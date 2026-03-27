زيادة قوية في التحويلات الدولية عبر "كريم باي" خلال شهر رمضان، وبنغلاديش الأسرع نمواً في حجم التحويلات

طلبات "كريم كويك" تشهد زيادة بنسبة 33% وقت الإفطار و81% وقت السحور خلال الأيام الأولى من رمضان

أعضاء "كريم بلس" يوفرون أكثر من 300 مليون درهم

أكثر العملاء سخاءً خلال شهر رمضان يقدّم إكراميات بقيمة 950 درهماً موزعة على 9 رحلات مختلفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت كريم عن أبرز توجهات العملاء عبر تطبيقها خلال شهر رمضان 2026، والذي شهد حالةً من عدم الاستقرار على مستوى المنطقة امتد تأثيرها ليشمل مختلف سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعاونت "كريم" خلال هذه الفترة مع السلطات المحلية بهدف وضع أمن وسلامة الكباتن في مقدمة الأولويات، مع الاستمرار في ضمان حصول العملاء على الخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها بصورة يومية. وأتاحت البنية التحتية المرنة في دولة الإمارات العربية المتحدة لشركة كريم إمكانية الحفاظ على استمرارية الأعمال الأساسية ودعم الكباتن والشركاء والعملاء وزملاء العمل.

بذور لغزة

وقامت كريم خلال شهر رمضان هذا العام بتحويل النقطة العربية في شعارها إلى شكل بذور البطيخ في إطار حملة "بذور لغزة"، وهي مبادرة إنسانية هدفت إلى دعم جهود الإغاثة في غزة بشكل مباشر من قبل عملاء الشركة. وشارك في الحملة 4,840 عميلاً، بالإضافة إلى العديد من الشركاء، وموظفي شركة "كريم"، حيث جمعت أكثر من 2.1 مليون درهم لصالح سكان غزة.

وعلى مستوى خدمات الطعام وحدها، ارتبط 47,500 طلب من 429 متجراً و110 علامات تجارية بالحملة، ما يعكس مدى تفاعل العملاء معها من خلال إنفاقهم اليومي عبر التطبيق.

كريم فود

شهدت خدمة "كريم فود" طلباً قوياً طوال الشهر الكريم، حيث ارتفع حجم الطلبات بصورة ملحوظة خلال ساعات السحور. وجاءت الوجبات السريعة في صدارة الطلبات خلال السحور، فيما فضّل العملاء خلال الإفطار شوربة العدس، والبرجر بالجبن، والحمص، وكان مطعم "زعتر وزيت" أحد أكثر المطاعم شعبية بين المستخدمين.

وتم إجراء أكبر طلب فردي من "كريم فود" في دبي خلال شهر رمضان من مطعم "سوشي باز"، بينما كان الطلب الأكبر في أبوظبي من مطعم "بيتزا دي روكو"، وكلاهما تم طلبه خلال ساعات الإفطار.

كريم كويك

شهدت "كريم كويك" تحولاً ملحوظاً في سلوك التسوق خلال شهر رمضان المبارك، حيث شهدت الطلبات خلال وقت الإفطار (من الساعة 5 وحتى 6 مساءً) نمواً بنسبة تزيد على 33%، بينما قفزت طلبات السحور في الساعة 4 صباحاً بنسبة 81%، وذلك مقارنةً بالأسبوع السابق لرمضان. وكان الموز، ومياه "العين" المعبأة، والخيار من أكثر المنتجات طلباً.

وشمل أكبر طلب بقالة في دبي 82 منتجاً مختلفاً، في ما شمل أكبر طلب بقالة في أبوظبي 30 منتجاً. وتم إنجاز أسرع عملية توصيل خلال الشهر في أقل من دقيقتين، وذلك لكيس واحد من منتج "دوريتوس".

وكما هو حال العديد من الشركات في المنطقة خلال هذا الشهر، تأثرت "كريم كويك" بالظروف الإقليمية خلال شهر مارس، حيث عكست أحجام الطلبات حالة عدم اليقين التي أثّرت على المجتمعات والأنشطة التجارية، مما يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه الكباتن وسلاسل الإمداد في ضمان تلبية احتياجات العملاء.

كريم باي

سجّلت "كريم باي" نمواً قوياً في التحويلات الدولية خلال شهر رمضان، حيث حافظت الهند على موقع الصدارة من حيث حجم التحويلات، فيما شهدت بنغلاديش أسرع نمو في أحجام التحويلات خلال الشهر الفضيل. وواصلت أحجام التحويلات المالية نموها خلال شهر مارس، ما يعكس أهميتها الحيوية للأسر في أوقات الحاجة. وقام أحد العملاء بإجراء 70 عملية تحويل إلى الفلبين خلال 21 يوماً من رمضان، بينما سجّلت أسرع عملية تحويل خلال الشهر الكريم وصول الأموال إلى الهند خلال 12 ثانية فقط في 28 فبراير.

كريم بلس

واصلت "كريم بلس" تقديم قيمة ملموسة للعملاء في دولة الإمارات، حيث وصل إجمالي المبالغ التي وفرها الأعضاء في الدولة إلى أكثر من 300 مليون درهم. وحقق المستخدم الأكثر نشاطاً وفورات بلغت 17,847 درهماً. وكانت خدمات "فود" و"هلا" و"كويك" الأكثر استخداماً بين المشتركين.

كريم بايك

شهدت خدمة "كريم بايك" إقبالاً ملحوظاً خلال شهر رمضان، حيث انطلقت أولى الرحلات في الخامسة صباحاً. كما أكمل ثلاثة مستخدمين يحملون اشتراكات شهرية رحلةً واحدة يومياً طوال شهر رمضان، معظمها في منطقة أبراج بحيرات جميرا. وبلغ مسار أطول رحلة خلال الشهر الفضيل 39.66 كيلومتر، والتي انطلقت من شاطئ كايت بيتش إلى محمية رأس الخور للحياة الفطرية.

روح العطاء في الشهر الفضيل

امتدت روح العطاء خلال شهر رمضان المبارك لتشمل تقديم الإكراميات، مع انطلاق حملة "مضاعفة الإكراميات" من "كريم" بكامل قوتها، حيث تصدّر أحد العملاء في دبي قائمة الأكثر سخاءً، بعد أن قدّم إكراميات بقيمة إجمالية تبلغ 950 درهماً موزعة على 9 رحلات، بمتوسط يقارب 107 دراهم لكل رحلة. وجاء عميلان آخران في المرتبتين التاليتين، حيث قدّما إكراميات للكباتن بقيمة إجمالية بلغت 885 درهماً موزعة على 10 و7 رحلات على الترتيب.

وتهدف "كريم" إلى جعل حياة سكان المنطقة أفضل وأكثر سهولة، حيث تكتسب هذه الأهداف أهمية أكبر في الظروف الصعبة. للاطلاع على مجموعة الخدمات الكاملة، يُرجى تحميل أو فتح أحدث إصدار من تطبيق كريم.

نبذة عن كريم:

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 75 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.

للاستفسارات الإعلامية:

careem@houseofcomms.com

-انتهى-

#بياناتشركات