جدة : أعلنت «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، عن الإطلاق التجريبي لشاطئ "صبا" في "جبل الصبايا"، الجزيرة الخاصة التي قامت الشركة بتطويرها حصريًا لاستقبال السفن السياحية في البحر الأحمر.

يمثل الإطلاق التجريبي لشاطئ "صبا"، إلى جانب تطوير الجزيرة الخاصة، إنجازًا بارزًا في إطار جهود «كروز السعودية» لتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة على خارطة الرحلات البحرية السياحية العالمية. وتُعد جزيرة "جبل الصبايا"، الواقعة على بُعد نحو 220 ميلًا بحريًا من جدة، وجهة حصرية صُممّت خصيصًا لاستقبال ركاب السفن السياحية المحلية والدولية، حيث تقدم تجربة فاخرة واستثنائية في البحر الأحمر تجمع بين الفخامة، والثقافة المحلية الأصيلة، وجمال الطبيعة الفريد لسواحل المملكة.

وبمناسبة الإطلاق التجريبي، استقبل شاطئ "صبا" على جزيرة "جبل الصبايا" أول ركاب سفينة سياحية يوم أمس الموافق 21 ديسمبر 2024، ليكون ركابها أول من يخوض التجارب المتوفرة على هذه الجزيرة الخاصة.

عند اكتمال المرحلة الأولى من تطوير شاطئ "صبا" في جزيرة "جبل الصبايا"، سيقدم تجربة حصرية لركاب السفن السياحية، من خلال مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات المميزة، والتي تشمل حديقة مائية عائمة، ومطعمًا متكامل الخدمات، ومنطقة تسوق متنوعة، إضافةً إلى شاطئ خاص لكبار الشخصيات وفلل فاخرة مطلة على الواجهة البحرية. كما يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة منتجع سبا فريدة، والاسترخاء في لاونج الشيشة، فضلاً عن مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية الساحلية والبحرية التي تلبي مختلف الاهتمامات. كذلك، يمكن للضيوف الاسترخاء في الكبائن الشاطئية الفاخرة أو الانطلاق في جولات الغوص لاستكشاف مياه البحر الأحمر الصافية.

يأتي مشروع تطوير الجزيرة ضمن رؤية تهدف إلى تحقيق التكامل بين الحفاظ على البيئة الطبيعية وتعزيز الثقافة السعودية الأصيلة، مستلهمًا تصميمه من إرث منطقتي عسير والحجاز، بما في ذلك تصاميم الرواشين الساحلية والنقوش التقليدية المستوحاة من السدو والخوص. وقد بدأت أعمال المشروع في عام 2024، مع التركيز على تطبيق أعلى معايير الاستدامة؛ حيث تم تنفيذ أعمال البناء بطرق تضمن الحد الأدنى من التأثير البيئي، وذلك باستخدام المواد المحلية والحرف اليدوية التقليدية، إلى جانب تقنيات البناء المسبق خارج الموقع للحفاظ على البيئة الطبيعية المحيطة بالجزيرة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كروز السعودية»، لارس كلاسن: "منذ تأسيس كروز السعودية، عملنا على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تقديم تجارب بحرية سياحية استثنائية لزائري المملكة من كافة أنحاء العالم. ويُعد إطلاق شاطئ صبا خطوة نوعية نحو ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية متميزة، ويجسد التزامنا الراسخ بتطوير قطاع السياحة في المملكة. نحن نطلق وجهة استثنائية، ونتطلع لاستقبال ركاب الرحلات البحرية السياحية من جميع أنحاء العالم، مقدمين لهم تجربة لا تُضاهى".

