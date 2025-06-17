أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "كريم" عن تعاونها مع شرطة أبوظبي لتنظيم دورة تدريبية حول السلامة المرورية استهدفت 80 من موظفي توصيل الطلبات العاملين لديها في إمارة أبوظبي. وركّزت الدورة على ممارسات القيادة الآمنة والالتزام بقوانين المرور المحلية.

وتُعد هذه الدورة الأولى ضمن سلسلة من المبادرات المستمرة التي تعتزم "كريم" تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. وتولّت شرطة أبوظبي استضافة الدورة التدريبية التي شملت شرحاً لأبرز قواعد السلامة على الطرق داخل المدينة، بالإضافة إلى تزويد الموظفين بالأدوات العملية التي تعزز من مستوى الأمان أثناء تأدية مهام توصيل الطلبات.

وقامت شركة "كريم" خلال الدورة بتكريم خمسة من موظفي توصيل الطلبات تميزوا بانضباطهم المستمر والتزامهم بأساليب القيادة الآمنة.

وفي هذا السياق، صرّح عبدالله محمد، المدير العام لشركة كريم في أبوظبي: "نفخر في كريم بشراكتنا مع شرطة أبوظبي لتنظيم أول ورشة تدريبية للسلامة المرورية لموظفينا، انطلاقًا من إيماننا العميق بأن الأمن والسلامة ليستا فقط مسؤولية، بل هما قيمة راسخة وثقافة نعيشها يوميًا. وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا لالتزامنا بدعم رؤية إمارة أبوظبي التي لطالما تميزت عالميًا كأكثر المدن أمانًا واستقرارًا، وحرصنا المستمر على المساهمة في ترسيخ هذا النهج من خلال رفع وعي وسلامة موظفينا وكل من نخدمهم"

وتماشياً مع النمو المتزايد في خدمات التوصيل في الدولة، تواصل "كريم" استثمارها في سلامة موظفيها مؤكدةً التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية.

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