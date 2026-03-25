أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بإجراء أول استئصال للعصب الفقري القاعدي باستخدام تقنية "إنتراسبت"™، في إنجاز يُمثل تقدماً هاماً في مجال إدارة الألم. وتمّ تصنيف المستشفى رسمياً كأول مركز يتم تعيينه لإجراء "إنتراسبت"™ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في محطة بارزة تُعزّز الريادة الإقليمية للمستشفى في تقديم الرعاية المبتكرة.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور جورج- بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "تعكس إضافة إجراء "إنتراسبت"™ التزامنا المتواصل بالابتكارات المتطورة التي تُحقق نتائج ملموسة لمرضانا. ومن خلال دمج الحلول المتقدمة القائمة على الأدلة ضمن نموذج الرعاية لدينا، نضمن استفادة المرضى في المنطقة من أحدث العلاجات وأكثرها فاعلية، بما يعزّز رسالة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في تقديم رعاية عالمية المستوى تُحدث تحولًا في حياة المرضى".

تُعد آلام أسفل الظهر المزمنة من أكثر حالات الجهاز العضلي الهيكلي المنتشرة على مستوى العالم، ويُمثّل الألم الفقريّ المنشأ فئة فرعية مهمة من حالات آلام أسفل الظهر المزمنة، وينشأ عن تغيّرات التهابية في عظام الفقرات، ولا سيما على مستوى الصفائح الطرفية للفقرات.

وغالبًا ما يكون هذا الألم المستمر، الذي يتفاقم مع حركات مثل الانحناء للأمام أو الجلوس لفترات طويلة، من الحالات التي تتطلب خيارات علاجية إضافية إلى جانب العلاج الطبيعي والأدوية والحقن. وتتيح تقنية "إنتراسبت"™ الجديدة إجراء دقيقاً وطفيف التوغل يوفر خياراً متقدماً للمرضى يدعم نهج أكثر استدامة في إدارة الألم المزمن.

ومن خلال تمكين العودة المبكرة إلى الأنشطة اليومية وتحسين القدرة على التحمّل البدني، يُسهم الإجراء في مساعدة المرضى على استعادة الاستقلالية وتعزيز الإنتاجية واستعادة جودة الحياة. وتمتد الفوائد إلى ما هو أبعد من تخفيف الألم، لتشمل التعافي الوظيفي على المدى الطويل، والراحة النفسية، وزيادة الثقة في إدارة متطلبات الحياة اليومية.

وقال الدكتور رضا طلبة، رئيس قسم علاج الألم، معهد الأعصاب، في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وأول طبيب يمتلك الخبرة لإجراء هذا التدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يوفر إجراء "إنتراسبت"™ حلاً موجهاً ومثبتاً علمياً للألم الناشئ عن الفقرات. وغالباً ما يواجه المرضى المصابون بآلام الظهر المزمنة صعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية والحركة وجودة الحياة بشكل عام، والآن أصبح بإمكاننا معالجة السبب الجذري للألم، وإنجاز تخفيف ملحوظ. ونحن متفائلون بالتأثير طويل الأمد الذي يمكن أن يُحدثه في تحسين حياة المرضى اليومية".

يستهدف إجراء "إنتراسبت"™ استئصال العصب الفقري القاعدي الذي ينقل إشارات الألم من الصفائح الطرفية للفقرات المتضررة، وذلك باستخدام طاقة الترددات الراديوية لتعطيل هذه الإشارات من مصدرها. ويتم ذلك تحت توجيه مباشر بالأشعة السينية، ومن خلال شقّ صغير لا يتجاوز طوله سنتيمتراً واحداً، دون الحاجة إلى جراحة مفتوحة أو دمج للفقرات. ويشهد المرضى الذين يخضعون لهذا الإجراء تعافياً سريعاً، وانخفاضاً كبيراً في الألم، وتحسناً في القدرة على أداء الأنشطة اليومية، مع فوائد مستدامة لسنوات.

ويساهم إجراء "إنتراسبت"™ الجديد في فتح الباب أمام المرضى الذين أنهكتهم آلام أسفل الظهر المزمنة الفقريّة المنشأ، نحو مستقبل خالٍ من الألم للمرضى كما يُعزز مكانة معهد الأعصاب في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي كوجهة للرعاية العصبية المتقدمة التي تتمحور حول المريض. كما يواصل المستشفى الاستثمار في أحدث التقنيات وبرامج التدريب التخصصي لضمان حصول المرضى في مختلف أنحاء المنطقة على حلول رعاية مؤثرة على مقربة من منازلهم.

نبذة عن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

كليفلاند كلينك أبوظبي، هو مستشفى متعدد التخصّصات، يقع في جزيرة الماريه، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتباره امتداداً فريداً ومثالياً لنموذج الرعاية الصحية المُعتمد في كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، تمّ تصميمه بعناية فائقة لتلبية احتياجات الرعاية المعقّدة والحرجة في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها. ويضم المستشفى عدداً من المعاهد والأقسام وهي: معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية؛ ومعهد الأعصاب؛ ومركز علاج السرطان؛ ومعهد أمراض الجهاز الهضمي؛ ومعهد التخصصات الطبية الدقيقة؛ ومعهد التخصصات الجراحية الدقيقة المتكامل؛ ومعهد رعاية المشافي المتكاملة؛ ومعهد التشخيص، والتي تدعمها إدارات رئيسية تشمل الأبحاث، والتعليم، والجودة وسلامة المرضى، والتمريض.

يضمّ المستشفى 405 أسرّة بما يشمل 84 سريراً للحالات الحرجة، إضافة إلى 26 غرفة عمليات، وأجنحة ملكية. وتوفر مرافقه المتطورة لسكان المنطقة وصولاً مباشراً إلى أرقى مزوّدي الرعاية الصحية على مستوى العالم ونموذج الرعاية المتميز لدى كليفلاند كلينك. ويحتضن حرم المستشفى مركز فاطمة بنت مبارك، وهو منشأة متخصصة لعلاج السرطان تقدم خدمات تشخيصية شاملة وعلاجات متقدمة. وانطلاقاً من التزامه بالابتكار الطبي، يعتمد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي على دمج التقنيات الروبوتية والعلاجات والبرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين نتائج المرضى وتعزيز تجربتهم العلاجية.

يحظى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي باعتماد دائرة الصحة - أبوظبي كمركز تميّز في جراحة القلب للبالغين، وعلاج السكتة الدماغية، وزراعة الأعضاء المتعدّدة للبالغين، كما يحظى باعتماد رسمي كمؤسسة للأبحاث والتعليم. ويعتبر أول مستشفى في دولة الإمارات ينال الاعتماد المؤسسي من قبل مجلس اعتماد التعليم الطبي العالي الدولي واعتماد مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر، ويُقدم برامج الإقامة والزمالة، وتدريب الطلاب الجامعيين في القطاع الصحي، فضلاً عن التعليم الطبي المستمر.

