دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كريم عن استحواذها على أصول ديناري، منصة التحويل النقدي التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تتخصص بالتكنولوجيا المالية وخدمات التحويل والخدمات المصرفية والتداول والمحافظ الرقمية العالمية. إضافةً إلى ذلك، سينضم بعض الأعضاء الرئيسيين من فريق ديناري إلى كريم.

تأسست ديناري في عام 2019على يد جون سانتيلان ووالفريدو بيريز. وطورت الشركة منذ ذلك الحين تقنياتها المتخصصة في الخدمات المالية، والتي تتيح التكامل المتقدم مع منصات عملائها مثل كريم باي عن طريق الاعتماد على الاستدعاء الواحد من واجهة برمجة التطبيقات API، وهو ما يسرّع الخدمة المالية ويتيح الدفع الآمن والموثوق، إلى جانب خدمات التحويل المالي السريعة ومنخفضة التكلفة لمختلف أنحاء العالم. كما تساعد ديناري الشركات على تحقيق الأرباح من خلال أتمتة الحسابات الدائنة والمدفوعات بين الشركات.

وتسعى خدمة كريم باي من خلال هذه الخطوة بتوفير خدمة تحويل أموال دولية سلسة للعملاء والكباتن في الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي تشهد باستمرار عمليات تحويل واسعة تجعلها من أنشط مسارات التحويل النقدي في العالم. وتأتي خطوة كريم بالاستحواذ على ديناري لتعزيز حضورها القوي في أسواق المنطقة، وخصوصاً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وباكستان.

وتقدم خدمة كريم باي للعملاء في دولة الإمارات محفظة رقمية قادرة على تخزين مبالغ كبيرة إلى جانب خدمات التحويلات الرقمية بين الأفراد، والتي تتيح لهم إرسال مبالغ نقدية وطلبها واستلامها من خلال رقم الهاتف أو رمز الاستجابة السريع الشخصي أو رابط الدفع الشخصي. وتتكامل خدمة تحويل الأموال الدولية مع عروض كريم باي لتواكب الاحتياجات المالية اليومية للعملاء والكباتن على حد سواء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريم:" يعد الاستحواذ على أصول منصة ديناري، خطوة مهمة بالنسبة لنا في كريم، فقد نجحت هذه الشركة الناشئة في إطلاق طريقة جديدة كلياً لتحويل الأموال في العالم. وتساهم واجهة برمجة التطبيقات المبتكرة لدى ديناري في تسريع مسيرتنا لتوفير خدمة تحويل أموال دولية سهلة ومنخفضة التكلفة، وتعزيز قائمة الخدمات المالية المتنوعة التي تقدمها كريم باي حالياً".

ومن جانبه قال جون إدوارد سانتيلان، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة ديناري:" نحن سعداء بالانضمام إلى كريم، الشركة التي تركت أكبر الأثر في حياة الناس في المنطقة، ونجحت في تقديم خدمات تسهم في تبسيط جميع الاحتياجات اليومية للناس. تتمتع كريم بقاعدة واسعة من العملاء والكباتن

والتجار، وخبرة تمتد لسنوات طويلة في التعامل مع مختلف أنواع العمليات المالية، وهو ما سيساعدنا على توسيع نطاق استخدام تقنية تحويل الأموال التي تقدمها ديناري. نحن نتطلع إلى خطواتنا التالية تحت

مظلة كريم، حيث سنستمر في تقديم الخدمات التي تتيح الدفع الآمن والتحويلات السهلة والموثوقة لملايين الأشخاص في المنطقة".

وتحتضن منطقة الخليج العربي عدداً من أبرز مسارات التحويل النقدي في العالم، حيث سجلت التحويلات النقدية إلى الدول النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 7.6%في عام 2021لتبلغ 61مليار دولار أمريكي، ونمواً في جنوب آسيا بنسبة 6.9%يساوي 156 مليار دولار أمريكي في ذات العام. وتبلغ القيمة الإجمالية المتاحة لسوق الخدمات المالية والرقمية 2.8تريليون دولار أمريكي بما يشمل مختلف خدمات الدفع والإقراض والتحويلات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنتجات الخدمات المالية بما في ذلك التأمين.

وتُسهم خدمة كريم باي في تبسيط وتسهيل تجربة الدفع للعملاء والكباتن والتجار بما يخص تحصيل وتحويل الأموال ودفع الفواتير وسداد المدفوعات وقبولها، وكل ذلك في تطبيق واحد وشامل من كريم.

وتوفّر منصة كريم اليوم ما يزيد عن 12خدمة للعملاء في دولة الإمارات، بما في ذلك خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة والتنقّلات القصيرة وتسديد المدفوعات وأيضاً خدمات شركاء كريم مثل تأجير السيارات وتنظيف المنازل وإجراء اختبار PCR.

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لمحة حول كريم:

تقدّم منصة كريم الإلكترونية التطبيق الشامل اليومي الذي يَعِد بمستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط. وتلعب الشركة اليوم دوراً بارزاً في دعم اقتصاد المنطقة المتنامي من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل والتوصيل وتحويل الأموال عبر تطبيق موّحد للهواتف الذكية. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط حياة الناس والارتقاء بها، وبناء مؤسسة رائدة تشكل مصدر إلهام للآخرين. تأسست كريم في يوليو 2012وتعمل الآن في أكثر من 100مدينة منتشرة في 12دولة، كما أنها توفّر أكثر من مليون فرصة عمل في المنطقة. وقد أصبحت كريم شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصالح شركة أوبر تكنولوجيز الأمريكية في يناير www.careem.com 2020.

لمحة حول منصة ديناري:

تتيح منصة ديناري القيام بالتحويلات النقدية باستخدام تطبيق للهواتف المحمولة وعلى الإنترنت وواجهات برمجة التطبيقات لمساعدة المستهلكين والشركات وشركات التكنولوجيا المالية على إرسال الأموال بين الدول بتكلفة أقل وطرق أفضل دون رسوم غير معلنة. تأسست الشركة على يد جون

سانتيلان ووالفريدو بيريز في عام 2019، بعد تخرجهما من برنامج مسرعة أعمال Misk500الذي أطلقته شركة 500جلوبال، بدعم من كلاس5 وميراك المالية. وشملت قائمة المستثمرين الآخرين ماونتن بارتنرز وفوكسمونت كابيتال وآي إم أو فنتشرز، وعدد من أبرز المستثمرين الداعمين للشركات

الناشئة في المنطقة مثل مصعب حكمي وتركي الجعيد وبافل إيفانوف وبسيد السلوم وجراف ظار وخرصان يعلا. وقد شاركت ديناري في برنامج الحوافز Hub71، وصندوق محمد بن راشد للابتكار ، وبرنامج غرفة دبي لتسريع الأعمال ، بالإضافة إلى حصولها على منحة تحفيزية من مكتب أبوظبي للاستثمار.

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