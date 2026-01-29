أعلنت شركة كلاسيرا (Classera)، الرائدة عالمياً في تقنيات التعليم، عن عقد تحالف استراتيجي دولي (Joint Venture)، يضم ذراعها المتخصص في احتضان وتسريع نمو شركات تقنيات التعليم الناشئة "سي إكسيد" (C.XSEED)، مع شركة "سوبر تشارجر فينتشرز" العالمية، و"مجموعة فلك للأعمال والاستثمار".

يسعى هذا التحالف ليكون بمثابة حاضنة استراتيجية للشركات الناشئة في قطاع تقنيات التعليم، عبر تسريع نمو الشركات الواعدة لا سيما في الأسواق الناشئة عالمياً. ويهدف التحالف إلى ربط هذه الشركات بالخبرات الدولية وتقديم دعم متكامل يشمل تطوير نماذج الأعمال، وتسهيل جذب الاستثمارات، واستقطاب الكفاءات، وصولاً إلى تحقيق التوسع الإقليمي والعالمي. ويستند هذا المسعى إلى شبكة علاقات "كلاسيرا" الواسعة وخبرتها العميقة في قطاعي التعليم والتدريب في أكثر من 45 دولة حول العالم.

ومن المقرر اختيار مجموعة من الشركات الواعدة بصفة دورية كل ستة أشهر للاستفادة من هذه المنظومة المتكاملة من الدعم والخدمات التخصصية. وقد أطلق هذا التحالف رسمياً خلال فعاليات معرض Bett London 2026، الذي يعد التجمع العالمي الأضخم والأبرز في قطاع تقنيات التعليم.

وتستمد هذه الشراكة قوتها من تكامل مهارات وخبرات الشركاء، مما يؤهلها لتكون أفضل منصة داعمة لشركات تقنيات التعليم الناشئة، مع التركيز على اقتناص الفرص في الأسواق الناشئة عالمياً.

وتبرز مكانة كلاسيرا كقائد لهذا التوجه بصفتها أكبر شركة متخصصة في تقنيات التعليم على مستوى الشرق الأوسط، ومن بين أفضل 20 شركة عالمية في هذا القطاع. وبفضل انتشارها في أكثر من 45 دولة، تقدم كلاسيرا خبرة ميدانية واسعة في قطاعي التعليم والتدريب، مدعومة بمنظومتها الرقمية الشاملة للتعلم (LSP)، مما يمنح التحالف قاعدة صلبة للانطلاق عالمياً.

ويحظى التحالف بخبرة سوبر تشارجر فينتشرز، المحرك الأوروبي الأبرز لتسريع أعمال تقنيات التعليم عالمياً، والتي تقدم آليات ذكية لاكتشاف الشركات الواعدة في قطاع تقنيات التعليم، وتصميم مسارات نموها ودعمها، إضافة إلى إتاحة الوصول إلى شبكة عالمية من المستثمرين والخبراء.

وتكتمل قوة هذا التحالف بوجود مجموعة فلك، الشركة الرائدة في تمكين ريادة الأعمال والابتكار في المملكة العربية السعودية. حيث تساهم المجموعة بخبراتها العميقة في هيكلة الصناديق وتنمية المشروعات، فضلاً عن تقديم حزمة استثنائية من المزايا وخدمات الدعم للشركات الناشئة تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي.

بهذه المناسبة، علق م. محمد بن سهيل المدني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا، قائلا: "إعلاننا عن مبادرة شركة سي إكسيد كمسرّعة وبنّاءة أعمال في قطاع تقنيات التعليم جاء منذ أكثر من عامين خلال مؤتمر إنوكسيرا الخاص بتقنيات التعلم، انطلاقًا من إيماننا العميق بدور كلاسيرا في قيادة التحول العالمي في قطاع تكنولوجيا التعليم، وصناعة مستقبل تعليمي ملهم ومحفّز لتطوير التعلم للمتعلمين من كل الأجيال، وذلك باستخدام أحدث التقنيات".

وأضاف المدني: "إلى جانب تقديم أحدث حلول تقنيات التعليم، تطمح كلاسيرا إلى بناء منظومة متكاملة تُسهم في تطوير قطاع تقنيات التعليم بشكل شامل، وتشمل هذه المنظومة مبادرات متعددة مثل مبادرة "سي إكسيد" المختصة بجذب ونمو شركات تقنيات التعليم الناشئة، و مبادرة نشر الوعي عبر قمة و مؤتمر إنوكسيرا، والاستثمار من خلال صندوق كلاسيرا "ليرن جلوب" المختص بالاستثمار بهذا القطاع، إضافة إلى إديو مول كسوق إلكتروني مختص لشركات تقنيات التعليم، و كل ذلك يهدف إلى تكبير و تطوير القطاع و تحقيق أعظم أثر ممكن مما يسهم في الارتقاء بالتعلم عالميًا".

كما أضاف م. محمد عادل العشماوي، الشريك المؤسس لكلاسيرا ورئيس شركة سي إكسيد، قائلاً: "رسالتنا الجريئة في كلاسيرا تركز على إحداث تحول حقيقي في حياة الناس، وإعادة تصور طريقة تعلمهم ونموهم وإسهامهم في مجتمعاتهم. واليوم نخطو خطوة أكبر إلى الأمام، حيث يتمثل طموحنا في كلاسيرا بتطوير القطاع بالكامل. ومن هذا المنطلق جاءت مبادرات كلاسيرا المتنوعة ومن اهمها مبادرة "سي إكسيد"، لتكون منصة تهدف إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال الطموحين في قطاع تقنيات التعليم، والاستثمار معهم، ودعمهم لتحقيق أهدافهم وتوسيع نطاق أعمالهم محليًا وعالميًا".

من جانبه، أشار يانوس باربيريس، الشريك المؤسس لـ سوبر تشارجر فينتشرز، إلى أن "التوسع هو هدف كل مؤسس وتوقع كل مستثمر، لكن القلة فقط من ينجحون في تحقيقه، ليس بسبب نقص الطموح، بل لغياب التواصل الصحيح. وهذا بالضبط ما تقدمه التحالف مع "سي إكسيد"، حيث تضع أفضل رواد الأعمال في تواصل مباشر مع الأشخاص المناسبين من الخبراء والمستثمرين، لتمكين الشركات الناشئة من تحقيق أهدافها، بل وتجاوزها إلى آفاق أبعد".

كما صرّحت السيدة أضوى الدخيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لفلك للأعمال والاستثمار، بقولها: "تأسست فلك لتمكين المشاريع الريادية القائمة على الابتكار، وسيوفر هذا التحالف مع "سي إكسيد" لرواد الأعمال - بهذا القطاع الحيوي والمهم - المنصة والموارد وشبكات الدعم التي يحتاجون إليها للنجاح في ابتكار حلول تعليمية رائدة، تنطلق من المملكة العربية السعودية إلى العالم".

جدير بالذكر أن شركة كلاسيرا تحظى بدعم نخبة من المستثمرين النوعيين عالمياً، وفي مقدمتهم صندوق الاستثمارات العامة (PIF) عبر شركة سنابل للاستثمار، إلى جانب كبرى صناديق الاستثمار الجريء في سيليكون فالي، مما يعكس الثقة العالمية في رؤيتها وقدرتها على قيادة مستقبل تقنيات التعليم.

-انتهى-

#بياناتشركات