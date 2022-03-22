أطلقت كريبتو أويسس، ممكّنة منظومة البلوك تشين الإقليمية، مجتمعها الحصري خلال فعالية جينيسيس نايت التي نظمتها

إطلاق مجتمع كريبتو أويسس بحضور أكثر من 500 جهة من نخبة الجهات العاملة في مجال البلوك تشين في المنطقة.

إطلاق ساشا جفري مشروعه الفني "الركائز العالمية" المرتكز على إرث إكسبو 2020.

إطلاق مشروع الرموز غير القابلة للاستبدال للرسوم المتحركة "كريبتو العرب" ضمن منظومة كريبتو أويسس لزيادة الوعي المحلي.

إعلان شركة باونس الرياضية لإنترنت الأشياء عن عقدها شراكة مع كريبتو أويسس للدخول إلى عالم البلوك تشين في الشرق الأوسط والميتافيرس.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أقامت كريبتو أويسس (Crypto Oasis) في العاشر من مارس 2022 النسخة الأولى من فعالية جينيسيس نايت (ليلة النشأة)، التي جمعت بين الجهات الفاعلة المعنية في منظومة كريبتو أويسس، على شاطئ كوف في فندق سيزرس بالاس في دبي. وقد شهدت الفعالية الإعلان عن شراكات جديدة ومبادرات محلية ودولية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المنظمة من قبل الشركاء ومعارض الرموز الفنية غير القابلة للاستبدال ومحطات الألعاب الإلكترونية، والتي أظهرت الديناميكية التي يتميز بها قطاع البلوك تشين ونطاقه الواسع.

وقد شارك في الفعالية الفنان الشهير ساشا جفري، الذي عرضت أعماله في أبرز المؤسسات الفنية في العالم ودخلت إحداها موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وقد أطلق جفري خلال الفعالية مشروعه الفني الذي يحمل عنوان "الركائز العالمية" والمستند إلى إرث إكسبو 2020. ويتألف هذا المشروع من 100 لوحة، ستباع 5 نسخ من كلّ منها كرموز غير قابلة للاستبدال. وسيحصل أحد المشترين المحظوظين لإحدى النسخ المباعة كرموز غير قابلة للاستبدال على اللوحة الأصلية التي رسمها ساشا جفري.

واختتمت الفعالية بإطلاق مجموعة "كريبتو العرب" من الرموز غير القابلة للاستبدال، والمستوحاة من المسلسل الكوميدي الإماراتي "شعبية الكرتون" الذي يمتد تاريخه على مدى 15 عامًا ويضم 24 شخصية فريدة. وستتيح المجموعة، بالشراكة مع كريبتو أويسس، للمشتري الانضمام إلى مجتمعها الحصري، وبالتالي التعرف إلى كبار قادة الرأي فيها وحضور الفعاليات الحصرية. ومن أبرز سمات هذا المشروع أنه سيتم التبرع بنسبة مئوية من أرباح المجموعة للأعمال الخيرية، عملًا بالتزام كريبتو أويسس وشركائها برد الجميل للمجتمع.

وقال رالف جلابشنغ، مؤسس كريبتو أويسس: "تتمثل الفكرة من وراء هذه الفعالية بجمع منظومة البلوك تشين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد لاقت استجابة واسعة المدى، إذ فاق عدد الأشخاص المسجلين لحضور الفعالية قدرتنا الاستيعابية. وقد سمينا هذه الليلة "جينيسيس نايت" (أو ليلة النشأة)، لأنها تمثل نشأة مجتمعنا هذا. أنا متحمس جدًا لأننا سننشئ مجتمعات مختلفة في كريبتو أويسس، مثل مجتمع المستثمرين ومجتمع البناة ومجتمع المؤسسين، وسنسرع من جهودهم. وقد بدأنا بذلك بالفعل الليلة. إنّ تأسيس مجتمعنا هو مسعى طويل الأمد، فنحن نعرف إمكانيات تقنية البلوك تشين للمستقبل."

وقد حظيت الفعالية بدعم شركاءٍ رئيسيين في المنظومة يتبعون قيمنا وأهدافنا في القطاع، وهم سايفر كابيتال (Cypher Capital) بصفتها الشريك الاستراتيجي الرئيسي، ومجموعة الاستثمار اللامركزية (Decentralised Investment Group, DIG) بصفتها المضيف المشترك، وشركة باونس (bownce) بصفتها الشريك الرياضي المجتمعي.

ومن جانبه، علّق بيجان علي زاده، المؤسس والشريك الإداري في سايفر كابيتال، على هذه الشراكة خلال الفعالية وفي المستقبل، قائلًا: "نحن سعداء حقًا بالتعاون مع كريبتو أويسس وبتحقيق شعار شركتنا، وهو "صنع مستقبل البلوك تشين معًا". نتمنى إنجاز نجاحات متبادلة وتحقيق النمو وتوفير الدعم لتشكيل منظومة البلوك تشين في المنطقة معًا، وسعادتنا بتحقيق ذلك مع كريبتو أويسس لا تضاهيها سعادة."

