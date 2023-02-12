دبي ، الإمارات العربية المتحدة : تشارك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هذا العام كشريك معرفي للقمة العالمية للحكومات 2023، وتستمر في مسيرتها كمساهم رئيسي في إيجاد توجهات جديدة للسياسات الحكومية لتعزيز دور الحكومات التنموي ودعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ومواكبة المتغيرات العالمية في شتى المجالات.

وتشارك الكلية بفعالية في عدد من الأنشطة والنقاشات رفيعة المستوى التي تسهم في وضع رؤى مستقبلية للحكومات، بما يعزز مرونتها ويرتقي بقدرتها على مواجهة الأزمات. كما تطلق الكلية عدد من الإصدارات البحثية العالمية المهمة خلال انعقاد القمة بالتعاون مع كبرى المؤسسات والمنظمات الدولية في مجالات السياسات الاقتصادية والحوكمة والتحول الرقمي، بما يعكس قدرتها على صياغة تصور شامل للتنوع الاقتصادي حول العالم، وبما يقدم حلول خاصة بتعزيز المرونة الحكومية وتقديم سياسات تساعد في تنفيذ مختلف الخطط الاستراتيجية للحكومات في مجالات الإدارة العامة وتبادل المعرفة الحكومية على المستوى الدولي.

وعلى مدار عشر سنوات من الشراكات المعرفية مع القمة العالمية للحكومات، تعكس هذه المساهمات التوجه الاستراتيجي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كمؤسسة بحثية تهدف إلى تقديم رؤية شاملة للتنويع الاقتصادي حول العالم، وتقديم الحلول التي تعزز مرونة الحكومات، وتطوير السياسات لتنفيذ الابتكارات الاستراتيجية للإدارة العامة.

وتعليقاً على مشاركة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في القمة العالمية للحكومات، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: "تشارك الكلية في القمة العالمية للحكومات كشريك بحثي ومعرفي أساسي منذ عام 2013، وطوال هذا العقد وظفت الكلية كافة قدراتها وكوادرها البحثية في إصدار العديد من التقارير والمؤشرات العالمية التي سلطت الضوء على العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومات، وأسهمت بشكل مباشر في دعم صناعة القرار وإثراء العمل الحكومي بالبيانات الأولية وصياغة سياسات عامة تدعم التوجهات المستقبلية".

وأضاف سعادته: "هذا العام، تستمر مشاركاتنا بشكل أوسع لنقدم محتوى بحثي عملنا عليه طيلة العام الماضي برفقة أبرز شركائنا الإقليميين والدوليين لنقدم مساهمات معرفية جديدة نستطيع من خلالها دعم قدرة الحكومات لبناء سياسات تمكنها من دفع جهود التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، وتعزيز رفاه المجتمعات حول العالم".

تمثل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، من خلال إدارة بحوث السياسات في الكلية، الشريك المعرفي والبحثي الموثوق لعشرات من المؤسسات الحكومية والدولية، بما فيها القمة العالمية للحكومات، بما تمتلك من مئات من الدراسات والأبحاث وقواعد البيانات التي ساهمت على مدى العقدين الماضيين في تعزيز الأداء الحكومي ومواجهة المتغيرات في الدولة والمنطقة والعالم. كما تساهم الكلية بدراسة وتوثيق نموذج دولة الإمارات التنموي ونقله في صورة حالات دراسية حول تجارب وخبرات رائدة لدعم التنمية في أنحاء العالم بما يعزز تنافسية دولة الإمارات ونشر تجربتها التنموية في محيطها الإقليمي والعالمي، لتكون الكلية ركيزة لنقل المعرفة وبناء القدرات على المستوى الدولي.

وطوال شراكتها مع القمة العالمية للحكومات، أطلقت الكلية لا يقل عن 10 إصدارات عالمية رئيسية رائدة، حول العديد من الموضوعات والملفات الاقتصادية والتكنلوجية والتنموية الحكومية أبرزها التنوع الاقتصادي العالمي، والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، والحكومة الرقمية، والمدن الذكية، والخدمات الحكومية، والابتكار الحكومي، ودور الإعلام الاجتماعي في الخدمات الحكومية، وغيرها العديد.

كما ساهم باحثو وخبراء الكلية في عدد كبير من الإصدارات العالمية الأخرى في القمة على مدى العقد الماضي بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجهات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي، مثل الإصدارات السنوية لتقرير حالة الإدارة الحكومية في العالم العربي، وتقارير استقصاء الحكومة الإلكترونية العالمي، وتقارير الأجندة الرقمية العربية والعديد غيرها. إضافة إلى مشاركات طاقم البحاثين في الكلية كمتحدثين ومديري جلسات وخبراء في العديد من الجلسات وورشات العمل الوزارية المغلقة والمنتديات التي تنضوي تحت مظلة القمة كالمجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة، والمنتدى العالمي للبيانات، ومنتدى تبادل الخبرات، ومنتدى الإدارة العامة العربي، وسلسلة منتديات الحكومة الرقمية، وسلسلة منتديات الحكومة المفتوحة، والعديد غيرها.

وبناء على استراتيجية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية البحثية، تسخر إدارة بحوث السياسات موارد استراتيجية لتوفير كافة البيانات والتقارير المعرفية التي أصدرتها خلال هذه المشاركات على موقع الكلية المتخصص في الإصدارات البحثية، بهدف إثراء عملية صنع القرار محلياً ودولياً بالبيانات والتوصيات في مجالات السياسات العامة المتعددة المبنية على الأدلة والبحث المنهجي. ويمكن الاطلاع على كافة تقارير وإصدارات الكلية في مجالات السياسات العامة على موقع الكلية: www.MBRSG.ae/Research

#بياناتحكومية

- انتهى -