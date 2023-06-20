الوجهة الرائدة توفر للشركات والأفراد والفعاليات واستديوهات البودكاست مساحات عمل مشترك مزودة بأحدث التجهيزات تشجّع على الإبداع الموقع الجديد يقع في سيركل مول بدبي ويوفر أجواء ًترحيبية وهادئة تتكامل مع تصميمه العصري لتعزيز آفاق الابتكار لدى المستخدمين افتتاح الموقع الجديد لكلاود سبيسز في دبي يؤكد نجاح مواقعها الثلاثة في أبوظبي دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلاود سبيسز، العلامة المتخصصة بتوفير مساحات العمل المشترك الرائدة في دولة الإمارات، عن افتتاح موقعها الجديد والأول في دبي ضمن سيركل مول في قرية جميرا الدائرية. ويشكل هذا الافتتاح خطوة هامة في إطار سعي كلاود سبيسز لتعزيز حضورها في المنطقة، حيث يدعم المزيد من رواد الأعمال والعاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية، ويمنحهم إمكانية الوصول إلى مساحات ومكاتب عمل مرنة ومجهزة بالكامل، إضافة إلى غرف اجتماعات ومساحات مخصصة للفعاليات. وتواصل كلاود سبيسز التزامها بترسيخ مبادئ العمل والتواصل والنمو، مما يعزز تحولها المتسارع لأن تصبح الخيار المفضّل لمساحات العمل المشترك في دولة الإمارات، حيث توفر للعملاء مساحات عمل هادئة تشجعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات. وبدأت كلاود سبسيز رحلتها بافتتاح أول فرع لها ضمن ياس مول بأبوظبي في شهر أكتوبر عام 2020، والذي يقدم مساحة عمل تمزج بين مكاتب الأعمال وأسلوب الحياة العصرية. وحقق الموقع نجاحاً واسعاً بين الشركات العالمية ورواد الأعمال، حيث استفاد تجار التجزئة في ياس مول من مساحاته وخدماته المرافقة. وتشهد تصاميم كلاود سبيسز العصرية شهرةً واسعةً ومتسارعة تشكل عامل جذب كبير للباحثين عن بيئة عمل تدعم التعاون والإبداع والابتكار. كما توفر كلاود سبيسز مساحات عمل للشركات المرخصة من طرف منطقة ميدان الحرة والشركات المعتمدة لدى دائرة التنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات المعنية، انسجاماً مع مكانتها المتنامية بوصفها المكان الأمثل لنمو الأعمال وازدهارها. وعلقت المديرة الأولى للابتكار لدى كلاود سبيسز السيدة ملَك سميجكالوفا : "يسعدنا توسيع حضورنا إلى دبي من خلال افتتاح فرعنا الجديد في سيركل مول. نحن ندرك حجم الطلب الكبير على مساحات العمل المرنة في الإمارة، لذا يسرنا أن نوفر للشركات بمختلف أحجامها إمكانية الوصول إلى مساحات العمل والمرافق اللازمة لتسريع نموها وازدهارها. ونحرص دائماً في كلاود سبيسز على تلبية احتياجات المستخدمين الفردية، حيث يوفر الموقع الجديد مساحة خاصة لكل فرد تتيح له مجالاً واسعاً للإبداع والابتكار". المرافق يتميز الموقع الجديد بأحدث التصميمات الداخلية والمرافق المتطورة، ويتيح للأفراد والشركات من جميع الأحجام الوصول إلى مكاتب مجهزة بالكامل ومقصورات عازلة للصوت، بالإضافة إلى قاعات الاجتماعات ومساحات الفعاليات واستوديوهات لتسجيل البودكاست والتقاط الصور. كما يوفر الموقع للمستخدمين جميع متطلبات العمل المشترك، إضافة إلى فرص التواصل ولقاء أشخاص يشاركونهم في الاهتمامات ومجالات العمل. وتقدم كلاود سبيسز استوديوهات مجهزة بأحدث التقنيات لتصوير فيديوهات عالية الجودة، مما يجعلها مثالية لتسجيل حلقات البودكاست أو جلسات التصوير الفوتوغرافي. كما تتميز مساحات العلامة الأنيقة والعصرية بتوفير أجواء ملهمة للعمل والتعاون بين المستخدمين. وتماشياً مع انتشار البودكاست المتسارع اليوم، بذلت كلاود سبيسز قصارى جهدها لضمان راحة المستخدمين عند التسجيل من خلال تزويد مساحاتها بأحدث التجهيزات والغرف العازلة للصوت وبرامج التحرير الاحترافية. توفر كلاود سبايسز مساحات مخصصة للفعاليات للإيجار تتسع لما يقارب 50 شخصاً، وتُعد خياراً مثالياً لإقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية، مع إمكانية توفير خدمات تقديم الطعام أو البرامج الترفيهية بتكلفة إضافية. أعلى مستويات الراحة يمثل افتتاح موقع كلاود سبيسز الجديد في سيركل مول علامة فارقة في مسيرتها، إذ أصبح بإمكانها تلبية الطلب المتزايد على مساحات العمل المرنة في إمارة دبي بفضل الموقع المتميز للمول في قرية جميرا الدائرية، إحدى أشهر المجمعات السكنية في دبي. ويسهل الوصول إلى الموقع الجديد من مناطق عدة في دبي، حيث تبعد 20 دقيقة فقط عن مرسى دبي و15 دقيقة عن مول الإمارات، كما أنها على مقربة من أشهر المناطق السكنية في الإمارة مثل قرية جميرا المثلثية والمدينة الرياضية وموتور سيتي ومجمع الينابيع. وتدرك كلاود سبيسز أهمية وجود عقود إيجار بشروط مرنة لرواد الأعمال والشركات، ولذلك تتنوع خيارات الإيجار لديها بين اليومية أو الشهرية أو السنوية، وتوفر باقاتٍ تتناسب مع احتياجات المستخدمين. كما تقدم كلاود سبيسز تسهيلات مالية مميزة، فلا تفرض على الشركات دفع مبالغ ضخمة مقدماً في حالة عقود الإيجار طويلة الأمد. وتحرص العلامة على تزويد الشركات بسعر موحد يتضمن جميع المصاريف الأساسية والإضافية، بما فيها خدمات الأثاث والكهرباء والإنترنت اللاسلكي، للارتقاء بمعايير الراحة والمرونة في مساحاتها. المزايا الإضافية تتيح مساحات العمل المشترك لدى كلاود سبيسز إمكانية حجز قاعات الاجتماعات لساعات أو أيام، والتي توفر شبكة إنترنت عالية السرعة وألواح بيضاء وشاشات ذكية تفاعلية. كما توفر العلامة في مساحاتها ردهات للاستراحة والعمل مزودة بأثاث مريح وفق أفضل معايير التهوية والإضاءة. ويمكن للمستأجرين أيضاً التوجه إلى ركن أوكسجين بار للاستمتاع بمشروبات القهوة والشاي الفاخرة مع الوجبات الخفيفة، للحفاظ على نشاطهم وحيويتهم طوال اليوم. وتحرص كلاود سبيسز على تلبية جميع احتياجات رواد الأعمال المحليين والعالميين لتمكينهم من تحقيق النجاح والازدهار، سعياً لاستقطاب الأفراد المبدعين والشركات العصرية القائمة على الابتكار في مجالات البيع بالتجزئة والأزياء وتصميم المنتجات وغيرها. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول كلاود سبيسز عن طريق الموقع الإلكتروني www.cloudspaces.ae أو متابعة صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك وإنستاجرام ويوتيوب عبر @cloudspaces. #بياناتشركات - انتهى -