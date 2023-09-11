تلبي احتياجات القطاع الطبي والصحي في الدولة

مكسيم مِرعب: تطوير شامل للعملية التعليمية وتحديث 12 مختبراً علمياً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أنجزت كلية ليوا بفرعيها في أبوظبي والعين تطويراً شاملاً لمختلف مرافق العملية التعليمية في كلية العلوم الطبية والصحية وذلك مع انطلاق العام الدراسي الأكاديمي الجديد 2023-2024 وتواصل الكلية استقبال طلبات تسجيل الطلبة المستجدين حتى 18 سبتمبر الجاري بفرعيها في أبوظبي والعين وعبر المنصات الإلكترونية المخصصة بالتسجيل.

وأكد البرفسور مكسيم مِرعب عميد كلية العلوم الطبية والصحية على جاهزية كلية العلوم الطبية والصحية للعام الأكاديمي الجديد حيث أنجزت الكلية تطويراً شاملاً للخطط والبرامج الأكاديمية المطروحة بها وعددها 6 برامج في البكالوريوس وبرنامجين في الدبلوم بالإضافة إلى صيانة شاملة وتحديث للعدد 12 مختبراً تعليمياً وتطبيقياً وبحثياً بكلية العلوم الطبية والصحية بما يهيئ للطلبة بيئة تعلم محفزة على التفوق والتميز واتقان المهارات العلمية والتطبيقية ذات العلاقة بتخصص كل منهم. وأشار البرفسور مكسيم مِرعب إلى أهمية رسالة ودور كلية العلوم الطبية والصحية في رفد القطاع الصحي بالدولة بكوادر متخصصة ومؤهلة وفقاً لأفضل الممارسات العلمية والتطبيقية، بما يعزز من نمو وتطور هذا القطاع الذي يأتي في صدارة أولويات أجندة القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2071.

وأوضح أن الكلية تطرح هذا العام منظومة متكاملة من برامج البكالوريوس والدبلوم المعتمدة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم وتشمل هذه البرامج:

بكالوريوس الإدارة الصحية: يزود هذا البرنامج الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة مرافق ومنظمات الرعاية الصحية بكفاءة. سيكون الخريجون على استعداد لتولي أدوار قيادية في إدارة الرعاية الصحية والمساهمة في تحسين تقديم الرعاية الصحية.

بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية في إدارة المعلومات الصحية: في العصر الرقمي، تعد إدارة المعلومات الصحية أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على سجلات المرضى وضمان أمن البيانات. يقوم هذا البرنامج بإعداد الطلاب لإدارة بيانات الرعاية الصحية بشكل فعال، مما يجعلهم لا غنى عنهم في صناعة الرعاية الصحية.

بكالوريوس علوم المختبرات الطبية: يوفر هذا البرنامج للطلاب الفرصة ليصبحوا متخصصين ماهرين في المختبرات قادرين على إجراء الاختبارات التشخيصية الهامة والمساهمة في رعاية المرضى من خلال تقديم نتائج مختبرية رقيقة وفي الوقت المناسب.

كما تشمل بكالوريوس التصوير التشخيصي الطبي: سيتعلم الطلاب في هذا البرنامج تشغيل معدات التصوير المتقدمة والمساعدة في تشخيص الحالات الطبية من خلال تقنيات مثل التصوير الشعاعي والموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي.

بكالوريوس الرعاية التنفسية: سيتم تدريب خريجي هذا البرنامج على تشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي، مما يجعلهم مقدمي رعاية صحية أساسيين، خاصة في أوقات الأزمات الصحية التنفسية.

بكالوريوس الرعاية الطبية الطارئة: يقوم هذا البرنامج بإعداد الطلاب ليصبحوا مسعفين وفنيين طبيين للطوارئ ويقدمون الرعاية الحرجة قبل المستشفى والخدمات الطبية الطارئة.

كما تطرح الكلية برنامجين في الدبلوم وهي دبلوم الإدارة الصحية ودبلوم تحاليل المختبرات الطبية. وأكد البرفسور مكسيم مِرعب أن الكلية أنجزت تحديث شاملاً للمختبرات وعددها 12 مختبراً وتزويدها بأجهزة علمية تطبيقية حديثة ومتطورة.

معامل العلوم الطبية والصحية:

وأكد البروفيسور مكسيم على أنه تم تجهيز المخبرات الطبية التنفسية والطوارئ بأجهزة رعاية حرجة عالية الدقة ونماذج للصدمات لمحاكاة سيناريوهات الحالات الواقعية، إلى جانب نماذج لمجرى الهواء للحالات المتقدمة والصعبة، ونماذج للتعامل مع الحالات ما قبل المستشفى، ودعم الحياة الأساسي، وخدمة دعم الحياة المتقدمة. وبصرف النظر عن ذلك، تحتوي المختبرات، على سبيل المثال لا الحصر، على جميع أنواع معدات دعم الحياة بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي الغازية والغير الغازية، وأجهزة التشخيص وأجهزة قياس النوم، وأنواع مختلفة من معدات التخليص والنقل.

يتم تصنيف مختبرات العلوم الطبية المخبرية في كلية ليوا إلى الكيمياء السريرية والعامة، وعلم الأحياء الدقيقة، وأمراض الدم، وعلم الأنسجة مع التخصصات الفرعية المدمجة. تعد مختبرات التطوير التشخيصي الطبي من المجالات الأساسية الأخرى لكلية العلوم الطبية والصحية، حيث تحتوي على أحدث وحدات التحكم في التصوير الشعاعي التشخيصي ومختبرات الفيزياء لتلبية أفضل التعلم المعملي للطلاب. تم إنشاء هذه المعامل باستخدام أجهزة عرض وشاشات، حيث تتم المناقشات التفاعلية القائمة على الحالات، وتشمل المختبرات أيضاً على غرف الفحص السريري.

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نُبذة عن كلية ليوا

تأسست كلية ليوا (كلية الإمارات للتكنولوجيا سابقاً) عام 1993 بعد حصولها على اعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات العربية المتحدة، ويلتحق بها أكثر من 1700 طالب وطالبة يتوزعون على 5 كليات متطورة تقدم 25 برنامجاً أكاديمياً متخصصاً تلبي مختلف القطاعات الهندسية والعلوم الصحية والإدارية والإعلام الرقمي والعلوم الإنسانية وغيرها من التخصصات، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة وفق أرقى المعايير العالمية تتضمن 35 مختبراً تطبيقياً، ونخبة تضم 100 عضو هيئة تدريس من الكفاءات الأكاديمية المتميزة تم استقطابهم من جامعات عالمية مرموقة بما يعزز من مكانة الكلية.

تعتبر كلية ليوا من أوائل مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي حصلت على الترخيص والاعتماد الأكاديمي لبرامجها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تخرج من الكلية ما يزيد عن 7500 طالب وطالبة من الخريجين الذين التحقوا بسوق العمل، وحقق العديد منهم نجاحاً مهنياً واسعاً ومساهمات مجتمعية عديدة، وتتمتع الكلية بحرم جامعي حديث مجهز بأحدث المختبرات والوسائل التعليمية والتحضير لاعتماد برامج جديدة في مجالات علمية متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل في الإمارات، وتتمتع الكلية بموقع متميز في قلب العاصمة أبو ظبي تضم أربع كليات تقدم خدمات تعليمية جامعية ذات جودة عالية في مجالات الهندسة والإدارة والأعمال والعلوم الصحية والإعلام والعلاقات العامة.