جدة : أعلنت شركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، عن إبرام اتفاقيات جديدة مع عدد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المُبتكرة بهدف تعزيز استثمارها في خط «أرويا كروز» للرحلات البحرية، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤيتها الرامية لتقديم تجارب مبتكرة في القطاع السياحي بالمملكة تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.

تُجدد «كروز السعودية» التزامها بتقديم تجارب فريدة ومُبتكرة للركاب، بدءًا من مرحلة الحجز وصولًا إلى إجراءات الالتحاق بالرحلة وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مع «مونيتور ديلويت Monitor Deloitte» للاستشارات الاستراتيجية الرقمية، و«علي بابا كلاود Alibaba Cloud» لخدمات الحوسبة السحابية، و«ذا أيس واي theICEway» لخدمات تكنولوجيا المعلومات، و«سورس تود SourceToad» لهندسة البرمجيات، و«اوتاليو Otalio» المتخصصة في أنظمة إدارة الممتلكات على متن السفن البحرية، بالإضافة إلى «فيرسونيكس Versonix» للخدمات البرمجية المتكاملة في مجال السفر والترفيه.

وتُبرز «كروز السعودية» خبرتها العالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة من خلال فريقها المتميز لتحقيق التطور في الأنظمة التقنية. هذا الجهد الدائم نحو الابتكار والتميز في مجال الرحلات البحرية يؤكد على الرؤية الواضحة للمشروع. وبناءً على ذلك، تجمع "أرويا كروز" بين الرفاهية وأحدث التقنيات لتقديم تجربة إبحار فريدة مُلهمة بروح عربية أصيلة.

تُعرف شركة «مونيتور ديلويت» بريادتها العالمية في المجال الاستراتيجي والاستشارات، وستقود إدارة المشروع وتخطيط استراتيجية البيانات والرقمنة بدقّة لضمان سير الأعمال والقرارات التقنية وفقًا للخطة المستقبلية.

وستقوم شركة «علي بابا كلاود السعودية» بوضع الأساس الرقمي لسفينة «أرويا كروز»، بهدف رفع مستوى الموثوقية، وزيادة المستوى الأمني، ومعالجة التفاعلات الرقمية السريعة. ومن جانبها، سيتضمن نطاق عمل شركة «ذا أيس واي» دمج الأنظمة التقنية المتعددة المتوفرة على متن السفينة ضمن نظام رقمي متكامل موحد، لضمان تقديم تجارب متميزة للضيوف وأفراد الطاقم.

بينما ستعمل شركة «سورس تود» على توفير ميزات فريدة للركاب مثل خريطة تفاعلية للسفينة، والرحلات اليومية، إضافةً إلى حجوزات الجولات السياحية والمطاعم، والعناية الصحية (السبا). كما ستتولى الشركة خدمات الكونسيرج الرقمي لإدارة كافة الأمور المتعلقة بالركاب ليكون محور التواصل والتفاعل على متن السفينة. في حين سيحدث نظام شركة «اوتاليو» لإدارة ممتلكات السفن (SPMS) ثورة في كافة جوانب تجارب ضيوف رحلات أرويا على متن السفينة، ابتداء من المقصورة إلى السطح. ومن جانب آخر، ستعمل شركة «فيرسونيكس» الرائدة عالميًا في مجال إدارة الحجوزات والإيرادات لتقديم خدمات الحجز الأساسية لتعكس جودة الخدمات الاستثنائية التي تُقدم في سفينة «أرويا كروز».

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـشركة «كروز السعودية»، لارس كلاسن: "نفخر بالتعاون مع شركات رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا لتضمين أحدث التقنيات المُبتكرة بين خدمات "أرويا كروز". نعمل لتقديم تجارب استثنائية وعصرية ومريحة للركاب، والتي تُعد جزءًا أساسيًا مما سنقدمه في الرحلات، واستثمارنا في التكنولوجيا يهدف إلى تعزيز تجربة الرحلات البحرية بما يتماشى مع خطتنا المستقبلية".

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كروز السعودية

تعمل كروز السعودية -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – في المملكة، يداً بيد مع الجهات الحكومية لبناء النظم البيئية البرية والبحرية للرحلات البحرية، وقد أكملت مؤخراً موسمها الثالث بنجاح حيث استقبلت أكثر من 300.000 راكب على متن سفن بحرية مختلفة.

بصفتها الجسر البحري بين العالم والمملكة، تعد كروز السعودية مزودًا استراتيجيًا وشريكًا موثوقًا به للمؤسسات المحلية والدولية العاملة، وتعمل في مجال تطوير الخدمات والبنى التحتية، بما في ذلك أحدث الابتكارات في موانئ الرحلات البحرية، والتدريب في العمليات الأرضية، وتصميم وتنسيق الجولات السياحية، والتي ستحول سواحل البلاد إلى وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية.

تستقبل كروز السعودية خطوط الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم في الموانئ التي قامت بتطوير البنية التحتية لها، والتي تتضمن حتى الآن ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري على البحر الأحمر، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على الخليج العربي وهي تعمل على وضع المملكة على خارطة الرحلات البحرية السياحية العالمية، لتقديم بوابات بحرية للسياح الدوليين لزيارة المملكة واكتشاف كنوزها المتنوعة.

تهدف كروز السعودية إلى تطوير المزيد من الموانئ في جميع أنحاء البلاد، وفتح المزيد من الوجهات في المملكة للسياحة البحرية، مع خطط لاستقبال 1.3 مليون زائر سياحي عبر السفن السياحية بحلول عام 2035. وتعمل كروز السعودية ضمن السياق الأوسع لخطة رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق صناعات جديدة لزيادة الإيرادات مثل السياحة وتوفير المزيد من الفرص للأجيال القادمة.

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