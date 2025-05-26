دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كريم باي (Careem Pay)، منصة الدفع الرقمية ضمن تطبيق كريم، عن توسيع خدماتها في مجال الحوالات المالية لتشمل الأردن، ما يتيح للمقيمين في دولة الإمارات إرسال الأموال مباشرة إلى الحسابات البنكية في الأردن بسرعة وبأسعار تنافسية.

وتدعم كريم باي الحوالات المالية إلى أبرز وجهات التحويل في العالم، بما في ذلك الهند وباكستان والمملكة المتحدة وأوروبا والفلبين ولبنان ومصر، مما يوفّر وسيلة سهلة وسريعة لدعم العائلات وإدارة النفقات والاستثمارات خارج الدولة.

وتعد الأردن من الوجهات الرئيسية لتحويل الأموال من الإمارات، نظرًا لحجم الجالية الأردنية الكبيرة، حيث تجاوزت قيمة الحوالات السنوية من الإمارات إلى الأردن حاجز المليار دولار أمريكي في السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، صرح محمد السعدي، نائب رئيس كريم باي، قائلاً: "يعتبر إرسال الأموال إلى الوطن من أهم الأمور المعنوية التي يقوم بها عملائنا عبر كريم باي Careem Pay. فبالنسبة للعديد من الأردنيين المقيمين في الإمارات، يتعلق الأمر بدعم أحبتهم، أو تغطية الرسوم المدرسية، أو مساعدة الوالدين في المصاريف اليومية. هدفنا في كريم هو جعل هذه العملية أبسط وأسرع وأكثر توفيرًا"

ويأتي إطلاق الخدمة قبيل يوم عرفة وعيد الأضحى، وهي فترة تشهد عادة ارتفاعًا ملحوظًا في الحوالات الخارجية لدعم الأسر في تحضيرات العيد والمساهمات الخيرية.

وبمناسبة الإطلاق، يحصل المستخدمون الجدد على إعفاء كامل من الرسوم لأول عمليتي تحويل إلى الأردن. أما المستخدمون الحاليون، فيمكنهم تحويل ما يصل إلى 25,000 درهم إماراتي في العملية الواحدة، مقابل رسوم ثابتة قدرها 10 دراهم فقط.

ويستفيد مشتركو "كريم بلس" Careem Plus من مزايا إضافية تشمل الإعفاء من رسوم التحويلات التي تزيد عن 1,500 درهم إماراتي، ورسوم مخفّضة على التحويلات ذات القيم الأقل.

وتتميّز خدمة كريم باي بسرعة التحويل، حيث تُنجز معظم المعاملات إلى الأردن خلال 24 ساعة فقط، مع إمكانية التحويل مباشرة إلى أي حساب بنكي باستخدام رقم الآيبان (IBAN)، وبعملة الدينار الأردني.

ويحصل مشتركو "كريم بلس" Careem Plus كذلك على مجموعة واسعة من المزايا عبر تطبيق كريم، بما في ذلك خصومات على الرحلات، توصيل مجاني لطلبات الطعام والبقالة، وإعفاء من رسوم التحويلات الدولية المؤهلة.

لإرسال الأموال إلى الأردن أو إلى أي من الدول المدعومة، يُرجى تحميل النسخة الأحدث من تطبيق كريم واختيار خيار "إرسال الأموال" من الصفحة الرئيسية.

نبذة عن كريم:

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 75 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.

-انتهى-

#بياناتشركات