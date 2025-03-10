يستفيد أعضاء "كريم بلس" من أسعار صرف أفضل من الأسعار المعروضة على Google للتحويلات الدولية إلى مصر​.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كريم باي"، منصة المدفوعات الرقمية ضمن تطبيق "كريم"، عن توسيع نطاق خدمة التحويلات الدولية لتشمل مصر، مما يتيح للمقيمين في الإمارات إرسال الأموال إلى الحسابات المصرفية في مصر بسرعة وسهولة.

تشمل مسارات التحويل العديد من الدول الأخرى من ضمنها الهند وباكستان والمملكة المتحدة وأوروبا والفلبين ولبنان, مما يوفر حلاً سلسًا لدعم العائلات، إدارة الشؤون المالية، أو الاستثمار في الخارج..

تضم الإمارات جالية مصرية كبيرة، مما يجعل مصر إحدى أكبر خمس دول مستقبلة للتحويلات المالية من الدولة. وفي السنوات الأخيرة، قُدِّر الحجم الإجمالي لسوق التحويلات المالية من الإمارات إلى مصر بنحو 10 مليارات دولار أمريكي​.

وفي هذا السياق، صرح محمد السعدي، نائب رئيس "كريم باي": "يسرنا توسيع خدمة التحويلات المالية لتشمل المصريين المقيمين في الإمارات، حيث يعتمد الكثير منهم على إرسال الأموال لدعم عائلاتهم أو إدارة أمورهم المالية الشخصية. نوفر لعملائنا أسعار صرف تنافسية تصل إلى 50% أقل من البنوك. كما يستفيد أعضاء اشتراك "كريم بلس"من أسعار صرف أفضل من الأسعار المعروضة على Google للتحويلات الدولية إلى مصر​، مما يمكنهم من توفير مئات الدراهم مع كل معاملة."

يتزامن إطلاق هذه الخدمة مع شهر رمضان المبارك، حيث تزداد التحويلات المالية لدعم العائلات والأعمال الخيرية، بالإضافة إلى الاستعداد لاحتفالات العيد.

تعمل "كريم باي" على تبسيط الخدمات المالية في المنطقة عبر منصة دفع رقمية متكاملة، تشمل التحويلات المحلية والدولية ودفع الفواتير وخدمات المحفظة الرقمية.

لإجراء تحويل مالي دولي عبر "كريم باي"، يمكن تحميل أو فتح أحدث إصدار من تطبيق "كريم" واختيار خيار "إرسال الأموال" من الشاشة الرئيسية.

نبذة عن شركة كريم:

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: careem.com.

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