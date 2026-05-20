برامج التعليم التنفيذي المخصصة تسجل أيضاً ارتفاعاً في مشاركة السعوديين بنسبة 88% (2022-2025)

الإقبال المتزايد على الوجهة التعليمية المرموقة يعكس قدرتها على تلبية احتياجات المملكة في مجال مهارات القيادة وتحقيق رؤية السعودية 2030 في تنمية القدرات البشرية

دبي، الامارات العربية المتحدة: شهدت كلية لندن لإدارة الأعمال، المصنفة الأولى عالمياً في برامج التعليم التنفيذي المفتوحة والثانية عالمياً في برامج التعليم التنفيذي المخصصة وفق فايننشال تايمز، إقبالاً متزايداً من المسؤولين التنفيذيين السعوديين للتسجيل في برامج التعليم التنفيذي التي تقدمها.

وتشير بيانات الكلية خلال السنوات الدراسية الثلاث الأخيرة (2022-2025) إلى أن 9,000 طالب من 254 دولة قد شاركوا في أحد أهم برامج التعليم التنفيذي المفتوحة بالكلية، في الفترة التي ارتفعت فيها مشاركة المسؤولين التنفيذيين السعوديين في البرامج المفتوحة بنسبة 82%، وفي البرامج المخصصة بنسبة 88%.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تيم لاندوتشي، رئيس مكتب كلية لندن لإدارة الأعمال في المملكة العربية السعودية ومدير قسم التواصل المؤسسي في الكلية: "تشهد المملكة العربية السعودية عملية تحوّل تقود إلى ظهور احتياجات جديدة لمهارات القيادة في القطاعين العام والخاص. ونلاحظ زيادة في إقبال المسؤولين التنفيذيين السعوديين على برامج التعليم التنفيذي الرسمية بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لمعالجة التحديات التنظيمية المعقدة في ظل عملية التوسع التي تنفذها المؤسسات في إطار رؤية السعودية 2030".

ويشكّل المواطنون السعوديون حالياً نسبة 67% من إجمالي المشاركين من منطقة الخليج العربي ببرامج التعليم التنفيذي التي تقدمها الكلية، كما يشكّل المهنيون السعوديون أكبر مجموعة أفراد يحملون ذات الجنسية في برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في حرم الكلية بدبي. وتعكس هذه الزيادة الملحوظة في عدد المشاركين السعوديين ببرامج التعليم التنفيذي الطلب المتزايد على مهارات القيادة المتقدمة في ظل تعزيز جهود التحول التي تبذلها المؤسسات الحكومية والخاصة والصناديق السيادية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتستقطب كلية لندن لإدارة الأعمال المشاركين من مجموعة واسعة من مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تقود عملية التحول الاقتصادي بالمملكة. وتستهدف برامج التعليم التنفيذي المفتوحة الأفراد المتخصصين من مختلف المؤسسات والقطاعات، فيما تلبّي برامج التعليم التنفيذي المخصصة احتياجات المؤسسات بتطوير مهارات قيادية محددة.

ومن جهتها، قالت رحاب الخاطر، إحدى المشاركات السابقات في برامج التعليم التنفيذي بالكلية: "زودتني الدراسة في كلية لندن لإدارة الأعمال بالمملكة بمنظور استراتيجي أوسع ومهارات قيادية عملية ضرورية لتحقيق النجاح في بيئة سريعة التطور".

ورسخت كلية لندن لإدارة الأعمال التزامها طويل الأمد تجاه المملكة مؤخراً بافتتاح مكتب متخصص بالتعليم التنفيذي بالرياض. وتساهم الكلية في تحقيق النمو المستدام والقائم على المعرفة، والذي يدعم التحول الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة من خلال شراكتها مع مؤسسات رائدة بالقطاعين العام والخاص.

وأسهمت كلية لندن لإدارة الأعمال على مدى السنوات الخمس الماضية بدعم تطور ونمو حوالي ألف سيدة سعودية ممن يشغلن مناصب قيادية من خلال برامج التعليم التنفيذي، كما شهدت الكلية خلال العام الدراسي الماضي زيادة سنوية بنسبة 52% في مشاركة القيادات النسائية السعودية.

لمحة حول كلية لندن لإدارة الأعمال:

تتمثل رؤية كلية لندن لإدارة الأعمال في إحداث تغيير جذري نحو الأفضل في كيفية مزاولة الأعمال حول العالم، وفي تأثير الأعمال على العالم، وتحظى بتقدير واسع النطاق بصفتها مركزاً للأبحاث المتميّزة وقيادة الفكر. وإلى جانب برامجها رفيعة المستوى للشهادات العليا، تقدم الكلية أيضاً برامجاً تعليمية تنفيذية حائزة على جوائز مرموقة للمسؤولين التنفيذيين في مختلف أنحاء العالم.

وتضم الكلية حرمين جامعيين في لندن ودبي، وافتتحت في أواخر عام 2025 مكتب للتعليم التنفيذي في الدرعية بالرياض، ما يعكس التزامها بتطوير مهارات القيادة وتنمية القدرات البشرية بالمملكة، وعزمها على توسيع حضورها بالشرق الأوسط وتعزيز شراكاتها مع مؤسسات رائدة بالمنطقة.

وتلتزم الكلية بتزويد طلابها بالأدوات اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجههم في عالم الأعمال التجارية، كما تتيح لهم فُرص التواصل مع العديد من المفكرين الرائدين في العالم. وتخرّج من الكلية أكثر من 58 ألف طالب يعملون في ما يزيد على 160 دولة، ويشكلون مجتمعاً غنياً بالمعرفة والخبرات التجارية وشبكة علاقات عالمية رفيعة المستوى. وتضم هيئة التدريس في كلية لندن لإدارة الأعمال أعضاءً من أكثر من 30 دولة مختلفة، ويغطون سبعة مجالات رئيسية هي المحاسبة، والاقتصاد، والتمويل، وعلوم الإدارة والتشغيل، والتسويق، والسلوك التنظيمي، والاستراتيجية وريادة الأعمال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.london.edu

