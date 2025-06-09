دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلاود سبيسز، العلامة التجارية الرائدة في توفير مساحات العمل المشترك المرنة والمفروشة بالكامل في دولة الإمارات، عن افتتاح أكبر فروعها في فاونتن فيوز دبي مول. وفيما يمثّل هذا الموقع الجديد الفرع السادس للعلامة في منطقة الخليج والثاني لها في دبي، تواصل كلاود سبيسز توسّعها تلبيةً للطلب المتزايد في المنطقة على بيئات العمل الديناميكية التي تراعي معايير الضيافة والتصميم.

يتّخذ كلاود سبيسز فاونتن فيوز دبي مول موقعًا استراتيجيًا في وسط مدينة دبي النابض بالحياة، حيث يوفّر إطلالات آسرة على برج خليفة ويمكّن من الوصول مباشرةً وبسهولة إلى وجهات التسوّق وتناول الطعام ومراكز الأعمال المرموقة. ويُعدّ فرع كلاود سبيسز الجديد أكثر من مجرّد مساحة عمل مشترك، بل ملاذًا يطلق فيه الأفراد العنان لطموحاتهم ومكانًا يتجلّى فيه الإبداع والتعاون والتطوّر. وقد صُمّمت هذه المساحة بجميع تفاصيلها لرفع مستوى الإنتاجية وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية، بدءًا من المكاتب الخاصة وشبه الخاصة المجهّزة بالكامل وصولًا إلى استوديهات تسجيل البودكاست وغرف الاجتماعات وقاعات العمل المشتركة للتعاون بين الزملاء.

وتركّز مساحة عمل كلاود سبيسز على مبدأ الضيافة أوّلًا، حيث يتمتّع الأعضاء بخدمة الكونسيرج ومرافق فاخرة ويختبرون العمل في مجتمع تعاوني. فعلى سبيل المثال، يضمّ الفرع الجديد قاعة مجهّزة بالكامل لاستضافة اجتماعات موظفي الشركات وحفلات إطلاق المنتجات وفعاليات التواصل الاجتماعية، كما ويلتزم فريق الفعاليات بالمساعدة في تنظيم أي حدث أو فعالية بسلاسة. تضمّ مساحة العمل أيضًا العديد من غرف الاجتماعات، بما في ذلك قاعات المجالس الفاخرة وغرف الاجتماعات الخاصة وغرف اجتماعات مجالس الإدارة، وقد صُمّمت جميعها بشكل مثالي لاستيعاب مختلف أحجام وأنواع مجموعات العمل. وجُهّزت هذه المساحات جميعها بتقنيات حديثة ومقاعد مريحة وعناصر مناسبة لرفع مستوى الإنتاجية وتعزيز القدرات الإبداعية. وفي الواقع، تضمن كلاود سبيسز راحة استثنائية لرواد الأعمال والشركات الراسخة على حد سواء، وذلك من خلال تجربة العمل المشترك المتميّزة وخيارات العضوية المرنة والتسجيل في نظام إيجاري وخدمات تأسيس الأعمال.

وفي هذا السياق، قالت ملك سميجكالوفا، المديرة الأولى في كلاود سبيسز: "يُعدّ افتتاح فرعنا في فاونتن فيوز دبي مول محطّة فارقة في تاريخ كلاود سبيسز، حيث نواصل تشكيل مستقبل العمل في المنطقة. فهذا فرعنا الخامس في دولة الإمارات وستتبعه أربعة فروع أخرى، وقد افتتحناه بعد تدشين أوّل مركز عالمي لنا في مركز المملكة في الرياض في مارس الماضي. ويعكس توسّعنا الطلب المتزايد على بيئات العمل المرنة وذات التصميم المتطوّر التي تستوفي معايير الضيافة وتجمع ما بين الراحة والإحساس بالانتماء إلى مجتمع، ولذلك نفتخر بالتزامنا بتلبية هذه الحاجة في وسط مدينة دبي".

أمّا ما يميّز فرع فاونتن فيوز دبي مول عن فروع كلاود سبيسز الأخرى، فهو الاستديو المجهّز بالكامل والعازل للصوت لتسجيل البودكاست. فقد صُمّمت هذه المساحة المتطوّرة لتسجيل البودكاست بجودة عالية وتلبية احتياجات صانعي المحتوى والشركات التطلّعية في عصرنا. ويُعتبر هذا الاستوديو خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن تسجيل بودكاست احترافي بسهولة، حيث يوفّر بيئة عصرية لإعداد المحتوى بفضل تجهيزه بأحدث التقنيات الرائدة واعتماد نظام مرن لحجزه.

جديرٌ بالذكر أنّ كلاود سبيسز تعزّز سمعتها من خلال التركيز الواضح على الشفافية والثقة وتجارب العملاء. فالعلامة تصمّم كل فرع من فروعها بطريقة توازن ما بين الطابع العملي والبيئة المواتية للإنتاجية والإحساس بالانتماء إلى مجتمع، وتتمسّك بالتالي بالتزامها بتلبية احتياجات العمل المتغيّرة للمحترفين والمهنيين في عالم اليوم.

نبذة عن كلاود سبيسز:

تعتبر كلاود سبيسز من أبرز مزودي حلول مساحات العمل المرنة والعصرية، حيث تقدم مزيجًا متكاملًا من التصميم الراقي، وخدمات دعم الأعمال، وتجارب ضيافة راقية.

صممت كلاود سبيسز لتلبية احتياجات رواد الأعمال العصريين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات العالمية، عبر تقديم حلول متنوعة تشمل مكاتب خاصة مجهزة بالكامل، وردهات تعاونية، وتذاكر يومية للعمل المشترك، ومساحات مخصصة للفعاليات.

بفضل مرافقها المتطورة، ومجتمعها الملهم، وخدماتها الرائدة، تمكن كلاود سبيسز أعضائها من التواصل والنمو والازدهار في بيئة عمل محفزة.

وتدير كلاود سبيسز عملياتها في الإمارات العربية المتحدة مواقعها المميزة في دبي وأبوظبي بالإضافة إلى خطط توسع في رأس الخيمة لاحقًا هذا العام، وقد افتتحت مؤخرًا أول موقع لها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

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