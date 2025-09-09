- خصم 50% على أول طلب للعملاء الجدد وعروض خاصة بموسم العودة إلى المدارس وغيره

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "كريم"، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في المنطقة، عن شراكتها مع "أسواق التميمي"، إحدى أبرز سلاسل التجزئة الرائدة في المملكة، لإطلاق "كريم ماركت من أسواق التميمي"، وهي خدمة تسوق رقمية مميزة لشراء اساسيات المنزل، أصبحت متاحة الآن في مدينة الرياض. وتجمع هذه الشراكة بين جودة منتجات "أسواق التميمي" الموثوقة وخبرة "كريم" في التقنية والتوصيل الفوري، لتقديم تجربة تسوّق سريعة ومريحة تصل خلالها الطلبات في 20 دقيقة أو أقل.

من خلال خدمة "كريم ماركت" من أسواق التميمي، يمكن للعملاء الآن شراء آلاف المنتجات، بما في ذلك المنتجات الطازجة، والمواد الغذائية الأساسية، والمجمدات، والأدوات المنزلية. كما تشمل الخدمة مخبز التميمي المميز، ومتجر الأطعمة الجاهزة، بالإضافة إلى مجموعة العلامات التجارية الخاصة بأسواق التميمي.

منذ افتتاح أول متجر في الخبر عام 1979، أصبحت أسواق التميمي اسماً موثوقاً في قطاع تجارة التجزئة السعودية لأكثر من أربعة عقود، تشتهر بجودة منتجاتها الطازجة وخدماتها الاستثنائية.

وفي هذا السياق، قال عبدالله إلياس، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة كريم في السعودية: "تعكس شراكتنا مع أسواق التميمي التزامنا المشترك بتقديم حلول مبتكرة في قطاع التجزئة في المملكة. فمن خلال دمج إرث التميمي الممتد لأكثر من 45 عاماً في قطاع التجزئة، مع خبرات كريم التقنية التي تمتد لأكثر من عقد في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، نُقدّم اليوم تجربة تسوّق فريدة وسريعة ومُصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات المستهلك السعودي العصري."

وأعرب بوبي راجندران، الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي: "شراكتنا مع كريم تتجاوز مجرد حل توصيل، بل هي فصل جديد في سعينا لتقريب أسواق التميمي من كل منزل. من خلال دمج سمعتنا الموثوقة في تجارة التجزئة للمواد الغذائية مع تقنية كريم المبتكرة، نرسم رحلة تسوق ليست أسرع وأكثر اريحية فحسب، بل وأكثر انسجامًا مع نمط حياة العائلات الذين يعيشون في السعودية اليوم."

بمناسبة الشراكة وموسم العودة إلى المدارس، يحصل جميع العملاء الجدد على خصم بنسبة 50% على طلبهم الأول، إلى جانب الاستفادة من عروض "أسواق التميمي" الأسبوعية المتجددة والعروض الحصرية الخاصة بالعودة إلى المدارس. ويمكن للعملاء شراء المستلزمات المدرسية مثل الوجبات الخفيفة والقرطاسية وغيرها، مع توصيلها خلال دقائق عبر تطبيق "كريم". وبفضل الأسعار التنافسية وعدم استبدال المنتجات والحرص على الجودة العالية، تستمر خدمة "كريم ماركت" في إعادة تعريف مفهوم تسوق أساسيات المنزل في المملكة.

الخدمة متوفرة الآن في عدد من أحياء الرياض، مع خطط للتوسع في مناطق إضافية قريبًا. يمكن للعملاء الوصول إلى "كريم ماركت من أسواق التميمي" من خلال فتح أو تحميل أحدث إصدار من تطبيق "كريم".

نبذة عن شركة كريم

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 75 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.

نبذة عن التميمي

أسواق التميمي، سلسلة سوبر ماركت سعودية عائلية، تأسست عام ١٩٧٩، وكان أول متجر لها في مدينة الخبر. تُعرف أسواق التميمي بشعار "من لحظة دخولك، أنت من العائلة"، وتحظى بثقة العائلات في جميع أنحاء المملكة لما تقدمه من منتجات طازجة، وخيارات صحية، وأسعار تنافسية، وخدمة استثنائية. بفضل متاجرها العصرية، وخدماتها الإلكترونية المريحة، وخدمة التوصيل إلى المنازل، تواصل التميمي الابتكار، مستثمرةً في التعليم، وتنمية الشباب، ورفاهية المجتمع.

