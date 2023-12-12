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من المقرر استخدام ما يصل إلى 1,000 دراجة كهربائية لتوصيل الطلبات من قبل كباتن كريم بحلول عام 2024.

تتمتع الدراجات الكهربائية بحزم بطاريات يمكن شحنها في ما يزيد عن ١٩٢ محطة كريم بايك المنتشرة في جميع أنحاء دبي.

من المقرر أن تقلل هذه الدراجات الكهربائية من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن رحلات التوصيل بمقدار يصل إلى 24 طنًا من ثاني أكسيد الكربون يوميًا، وتوفير التكاليف لكباتن كريم

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت "كريم"، المنصة الرائدة متعددة الخدمات في المنطقة عن إطلاق أول أسطول من الدراجات الكهربائية في دبي المدعومة بالبنية التحتية للشحن الكهربائي في محطات كريم بايك.

سيكون أسطول الدراجات الكهربائية والبنية التحتية لمحطات الشحن متاحًا لكباتن التوصيل في كريم في دبي من خلال نموذج اشتراك توفيري يصل إلى 50٪ مقارنة بالبنزين. يتم تشغيل المحركات الكهربائية بواسطة بطاريات الليثيوم بسعة 4000 واط والتي يمكن شحنها في محطات كريم المنتشرة في جميع أنحاء دبي. ويمكن لكل دراجة نارية استيعاب بطاريتين بسعة 2000 واط لكل منهما.

وتعتبر الدراجات الكهربائية أكثر أمانًا وهدوءًا وسهولة في القيادة مقارنةً بالدراجات النارية التقليدية، حيث يبلغ وزنها 130 كيلوغرامًا، وهي مجهزة بعجلات أوسع، وسرعة قصوى تبلغ 80 كيلومترًا في الساعة. ومن المقرر أن يتم استخدامها في البداية من قبل كباتن توصيل كريم كويك قبل أن يتم اعتمادها للاستخدام من قبل خدمات توصيل كريم فود و كريم بوكس.

وبهذا الصدد، قال مدثّر شيخة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كريم "نحن في غاية الحماس لإطلاق أول أسطول من الدراجات الكهربائية المدعومة بالبنية التحتية للشحن الكهربائي، في دبي، حيث سيوفر هذا الأسطول للكباتن رحلة أكثر أمانًا وفعالية من حيث التكلفة، وسيتم تشغيل الدرجات بواسطة حزم البطاريات القابلة للتبديل والشحن في المحطات المنتشرة في جميع أنحاء دبي. كما يمكن لعملائنا أن يشعروا براحة البال لأن طلبهم عبر تطبيق كريم سيصل إليهم بأثر كربوني أقل.

والجدير بالذكر أن "كريم" تلتزم باعتبارها المنصة الرائدة متعددة الخدمات في المنطقة، حيث تقدم خدمات يومية متعددة تشمل توصيل ونقل الركاب، مع الإلتزام بمسؤوليتها اتجاه البيئة والمجتمعات التي تعمل فيها. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، اتخذت كريم خطوات مهمة تشمل زيادة عدد السيارات الكهربائية والهجينة على منصتها. وفي عام 2023، تم إنجاز أكثر من نصف الرحلات التي قام بها مستخدمو كريم في الإمارات على متن مركبات هجينة أو كهربائية.

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نبذة عن شركة كريم

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 50 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.