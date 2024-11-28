مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي يطلق 60 دراسة بحثية جديدة في عام 2023 ليصل عدد دراساته النشطة إلى 212

كليفلاند كلينك أبوظبي يحمل لقب أول مستشفى في دولة الإمارات يتلقى الاعتماد من قبل مجلس الاعتماد للتعليم الطبي المستمر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M42، للعام الثاني على التوالي لقب أفضل مستشفى للأبحاث الصحية في دولة الإمارات من قبل المركز الوطني للبحوث الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع. ويؤكد هذا التكريم الرفيع على ابتكاراته السريرية السباقة ويرسخ ريادته في البحوث الطبية المتقدمة والتعليم الطبي على مستوى المنطقة.

وفضلاً عن كونه مزوداً لبرامج الإقامة والزمالة، ودورات التدريب لممتهني الصحة الجامعيين، والتعليم الطبي المستمر، يعد كليفلاند كلينك أبوظبي أول مستشفى في دولة الإمارات يتلقى كلاً من الاعتماد المؤسسي للمجلس الدولي لاعتماد برامج التعليم الطبي العالي والاعتماد من قبل مجلس الاعتماد للتعليم الطبي المستمر. وتؤكد هذه الإنجازات على التزامه بالتميز في إجراء الأبحاث والتعليم.

وأكدت الدكتورة سوسن عبد الرازق الرئيس التنفيذي للمكتب الأكاديميّ في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، على أهمية هذه الإنجازات بالقول: "يجسد تكريمنا كأفضل مستشفى للأبحاث الصحية في دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي دلالة على التزام كافة أفراد فريق عملنا وجهودهم الحثيثة في القطاع الصحي. وتركز منهجيتنا متعددة التخصصات في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي على البحث في الحالات السائدة على مستوى المنطقة للتوصل إلى علاجات جديدة والارتقاء بمعايير رعاية المرضى. ولاشك أن البحث والتعليم يمثلان اثنان من أركان رسالتنا الرئيسية، ونتمكن عبرهما من تقديم الرعاية لأكثر الحالات الصحية تعقيداً على أرض دولة الإمارات".

ويلعب المركز الوطني للبحوث الصحية دوراً حيوياً في تطوير استراتيجيات البحث الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ويعمل على إثراء الدراسات الصحية بدولة الإمارات. ومنذ تأسيسه، اضطلع بدور فاعل في تكريم التميز البحثي في مجال الصحة ودعم مرافق الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية في الدولة. وعبر جوائز تميز الأبحاث المؤسسية، عمل المركز على تحسين أداء بحوث الصحة والطب الحيوي وتعزيز إنتاجيتها بشكل كبير.

وأضافت الدكتورة سوسن: "يتخطى التزامنا حدود التميز السريري، ويصل إلى تطوير المعرفة الطبية وإرساء معايير جديدة للتعليم في قطاع الرعاية الصحية. وبينما نواصل تسجيل المزيد من الإنجازات خلال هذا العام، فإن التزامنا الراسخ بإجراء البحوث وتقديم التعليم والرعاية الشخصية سيواصل تعزيز التزامنا بتقديم الرعاية عالمية المستوى في دولة الإمارات وخارجها".

وأطلق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي 60 دراسة بحثية جديدة في عام 2023 ليصل إجمالي عدد دراساته النشطة إلى 212، بما يشمل المشاريع المستمرة من السنوات السابقة.

وأطلق المستشفى أيضاً برنامج طلاب الأبحاث المحسن، مقدماً وسائل تعليم وبحث شاملة في عام 2023، ودورة أساسيات البحث السريري للمتدربين وأعضاء الهيئات التدريسية، للعام الثالث على التوالي.

وينفذ المستشفى حالياً دراسات جينية تركز على صحة الكبد، وصحة الثدي، والسمنة لتحسين صحة المواطنين الإماراتيين. وتستفيد هذه الدراسات من بيانات الحمض النووي لتسريع وتيرة تطوير العلاجات الجديدة وخيارات الرعاية الصحية الشخصية.

ويواصل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي دفع عجلة التطور الطبي، ويتجلّى ذلك في مساهماته القيّمة على مستوى رعاية السكتة الدماغية، وجراحة القلب للبالغين، والإشراف على استخدام مضادات الميكروبات، ودعم الحياة خارج الجسم. وتلقى المستشفى أيضاً تكريم مركز التميز في مجالات عديدة نظير التزامه بتحقيق التميز على مختلف الصعد.

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نبذة عن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M42، وهو مستشفى متعدد التخصّصات، يقع في جزيرة الماريه، في أبوظبي بدولة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعتبر المستشفى امتداداً فريداً ومثالياً لنموذج الرعاية الصحية المُعتمد في كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تمّ تصميمه خصيصاً لتلبية مجموعة من احتياجات الرعاية الحرجة والمعقدة لدى سكّان إمارة أبوظبي.

ويضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي عدداً من المعاهد والأقسام وهي: معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية؛ ومعهد الأعصاب؛ ومعهد أمراض الجهاز الهضمي؛ ومعهد العيون؛ ومعهد الجهاز التنفسي؛ ومعهد الرعاية الحرجة؛ ومعهد الأورام؛ ومعهد زراعة الأعضاء؛ ومعهد التخصصات الجراحية الدقيقة؛ ومعهد التخصصات الطبية الدقيقة؛ ومعهد طب الطوارئ؛ ومعهد التخدير؛ ومعهد علم الأمراض وطب المختبر؛ ومعهد التصوير الشعاعي؛ ومعهد الجودة وسلامة المرضى؛ ومعهد الرعاية الطبية والتمريض؛ وأقسام البحوث والتعليم. ويقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بشكل كٌلي أكثر من 50 تخصصاً طبياً وجراحياً.

يحتضن حرم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مركز فاطمة بنت مبارك المخصص لعلاج الأورام. وتقدم هذه المنشأة المتطورة للمرضى وصولاً يسيراً إلى خيارات تشخيصية وعلاجية عبر مرافق عالمية المستوى ضمن 24 قسماً سريرياً يضم مجموعة من التخصصات الفرعية والبرامج المخصصة لعلاج أنواع الأورام والأمراض ذات العلاقة التي تشمل الدم، والثدي، والغدد الصماء، والجهاز الهضمي، والجهاز البولي التناسلي، والنساء، والرأس والعنق، والأعصاب، والصدر، والعيون والأنسجة الرخوة وغيرها.

يقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي للمرضى في المنطقة وصولاً مباشراً إلى أفضل مقدمي الرعاية الصحية، ونموذج كليفلاند كلينك الفريد من نوعه للرعاية والذي يشمل مرافق عالمية المستوى وأرقى معايير الرعاية، وكل ذلك على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

M42 هي شركة الرعاية الصحية العالمية المدعومة بأحدث التقنيات، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها وتعمل على تطوير القطاع الطبي.

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