ومن الملاحظات البارزة الأخرى كانت تلك التي أدلت بها مجموعة الاستثمار اللامركزية، التي شاركت في استضافة الفعالية باعتبارها شركة ملتزمة بتعزيز انتشار البلوك تشين. فقد صرح رئيسها التنفيذي، هايدن سنايب، قائلاً: "إن هذه الشراكة مع كريبتو أويسس هي مصدر فخر كبير لنا في مجموعة الاستثمار اللامركزية، لأنها ترسخ أهمية العمل الذي نقوم به جميعًا. ونحن ملتزمون معًا بإحداث ثورة في قطاع البلوك تشين وإنشاء حلول مبتكرة من شأنها أن تحدث فرقًا مؤثرًا في هذه المنظومة. ونحن نتوافق في إقرارنا بمدى أهمية الاستفادة من هذه الشراكة بطريقة تمكننا من تحقيق النمو والتطوير في قطاع الألعاب الربحية المستندة إلى تقنية البلوك تشين (GameFi) ومساعدته على الارتقاء إلى مستويات غير مسبوقة. نحن نعمل في صناعة المستقبل، وستضمن هذه الشراكة وصولنا إلى الهدف قبل غيرنا."

كما شهدت الفعالية على إعلان الشراكة الجديدة بين باونس وكريبتو أويسس. ويعتبر باونس أول جهاز عامل بتقنية إنترنت الأشياء يجمع بين تقنية البلوك تشين وتصميمه وروحه المجتمعية، وهو يشكل صلة وصل بين أنشطة اللياقة البدنية والميتافيرس. وستدعم هذه الشراكة الجديدة تواجد الشركة في الشرق الأوسط وتعززه. ولن يقتصر دور كريبتو أويسس على دعم انتقال باونس الجغرافي فحسب، بل ستدعم أيضًا تحولها إلى مجال البلوك تشين، حيث سيتم إدخال أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بها في الميتافيرس. ونظرًا لأهمية هذه الشراكة في المساعي الجديدة للشركة، سافر فريق القيادة في باونس بأكمله من ألمانيا للمشاركة في هذه الفعالية.

ترحب كريبتو أويسس بالشركاء الجدد في منظومتها المتنامية في الشرق الأوسط وتتطلع إلى العمل معهم لاكتشاف فرص جديدة في سعيها لتغيير التقاليد وإحداث ثورة في تقنية البلوك تشين. لم تكن فعالية جينيسيس نايت سوى البداية، وسيضمن مجتمع كريبتو أويسس أنّ شركاءنا ومستثمرينا يمكنهم التواصل والمشاركة والتعلم والنهوض باقتصاد البلوك تشين في الشرق الأوسط.

نبذة عن كريبتو أويسس

كريبتو أويسس هو منظومة بلوك تشين تركز على منطقة الشرق الأوسط بدعم من المبادرين في "وادي كريبتو" في سويسرا. وتتمثل عناصرنا الأساسية في الموهبة ورأس المال والبنية التحتية. وتضم الجهات المعنية في كريبتو أويسس المستثمرين وهواة جمع الأعمال الفنية والشركات الناشئة والمشاريع والشركات والمؤسسات العلمية والبحثية ومزودي الخدمات والهيئات والجمعيات الحكومية. وتتمثل رؤية كريبتو أويسس في أن تكون إحدى المنظومات الرائدة في مجال البلوك تشين في العالم. وهي اليوم الأسرع نموًا، حيث تضم أكثر من 700 مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط. وتتمثل مهمتنا في زيادة هذا العدد ليصل إلى أكثر من 1,000 مؤسسة قائمة في جميع أنحاء المنطقة بحلول عام 2022. www.cryptooasis.ae

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نبذة عن باونس

بتكنولوجيا متطورة وحاصلة على براءة اختراع، يربط باونس ما بين العالمين المادي والرقمي ليرتقي بالرعاية الصحية الرقمية إلى مستوى أعلى. باعتباره أول جهاز رياضي من نوعه يعمل بتقنية إنترنت الأشياء، تعتبر باونس منظومة لياقة بدنية مدعومة بإنترنت الأشياء والمجتمع. ويتم تحفيز المستخدمين من خلال المشاركة في التحديات والتنافس على الجوائز داخل التطبيق. www.bownce.com

نبذة عن سايفر كابيتال

سايفر كابيتال هي شركة لرأس المال الاستثماري في مجال العملات الرقمية. وهي تتعاون مع رواد الأعمال في مجال البلوك تشين لدعم مشاريع الرموز وتزويدهم بالدعم القانوني والأمني والفني والمالي والإعلامي والتسويقي. www.cyphercapital.com

نبذة عن مجموعة الاستثمار اللامركزية

مجموعة الاستثمار اللامركزية (Decentralised Investment Group, DIG) هي شركة قابضة متعددة الجنسيات تتخذ من دبي مقرًا لها. تعمل الشركة في مجال البلوك تشين وتلتزم بإجراء استثمارات مؤثرة ضمن هذا القطاع. وتسعى المجموعة إلى الحصول على فرص استثمارية حصرية في مجال الميتافيرس وتحويلها إلى منتجات رائدة في القطاع تهدف إلى تحقيق التحوّل في المجال. تعدّ المجموعة جهة فاعلة في المنظومة الاستثمارية اللامركزية، إذ تستخدم حلول البلوك تشين لإحداث ثورة في القطاع وجعله مكانًا أكثر إنصافًا للجميع. كما أنشأت مجموعة الاستثمار اللامركزية العديد من ألعاب البلوك تشين المثيرة والألعاب الربحية المستندة إلى تقنية البلوك تشين. https://decentralisedinvestment.group/