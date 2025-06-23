العين، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "كريم", المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط، عن إطلاق خدمة "كريم فود" لتوصيل الطعام في مدينة العين، لتكون بذلك خدمة إضافية توفرها الشركة في المدينة بعد خدمة حجز سيارات الأجرة و"كريم باي" Careem Pay لخدمات الدفع. وتمثل هذه الخطوة بداية توسّع "كريم" في مدينة العين، مع خطط لإطلاق خدمات إضافية خلال الأشهر المقبلة.

وبات بإمكان سكان مدينة العين الآن طلب وجباتهم من مجموعة واسعة من المطاعم المحلية المحبوبة، مثل "عيدان مندي" (Eidan Mandi) المتوفر للتوصيل للمرة الأولى حصريًا عبر "كريم فود". وتشمل الخيارات أيضًا أسماء شهيرة محليًا وإقليميًا مثل "بلبن" (Blaban)، "لادرو كافيه" (Ladro Cafe) ، "الباز" (Al Baz)، "فريز" (Freez)، "قصر المنسف" (Qasr Al Mansaf)، "جست برجر" (Just Burger) وغيرها الكثير المتاحة عبر التطبيق.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مدينة العين نقصًا في خدمات توصيل الطعام، مع خيارات محدودة من حيث التنوع والسهولة للسكان. وتضم عددًا متزايدًا من العائلات الإماراتية، والمقيمين من الجنسيات الأخرى الباحثين عن خدمات يومية سلسة تشمل توصيل الطعام.

وفي هذا السياق، صرّح عبد الله محمد، المدير العام لشركة "كريم" في أبوظبي، قائلًا: "لطالما كانت مدينة العين محط اهتمام خاص لدينا، ليس فقط كسوق رئيسي، بل كمجتمع متجذر يستحق خدمات مصمّمة له بعناية. وبعد الاستماع إلى السكان وفهم احتياجاتهم اليومية، يسعدنا اليوم أن نبدأ توسّعنا في مدينة العين عبر إطلاق خدمة ’كريم فود‘، على أن نُضيف قريبًا المزيد من الخدمات التي تُبسّط الحياة اليومية للمجتمع المحلي."

توسعت خدمة "كريم فود" إلى أبوظبي في عام 2024، وسرعان ما أصبحت الخيار المفضل لتوصيل الطعام في المدينة. ومنذ ذلك الحين، شهدت الخدمة ارتفاعاً كبيراً في الطلب، حيث قام أحد العملاء بإجراء 103 طلبات في شهر واحد فقط خلال عام 2025، فيما سجّل عميل آخر 19 طلباً في يوم واحد فقط، وبلغ أعلى عدد طلبات في أسبوع واحد من قبل عميل فردي 37 طلباً.

كما أنفق أحد العملاء أكثر من 9,000 درهم على "كريم فود" في أسبوع واحد فقط، بينما وصلت قيمة طلب عميل آخر في يوم واحد إلى أكثر من 4,800 درهم. وبلغ أعلى إنفاق فردي منذ بداية هذا العام أكثر من 25,000 درهم بينما وصل أعلى إنفاق شهري إلى 11,000 درهم في شهر أبريل.

الآن، أصبح بإمكان العملاء في مدينة العين أيضًا طلب وجباتهم المفضلة بسهولة عبر بضع نقرات فقط، لتصلهم طازجة وفي الموعد المحدد.

لطلب الطعام من خلال "كريم فود"، ما عليك سوى تحميل أحدث نسخة من تطبيق "كريم" واختيار خدمة "الطعام" من الصفحة الرئيسية للتطبيق.

نبذة عن شركة كريم:

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: careem.com.

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