دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت خدمة "كريم باي"، المحفظة الرقمية ومنصة التكنولوجيا المالية في تطبيق "كريم"، عن إطلاق ميزة جديدة تُتيح لمشتركي "كريم بلس" الاستفادة من أسعار صرف حصرية وإلغاء كامل لرسوم التحويلات المالية الدولية. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام "كريم" بتقديم خدمات مبتكرة تُسهّل حياة عملائها اليومية.

ويمكن للمستخدمين الجدد أيضًا الاستمتاع بأسعار أفضل من أسعار Google للتحويلات الدولية إلى الهند وباكستان.

وتتيح "كريم باي" إجراء تحويلات شبه فورية من الإمارات إلى الهند وباكستان والفلبين والمملكة المتحدة وأوروبا ولبنان، مع خطط لإضافة وجهات جديدة قريبًا. ويمكن للعملاء تحويل ما يصل إلى 450,000 درهم شهريًا، و150,000 درهم كحد أقصى لكل معاملة، مستفيدين من وصول تحويلاتهم خلال دقائق، وقد سجل التطبيق أسرع عملية تحويل في 2024 خلال 11 ثانية.

في هذا السياق، صرح محمد السعدي، نائب الرئيس لـ"كريم باي"، قائلًا: "إن التحويلات المالية الدولية عبر القنوات التقليدية عاد ما تكون مكلفة لارتفاع رسومها وأسعار الصرف. لذا نسعى من خلال إلغاء الرسوم الثابتة إلى تعزيز مزايا مشتركي كريم بلس، وتمكينهم من توفير المزيد ودعم عائلاتهم بشكل أكبر وإدارة نفقاتهم واستثماراتهم في الخارج بأفضل الطرق"

"يقدم اشتراك "كريم بلس" بالفعل لأعضائه وفورات تزيد قيمتها عن 15 ضعف رسوم الاشتراك الشهرية البالغة 19 درهمًا إماراتيًا، ويوفر ميزة التحويلات المالية الجديدة فرصة للأعضاء لتحقيق مزيد من التوفير أثناء دعم عائلاتهم وإدارة نفقاتهم واستثماراتهم في الخارج."

يستفيد مشتركو "كريم بلس" من مزايا حصرية، تشمل توصيلًا مجانيًا غير محدود لطلبات الطعام والبقالة، مع استرداد نقدي على 10 رحلات شهرية، وخصومات على التحويلات الدولية وخدمات التنظيف المنزلي و"كريم بايك". ويحقق المشتركون متوسط توفير شهري يصل إلى 300 درهم، ويمكنهم الآن زيادة توفيرهم بمئات الدراهم من خلال ميزة التحويلات الدولية الجديدة.

يجدر بالذكر تمكن أحد مشتركي "كريم بلس" في عام 2024م، من توفير أكثر من 12,000 درهم خلال العام، بينما وفر آخر أكثر من 7,300 درهم على فاتورة عشاء واحدة بقيمة تجاوزت 25,000 درهم، باستخدام ميزة "كريم داين آوت" في فندق كمبينسكي النخلة، مستفيدين من الأسعار والمزايا الحصرية للخدمة.

للاستمتاع بأسعار حصرية على التحويلات الدولية من خلال اشتراك "كريم بلس"، قم بتنزيل تطبيق كريم واختر "Send Money" من الشاشة الرئيسية.

نبذة عن شركة كريم:

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.careem.com

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