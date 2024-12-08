جدة: أعلنت «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، عن وصول سفينتها الأولى «أرويا» إلى جدة في 7 ديسمبر 2024، وذلك استعدادًا لاتخاذ ميناء جدة الإسلامي كميناء رئيسي لانطلاق رحلاتها السياحية في البحر الأحمر.

واحتفالًا بهذه المناسبة، أُقيمت مراسم تبادل الدروع اتباعاً للتقاليد العالمية في مجتمع الرحلات البحرية السياحية، بحضور قبطان سفينة «أرويا»، جان جيليندر، والرئيس التنفيذي لشركة كروز السعودية، لارس كلاسن، ورئيس خط أرويا كروز للرحلات البحرية السياحية، يورغ رودولف، والرئيس التنفيذي للتجارب السياحية، باربرا بوزيك.

بعد أن خضعت سفينة «أرويا» لسلسلة من عمليات التجديد والتطوير في ميناءي بريمرهافن وروتردام، والتي شملت تحديث 95% من مساحاتها الداخلية والخارجية، أصبحت السفينة جاهزة لتقديم تجارب سياحية بحرية استثنائية "بأمواج عربية" تعكس الطابع العربي الأصيل وتبرز الثقافة السعودية.

تضم السفينة مجموعة متنوعة من المرافق المصممة بأعلى المعايير العالمية، بما في ذلك منطقة تسوق مستوحاة من الأسواق المحلية التقليدية تُعد الأكبر من نوعها عالمياً على متن سفينة سياحية (كروز)، ومنتجعًا صحيًا فاخرًا، يحتوي على مجموعة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك غرف الاسترخاء والسبا، و29 مطعمًا ولاونجًا ومقهى، و20 مرفقًا ترفيهيًا، إلى جانب أكبر منطقة مخصصة للأطفال في هذا المجال.

قامت شركة كروز السعودية بتطوير البنى التحتية والخدمات والاحتياجات اللوجستية اللازمة لاستقبال السفن السياحية العالمية والضيوف الدوليين والمحليين. ويتمتع الميناء بمكانة تاريخية بارزة كونه يشكل البوابة الرئيسية للحرمين الشريفين، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقد جرى تحديث مرافق محطة الرحلات البحرية السياحية بشكل شامل، ما يتيح لها استيعاب السفن السياحية الضخمة، إلى جانب تركيب مراسي ومصدات جديدة تواكب متطلبات السفن الحديثة.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لشركة «كروز السعودية»، لارس كلاسن: "يمثل وصول سفينة أرويا خطوة نوعية لشركة كروز السعودية وللقطاع السياحي في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. منذ انطلاق الشركة في عام 2021، عملنا بجهد متواصل لتحقيق أهدافنا، واليوم نفخر برؤية أول سفينة مملوكة للشركة تبحر خلال ثلاث سنوات فقط من تأسيسها. أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق كروز السعودية على تفانيهم والتزامهم الذي كان وراء هذا الإنجاز. نتطلع لتقديم تجربة بحرية استثنائية تلبي تطلعات ضيوفنا المحليين والدوليين، عبر أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية".

ستنطلق أولى رحلات «أرويا كروز» في 16 ديسمبر من جدة، في رحلة بحرية لمدة ثلاث ليالٍ في البحر الأحمر.

للمزيد من المعلومات حول كروز السعودية وأرويا كروز، يمكنكم زيارة المواقع الآتية: www.cruisesaudi.com - www.aroya.com/en

-انتهى-

#بياناتشركات