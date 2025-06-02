الكلية تعزز مكانتها العالمية في صدارة التصنيف لعام 2025 وتحلّ في المركز الأول عالمياً في مجال البرامج المفتوحة والمركز الثاني في البرامج المخصصة

الكلية تسجل زيادة ملحوظة في مشاركة المسؤولين التنفيذيين السعوديين ضمن برامجها المفتوحة للتعليم التنفيذي في السنوات الماضية لتشهد ارتفاعاً بنسبة تتجاوز 250% خلال أربع سنوات فقط

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت كلية لندن لإدارة الأعمال عن إطلاق أول برامجها المفتوحة للتعليم التنفيذي في المملكة العربية السعودية، والتي سيتم تقديمها في المكتب التنفيذي الجديد بالرياض. وتأتي هذه الخطوة عقب التكريم العالمي للكلية وإدراجها ضمن أفضل مقدمي خدمات التعليم التنفيذي في العالم، وذلك حسب تصنيف فايننشال تايمز للتعليم التنفيذي في عام 2025 الذي صدر مؤخراً.

وتنطلق هذه البرامج في العام الدراسي 2025-2026، وتهدف إلى دعم أولويات المملكة في إرساء التنوع الاقتصادي والابتكار وتطوير مهارات القيادة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

ويأتي هذا الإعلان عقب التزام الكلية في شهر أبريل الماضي بافتتاح مكتب لها في العاصمة السعودية، وتكريسه لتنمية الإمكانات البشرية وتطوير مهارات القيادة في المنطقة. ويمثل إطلاق البرامج الجديدة في الرياض المرحلة التالية ضمن الاستراتيجية الإقليمية للكلية، التي تستند إلى حضورها الراسخ في دبي وشراكتها طويلة الأمد مع المؤسسات والمسؤولين التنفيذيين في منطقة الخليج العربي

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هيلين كيركينتزيس، العميد المساعد لقسم التعليم التنفيذي والمدير العام في مكتب الرياض: "يسرنا أن نحصل على هذا التقدير الكبير من عملائنا والمشاركين، ليقدم دليلاً على النجاح الكبير الذي حققته برامجنا المتعلقة بتطوير مهارات القيادة على الصعيد العالمي. ويأتي هذا النجاح بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفون وشركاء التعلم، بالتوازي مع استقطاب المشاركين من أعلى المستويات. ويسهم إطلاق برامجنا المفتوحة في الرياض في تعزيز التزامنا بدعم قادة الأعمال، والعمل عن كثب مع شركائنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة".

ومن جانبه، قال الأستاذ فلورين فاسفاري، العميد التنفيذي لقسم التعليم التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط والمدير العام في مكتب الرياض: "يمثل إطلاق برامجنا الأولى في الرياض خطوة هامة في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز شراكاتنا طويلة الأمد مع المملكة ومنطقة الخليج العربي. ونفخر بتقديم الدعم لرأس المال البشري الذي يقود المسيرة التحويلية للمملكة في إطار رؤية السعودية 2030. حيث نحرص على تزويد القادة والمؤسسات بالمهارات والأفكار اللازمة لتحقيق النجاح في عالم الأعمال الحيوي".

ثلاثة برامج جديدة تسهم في تطوير مهارات القيادة في المملكة العربية السعودية

سيتم إطلاق البرامج المفتوحة التالية في الرياض خلال العام الدراسي القادم:

برنامج المرأة في القيادة: يهدف إلى تزويد المديرات التنفيذيات بالمهارات التي تساعدهنّ على القيادة بثقة، ما يسهم في دعم طموحات المملكة الرامية إلى زيادة مشاركة السيدات في القوة العاملة.

يهدف إلى تزويد المديرات التنفيذيات بالمهارات التي تساعدهنّ على القيادة بثقة، ما يسهم في دعم طموحات المملكة الرامية إلى زيادة مشاركة السيدات في القوة العاملة. برنامج الفرق الرائدة لدعم القادة الناشئين: يساعد على تزويد القادة الصاعدين بالاستراتيجيات اللازمة لتشكيل فرق عالية الأداء، وتعزيز النجاح المؤسسي ضمن بيئة اقتصادية ديناميكية.

يساعد على تزويد القادة الصاعدين بالاستراتيجيات اللازمة لتشكيل فرق عالية الأداء، وتعزيز النجاح المؤسسي ضمن بيئة اقتصادية ديناميكية. برنامج القيادة المتقدمة: يقدم لكبار المدراء التنفيذيين الأدوات المتطورة للتعامل مع تعقيدات العمل، وتحقيق المواءمة مع أولويات رؤية السعودية 2030، وقيادة مسيرة التغيير النوعي.

