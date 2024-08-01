القاهرة - استمرارًا للدور الوطني للشركة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، نجحت "كايرو ثري ايه للدواجن"-إحدى شركات مجموعة كايرو ثري ايه- في مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الدواجن ( المبردة والمجمدة )، ومصنعات الدواجن، بأعلى مستوى من الجودة تلبية احتياجات السوق المحلي من البروتين ، والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد المصري.

جاء هذا النجاح بفضل تبني إدارة شركة كايرو ثري ايه للدواجن، استراتيجية لتحقيق التكامل بين حلقات الإنتاج بداية من توفير أجود أنواع الأعلاف، واستخدام هبرد افيشنسي بلس والتي تتميز بالكفاءة الانتاجية ومواصفات اللحم الفريدة ، إضافة إلى البحث والتطوير الدائم التى تتبناه الشركة لمواكبة الطرق الحديثه و مراعاه الاستدامة لذلك قامت الشركة بالاعتماد على مصدر الطاقة المتجددة في تغطية جزء كبير من احتياجات مزرعة الدواجن للشركة في الواحات، والتي تعد أكبر مزرعة دواجن في مصر، مما أثمر عن تجاوزها أزمة انقطاع الكهرباء دون خسائر.

وتبنت شركة كايرو ثري ايه، خطة للاعتماد على الطاقة المتجددة في تغطية احتياجاتها من الكهرباء، من قبل أزمة انقطاع الكهرباء الأخيرة، وتعاونت مع شركة كرم سولار لإنشاء محطة طاقة شمسية في مزرعة الدواجن بالواحات تغطي نسبة 30% من احتياجات المزرعة، وساهمت هذه المحطة بجانب إجراءات ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة البيئية في تجاوز أزمة نقص الطاقة.

وساهمت الإجراءات الاستباقية لشركة كايرو ثري ايه، في محور الاعتماد على الطاقة المتجددة، في انتظام الطاقة الكهربائية للمزارع والمجزر لآلي ومصنع الشركة للحفاظ على استمرارية الإنتاج وتقديم أفضل مستوى من الجودة، مما أثمر عن تعزيز حصة الشركة السوقية من منتج "شهد" ومصنعات الدواجن بنفس العلامة.

وتمتلك شركة كايرو ثري ايه استثمارات ضخمة في قطاع الإنتاج الداجني، أبرزها مزرعة لإنتاج الدواجن على مساحة 27 ألف فدان بالواحات البحرية بإجمالي طاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًا ، ومجزر آلي بطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي على مساحة 7 أفدنة بطاقة إنتاجية 60ألف طن سنويًا مزود بأحدث المعدات لضمان تحقيق أعلى جودة مع مطابقة المعايير البيئية وسلامة الغذائي، ومصنع لإنتاج مصنعات الدواجن بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 10 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية 9 آلاف طن ومن المخطط زيادتها خلال الأعوام المقبلة.

عن مجموعة كايرو ثري ايه:

تعد مجموعة كايرو ثري ايه - أكبر كيان وطني في قطاع الصناعات الغذائية – يضم شركات متخصصة في المجال الغذائي بوجه عام، واخترقت من خلال شركاتها التابعة العديد من أسواق التصدير. وقد تأسست كايرو ثري ايه عام 1981 كشركة متخصصة في الزراعة وتجارة السلع، ومن خلال رؤية واضحة سعت كايرو ثري ايه إلى زيادة حجم استثماراتها من خلال تأسيس شركات جديدة مثل شركة كايرو ثري ايه للدواجن والتي تم تأسيسها خلال عام 2018 أو الاستحواذ على شركات قائمة مثل الوطنية لمنتجات الذرة، والأهرام للدواجن، والمصرية لمنتجات النشا والجلوكوز.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا