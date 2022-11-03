"كلاوديرا بارتنر نتورك" بحلتها الجديدة توفّر نظامًا بيئيًا أكثر قوة للشركاء لدفع الطلب وتعزيز النمو وإنشاء مسارات إيرادات جديدة

دبي، الإمارت العربية المتحدة: أعلنت شركة البيانات الهجينة "كلاوديرا" اليوم عن شبكتها للشركاء "كلاوديرا بارتنر نتورك" (شبكة شركاء كلاوديرا)، وهو برنامج عضوية مُعاد تصميمه، يستهدف تقدير الشركاء ومكافئتهم على مساهمتهم في نجاح وصول "كلاوديرا" إلى الأسواق. وتتضمن "كلاوديرا بارتنر نتورك" نهجًا قائمًا على الكفاءة وتسجيل النقاط للاستفادة من فرص البرامج الموسعة، فضلًا عن الأدوات والدعم الأكثر شمولاً والحوافز والعروض الترويجية الرائدة في القطاع. هذا البرنامج مصمم لمساعدة الشركاء في إرشاد عملائهم لاعتماد استراتيجيات البيانات الحديثة القائمة على منصة "كلاوديرا" للبيانات الهجينة، على أن تحل "شبكة شركاء كلاوديرا" محل برنامج شركاء "كلاوديرا كونكت".

وعلقت "راشيل تولر"، رئيس استراتيجية الشركاء العالميين والتحالفات: "من شأن شبكة شركائنا الواسعة أن تساعدنا في النفاذ إلى أسواق وعملاء جدد، وإن الاستثمار في هذه الشبكة يعني أن المزيد من الشركات عبر جميع القطاعات ستتمكن من الذهاب لأبعد من البيانات لتسريع أعمالها. يعمل الشركاء على تعزيز نمونا بينما يساعدون عملائهم في تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم والرؤى المتعلقة بها في أي سحابة. كما لطالما عهدنا في كلاوديرا إلى الاستماع لملاحظاتهم وتقييم احتياجاتهم، وبناءاً على ذلك أطلقنا برنامجًا جديدًا مصممًا لمساعدتهم على الازدهار والتقدم في سوق تتزايد فيه المنافسة. تمثل شبكة شركاء "كلاوديرا" استثمارًا متزايدًا لضمان حصول كل شريك على قيمة مضافة ملموسة بينما نواصل العمل معًا لتحقيق النمو".

قال السيد / "باز خوتي"، رئيس شركة "موداك" بالولايات المتحدة الأمريكية: "لطالما ركزت "كلاوديرا" على مساعدة الشركات في تحقيق أقصى استفادة من بياناتها، ولا شك أن شبكة شركاء "كلاوديرا" الجديدة ستساعدنا على بناء علاقات استراتيجية أعمق، وإضافة المزيد من القيمة لعملائنا وإبرام صفقات أكبر وأكثر ربحية. لذلك فنحن على ثقة بان الحوافز والأدوات التقنية وموارد التدريب الجديدة ستدعم عملائنا وتساعدهم بتقديم كل ما يحتاجونه في رحلاتهم للتحول الرقمي وإدارة بياناتهم."

سيستمتع الأعضاء بالمزايا التالية من خلال شبكة شركاء "كلاوديرا":

● الأدوات المحسّنة لتمكين التوجه إلى السوق ودعم ذلك دعمًا أفضل، مثل منصة أتمتة التسويق البديهية ومكتبة الأصول

● زيادة الالتزام المالي من خلال برامج صندوق الخصم وتطوير السوق الجديدة

● قدرات تدريب وتمكين محسّنة مع فريق مختص لنجاح الشركاء (Partner Success Team)

● فوائد البرنامج التي تدعم تقديم حلول منصة "كلاوديرا للبيانات" الجديدة (CDP) بطريقة البرمجيات في صورة خدمة (SaaS)

● تقليل الزمن اللازم للتسويق باستخدام برنامج "فاست تراك أونبوردينج" (FastTrack Onboarding)

شبكة شركاء "كلاوديرا" قائمة على مستويات من الشراكة. نظرًا لأن الشركاء يجمعون النقاط ويكتسبون الكفاءات، فإنهم يتقدمون في المستويات التالية: عضو، عضو مختار، شريك ممتاز، شريك إستراتيجي. يحصل الشريك في كل مستوى على باقات جديدة من الخصومات الحصرية ومزايا العضوية الأخرى، بما في ذلك تزويد شركائنا بقابلية الدخول لمنصة "كلاوديرا للبيانات وان" الجديدة ( CDP One) بطريقة البرمجيات في صورة خدمة (SaaS)الموصى بها من قبل المحللين.

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معلومات عن "كلاوديرا"

نؤمن في "كلاوديرا" بأن البيانات قادرة على أن تجعل ما هو مستحيل اليوم ممكنًا بالغد. تفخر "كلاوديرا" بأنها من علمت العالم قيمة البيانات الضخمة، لتخلق بدورها صناعة ونظامًا بيئيًا مدعومًا بالابتكار المستمر لمجتمع المصادر المفتوحة. نعمل على تمكين عملائنا القادة في مجالاتهم من تحويل البيانات المعقدة إلى رؤى واضحة وقابلة للتصرّف وفقًا لها. من خلال منصتنا السحابية المختلطة للبيانات، يمكن للمؤسسات بناء مستقبلها المعتمد على البيانات من خلال الحصول على البيانات - بغض النظر عن مكان وجودها - في أيدي من يحتاجون إليها. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة Cloudera.com .

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