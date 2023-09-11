جدة: أعلنت شركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، عن تعاونها مع شركات رائدة عالميًا ومتميزة في مجال تجهيز وتأهيل السفن السياحية، وهما «أم جي أم مارينMJM Marine » و«دي وايفDE Wave »، وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الاتفاقيات التي أبرمتها «كروز السعودية» مؤخرًا بهدف تقديم تجارب استثنائية لركابها وخدمات عالية الجودة على متن سفينة «أرويا كروز».

تُعرف شركة «أم جي أم مارين» بريادتها العالمية في مجال تجهيز السفن السياحية، ويتضمن نطاق عملها على متن سفينة «أرويا كروز» بموجب هذه الاتفاقية كلاً من تحديث الكبائن والأجنحة الحالية، وإنشاء مرافق عديدة مخصصة للمطاعم والمتاجر والاستجمام، كما ستعمل على إجراء التعديلات على هياكل الصلب، وتحديث التجهيزات الكهربائية والميكانيكية على متن السفينة، إلى جانب تصنيع وتركيب الأثاث والتشطيبات والأسقف والمقاعد.

من جهة أخرى، تعد شركة «دي وايف» من رواد المقاولين عالميًا المتخصصة في التجهيزات الداخلية لكل من السفن السياحية واليخوت الفاخرة. بموجب الاتفاقية، ستعمل الشركة على تجهيز مناطق السطح العلوي لسفينة «أرويا كروز»، بما فيها الأجنحة الفاخرة الجديدة، والمرافق العامة، ومناطق التموين والضيافة. وستعمل الشركتان معًا بهدف تأهيل 98% من مرافق استضافة الركاب.

وذكر الرئيس التنفيذي لـشركة «كروز السعودية»، لارس كلاسن: "تبدأ رحلتنا في تقديم تجارب استثنائية لركاب "أرويا كروز" من مرحلة التصميم، ومن خلال تعاوننا مع شركتين مرموقتين عالميًا في مجال تجهيز السفن البحرية، نؤكد التزامنا بتقديم تجارب لا تُنسى للركاب، ونتطلع لرؤية المعرفة والابتكار والشغف التي ستضيفه كل من "أم جي أم مارين" و"دي وايف" إلى أول سفينة من خطوط أرويا كروز".

أُطلقت «أرويا كروز» في يونيو 2023، كأول خط للرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، بتصميم فريد يلبي توقعات الأسواق العربية، مع التركيز على ما يبحث عنه المواطنون والمقيمون والسياح الإقليميون أثناء اختيارهم لتجارب قضاء إجازاتهم، ويبدأ ذلك من الابتكار في تصميم الكبائن والأجنحة وصولًا إلى العناية الدقيقة بجودة الأطعمة والمشروبات التي ستُقدم أثناء رحلاتها، لتعكس روح الابتكار والضيافة العربية الأصيلة التي تتميز بها المملكة.

للمزيد من المعلومات حول كروز السعودية وأرويا كروز يمكنكم زيارة المواقع الآتية:

www.aroyacruises.com

www.cruisesaudi.com

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كروز السعودية

تعمل كروز السعودية -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – في المملكة، يداً بيد مع الجهات الحكومية لبناء النظم البيئية البرية والبحرية للرحلات البحرية، وقد أكملت مؤخراً موسمها الثالث بنجاح حيث استقبلت أكثر من 300.000 راكب على متن سفن بحرية مختلفة.

بصفتها الجسر البحري بين العالم والمملكة، تعد كروز السعودية مزودًا استراتيجيًا وشريكًا موثوقًا به للمؤسسات المحلية والدولية العاملة، وتعمل في مجال تطوير الخدمات والبنى التحتية، بما في ذلك أحدث الابتكارات في موانئ الرحلات البحرية، والتدريب في العمليات الأرضية، وتصميم وتنسيق الجولات السياحية، والتي ستحول سواحل البلاد إلى وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية.

تستقبل كروز السعودية خطوط الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم في الموانئ التي قامت بتطوير البنية التحتية لها، والتي تتضمن حتى الآن ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري على البحر الأحمر، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على الخليج العربي وهي تعمل على وضع المملكة على خارطة الرحلات البحرية السياحية العالمية، لتقديم بوابات بحرية للسياح الدوليين لزيارة المملكة واكتشاف كنوزها المتنوعة.

تهدف كروز السعودية إلى تطوير المزيد من الموانئ في جميع أنحاء البلاد، وفتح المزيد من الوجهات في المملكة للسياحة البحرية، مع خطط لاستقبال 1.3 مليون زائر سياحي عبر السفن السياحية بحلول عام 2035. وتعمل كروز السعودية ضمن السياق الأوسع لخطة رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق صناعات جديدة لزيادة الإيرادات مثل السياحة وتوفير المزيد من الفرص للأجيال القادمة.

للمزيد من المعلومات حول كروز السعودية والشركاء الاستراتيجيين، يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني:

cruisesaudi@wearelotus.co.uk