة. تكشف التحليلات البديهية من كليك عن الأنماط المخفية، وتمكن الفرق من معالجة التحديات المعقدة واستغلال الفرص الجديدة. بصفتنا شركاء استراتيجيين، فإن تقنيتنا وخبرتنا المستقلة عن المنصة تجعل عملائنا أكثر قدرة على المنافسة.

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