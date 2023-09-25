جدة: أعلنت شركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، عن تعاونها مع شركتين رائدتين عالميًا في مجال تصميم السفن البحرية السياحية، وهما شركة «إس إم سيSMC » وشركة «بارتنر شيب ديزاين PARTNER SHIP DESIGN». يأتي هذا التعاون استعدادًا لإطلاق أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية في المملكة «أرويا كروز»، وذلك في سياق التزامها بتقديم تجارب استثنائية ذات طابع تصميمي فاخر خلال رحلاتها لاستكشاف البحر الأحمر والخليج العربي.

وتُعتبر شركة «إس إم سي» التي تتخذ من لندن بالمملكة المتحدة مقرًا لها، من الشركات الرائدة عالميًا في مجال التصميم الداخلي للسفن السياحية، وقد تم تعيينها من قبل «كروز السعودية» لتأهيل السفينة الأولى لخط «أرويا كروز» للرحلات البحرية. ستُسهم الشركة في تقديم التصاميم الداخلية والمعمارية، إلى جانب تقديم استشارات حول الهوية والجوانب الفنية لتصميم خط الرحلات البحرية الجديدة.

ومن جانب آخر، تم تعيين شركة «بارتنر شيب ديزاين» الألمانية التي تتخذ من مدينة هامبورغ مقراً لها، كشريك لتصميم «أرويا كروز». «بارتنر شيب ديزاين» متخصصة في تصميم السفن وتقديم خدمات البناء، وتتمتع بخبرة في تصميم السفن الجديدة، وتجديد وإعادة تصميم سفن الرحلات السياحية "الكروز" البحرية والنهرية واليخوت والعبّارات. بصفتها شريكاً في تصميم خط «أرويا كروز» للرحلات السياحية، ستتولى الشركة كلاً من التصاميم الداخلية، وتفصيل التصاميم وتوثيقها، وأعمال المتابعة والدعم الهندسي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ«كروز السعودية»، لارس كلاسن: "يسرنا التعاون مع أبرز الشركات العالمية الرائدة في تصميم سفن الرحلات البحرية السياحية، مثل "إس إم سي" و"بارتنر شيب ديزاين" لتصميم سفينة «أرويا كروز». ويأتي هذا التعاون في سياق التزامنا بتقديم تجارب فاخرة ومريحة في بيئة ملهمة، استنادًا إلى هدفنا الأساسي الذي يتمثل في توفير أفضل العروض والخدمات".

الجدير بالذكر أن كروز السعودية قد أعلنت في شهر يونيو 2023 عن إطلاق أول خط عربي في المملكة باسم «أرويا كروز» للرحلات البحرية السياحية الفاخرة، مصمم خصيصًا للمواطنين والمقيمين والزوار الإقليميين، وتهدف إلى تقديم مفهوم جديد وتجربة مميزة لقضاء العطلات والإجازات المتكاملة، بدءًا من الحجز والإقامة وغيرها، بالإضافة إلى دعمها لمستهدفات كروز السعودية تمثل بالترحيب بـ 1.3 مليون زائر سنوي عن طريق الرحلات البحرية بحلول عام 2035.

للمزيد من المعلومات حول كروز السعودية وأرويا كروز يمكنكم زيارة المواقع التالية:

www.aroyacruises.com

www.cruisesaudi.com

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كروز السعودية

تعمل كروز السعودية -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – في المملكة، يداً بيد مع الجهات الحكومية لبناء النظم البيئية البرية والبحرية للرحلات البحرية، وقد أكملت مؤخراً موسمها الثالث بنجاح حيث استقبلت أكثر من 300.000 راكب على متن سفن بحرية مختلفة.

بصفتها الجسر البحري بين العالم والمملكة، تعد كروز السعودية مزودًا استراتيجيًا وشريكًا موثوقًا به للمؤسسات المحلية والدولية العاملة، وتعمل في مجال تطوير الخدمات والبنى التحتية، بما في ذلك أحدث الابتكارات في موانئ الرحلات البحرية، والتدريب في العمليات الأرضية، وتصميم وتنسيق الجولات السياحية، والتي ستحول سواحل البلاد إلى وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية.

تستقبل كروز السعودية خطوط الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم في الموانئ التي قامت بتطوير البنية التحتية لها، والتي تتضمن حتى الآن ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري على البحر الأحمر، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على الخليج العربي وهي تعمل على وضع المملكة على خارطة الرحلات البحرية السياحية العالمية، لتقديم بوابات بحرية للسياح الدوليين لزيارة المملكة واكتشاف كنوزها المتنوعة.

تهدف كروز السعودية إلى تطوير المزيد من الموانئ في جميع أنحاء البلاد، وفتح المزيد من الوجهات في المملكة للسياحة البحرية، مع خطط لاستقبال 1.3 مليون زائر سياحي عبر السفن السياحية بحلول عام 2035. وتعمل كروز السعودية ضمن السياق الأوسع لخطة رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق صناعات جديدة لزيادة الإيرادات مثل السياحة وتوفير المزيد من الفرص للأجيال القادمة.

للمزيد من المعلومات حول كروز السعودية والشركاء الاستراتيجيين، يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني:

cruisesaudi@wearelotus.co.uk