تتطلب البرامج الحضور الشخصي، وهي مصممة خصيصاً للقادة من مختلف القطاعات.

كلية لندن لإدارة الأعمال تحقق مكانة رائدة ضمن تصنيف فايننشال تايمز للتعليم التنفيذي لعام 2025

نالت كلية لندن لإدارة الأعمال مرة أخرى تكريماً رفيع المستوى بوصفها أحد أبرز مقدمي خدمات التعليم التنفيذي في العالم، وفق تصنيف فايننشال تايمز للتعليم التنفيذي المفتوح والمخصص لعام 2025، وهي السنة الخامسة على التوالي التي تنجح فيها الكلية في تعزيز مكانتها ضمن هذه التصنيفات العالمية المرموقة.

ووفقاً لأحدث النتائج، حلّت كلية لندن لإدارة الأعمال في المركز الأول عالمياً بالنسبة لبرامج التعليم التنفيذي المفتوح، متقدمة من المركز الثاني الذي حققته في السنة الماضية. كما تم تصنيف البرامج المفتوحة للكلية في المركز الأول عالمياً من حيث جودة المشاركين. وتستقطب الكلية مجموعة متنوعة من المشاركين رفيعي المستوى، وتزودهم بالمهارات المتقدمة التي يحتاجونها للقيادة، الأمر الذي يسلط الضوء على الكفاءة الكبيرة والتأثير الكبير لمجتمع الكلية.

كما حققت برامج التعليم التنفيذي المخصصة في الكلية تقدماً لافتاً، مع صعودها خمس مراتب لتصل إلى المركز الثاني عالمياً، إلى جانب تصنيفها في المركز الأول من حيث "المهارات وأساليب التعلم الجديدة". وفي ضوء هذه النتائج، تكون كلية لندن لإدارة الأعمال هي المؤسسة الوحيدة التي حلّت ضمن المراكز الثلاثة الأولى لتصنيف فايننشال تايمز لكل من التعليم التنفيذي المفتوح والمخصص لعام 2025، ما يعكس فعالية تجارب التعلم المخصصة التي توفرها.

وينضم المكتب الجديد في الرياض إلى الحرم الجامعي الموجود في دبي، لتواصل كلية لندن لإدارة الأعمال تعزيز حضورها الإقليمي الرامي إلى تلبية الاحتياجات المتنامية للمؤسسات في منطقة الخليج العربي. كما تواصل الكلية الاستثمار في مجال التعليم التنفيذي، الذي يدعم رؤية منطقة الخليج العربي لتحقيق النمو الشامل والمستدام والقائم على المعرفة.

لمحة حول كلية لندن للأعمال:

تتمثل رؤية كلية لندن لإدارة الأعمال في إحداث تغيير جذري نحو الأفضل في كيفية مزاولة الأعمال حول العالم، وفي تأثير الأعمال على العالم وتحظى بتقدير واسع النطاق بصفتها مركزاً للأبحاث المتميّزة. وإلى جانب برامجها رفيعة المستوى للشهادات العليا، تقدم الكلية أيضاً برامج تعليمية تنفيذية حائزة على جوائز للمسؤولين التنفيذيين في مختلف أنحاء العالم. وتضم الكلية حرمين جامعيين في لندن ودبي، وتتمتع بحضور في ثلاث مدن عالمية، وهي نيويورك وهونج كونج وشانغهاي. وتلتزم الكلية بتزويد طلابها بالأدوات اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجههم في عالم الأعمال التجارية، كما تتيح لهم فُرص التواصل مع العديد من المفكرين الرائدين في العالم. وتخرج من الكلية أكثر من 53 ألف طالب يعملون فيما يزيد على 157 دولة، ويشكلون مجتمعاً غنياً بالمعرفة والخبرات التجارية وشبكة علاقات عالمية رفيعة المستوى. وتضم هيئة التدريس في كلية لندن لإدارة الأعمال 259 عضواً يمثلون أكثر من 30 دولة مختلفة، ويغطون سبعة مجالات رئيسية هي المحاسبة،

والاقتصاد، والتمويل، وعلوم الإدارة والتشغيل، والتسويق، والسلوك التنظيمي، والاستراتيجية وريادة الأعمال.

www.london.edu

-انتهى-

#بياناتشركات