من جهتها، ذكرت الرئيس التنفيذي لتجارب الوجهات في كروز السعودية، باربرا بوزيك: "الإطلاق التجريبي لشاطئ "صبا" في "جبل الصبايا" يعد خطوة أخرى رائدة ومبتكرة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة. في كروز السعودية يمثل تجربة الضيوف جوهر اهتمامنا؛ حيث نحرص على تقديم تجارب تعكس ما تتمتع به السعودية من ثروات طبيعية رائعة ومتنوعة، بالإضافة إلى ثقافتها وتاريخها الغنية. ويعتبر إطلاق شاطئ صبا حدثاً مهماً في تقديم صورة جديدة وغير مألوفة للمملكة في صناعة الرحلات البحرية السياحية المحلية، الإقليمية والدولية".

يُعد تطوير شاطئ "صبا" في جزيرة "جبل الصبايا" دليلاً على التزام «كروز السعودية» بالارتقاء بالمملكة كوجهة سياحية ضمن مسارات الرحلات البحرية السياحية العالمية، مع ضمان توفير تجارب سعودية أصيلة تتضمن مرافق متكاملة تواكب أعلى المعايير العالمية، مما يضمن تجربة استثنائية للزوار.

ومن المقرر أن تبدأ جزيرة "جبل الصبايا" في استقبال ركاب الرحلات البحرية السياحية اعتباراً من ديسمبر 2024. للمزيد من المعلومات حول كروز السعودية: يمكنكم زيارة الموقع الآتي: www.cruisesaudi.com

حول كروز السعودية

كقناة بين البر والبحر، تعد كروز السعودية مزودًا استراتيجيًا وشريكًا موثوقًا به للمؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال تطوير الخدمات والبنى التحتية، بما في ذلك أحدث الابتكارات في موانئ الرحلات البحرية، والتدريب في العمليات الأرضية، وتنظيم الرحلات البرية، والتي ستحول سواحل المملكة إلى وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية. تطمح كروز السعودية إلى توفير رحلة سلسة ومريحة لا تُنسى للضيوف، من لحظة الوصول إلى المغادرة.

تم إطلاق كروز السعودية رسميًا في عام 2021 لتطوير البنية التحتية والخدمات المطلوبة لتوسيع نطاق سوق الرحلات البحرية المتكاملة في المملكة العربية السعودية. إنّ الشركة مسؤولة عن تطوير وتشغيل الموانئ في الوجهات السعودية الرئيسية بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الرحلات البحرية، من التسويق إلى التنسيق على الشاطئ وعمليات السفن. كروز السعودية هي شركة مملوكة بنسبة 100٪ لصندوق الاستثمارات العامة ومقرها جدة وتعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارات والهيئات التنظيمية لبناء نظام الرحلات البحرية والبرية بهدف جعل المملكة العربية السعودية وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية. أكملت كروز السعودية موسمين ناجحين حتى الآن، حيث استقبلت أكثر من 50.000 مسافر وخمس خطوط رحلات بحرية دولية رئيسية.

تهدف كروز السعودية إلى تطوير المزيد من الموانئ في جميع أنحاء المملكة، وفتح المزيد من الوجهات في المملكة للسياحة البحرية، مع خطط لاستقبال 1.3 مليون زائر سياحي عبر السفن السياحية بحلول عام 2035. وتعمل كروز السعودية ضمن السياق الأوسع لخطة رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق صناعات جديدة لزيادة الإيرادات مثل السياحة وتوفير المزيد من الفرص للأجيال القادمة.

ترحب كروز السعودية بمرتاديّ الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم للارتقاء بالمملكة كوجهة في مسارات الرحلات العالمية وإضافة وجهات جديدة ومثيرة في جميع أنحائها حيث تتميز بالتراث الثقافي الغني والتاريخ والطبيعة الساحرة. المملكة العربية السعودية هي موطن لستة مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والتي نادرًا ما يزورها السائحون الدوليون ولم يسبق أن تم عرض أي منها على الإطلاق في مسارات الرحلات البحرية من قبل - وثلاثة منها يمكن الوصول إليها الآن عن طريق البحر: واحة الأحساء، وموقع الحِجر الأثري في العلا وجدة التاريخية، وبوابة مكّة.

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