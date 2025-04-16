الموسم الثاني من المبادرة يتماشى مع شعار يوم المرأة العالمي 2025 "تسريع العمل" وتركيز دولة الإمارات على بناء مجتمعات أقوى خلال "عام المجتمع"

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن كل من شركة "كانون الشرق الأوسط"، الرائدة في مجال حلول التصوير، و"مجلس سيدات أعمال دبي" عن إطلاق الموسم الثاني من حملتهما الناجحة "ومن هو امباور" (Women who Empower). تهدف المبادرة إلى تمكين ودعم المرأة في قطاعي التصوير والطباعة، من خلال برامج تدريبية شاملة، وفرص الإرشاد والتوجيه المهني، وتنظيم فعاليات للتواصل وتطوير العلاقات المهنية.

يتماشى الموسم الثاني للحملة مع شعار يوم المرأة العالمي 2025 "تسريع العمل"، وكذلك مع تركيز دولة الإمارات على بناء مجتمعات أقوى خلال "عام المجتمع". وقد شهد حفل الإطلاق حضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من "مجلس سيدات أعمال دبي".

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال فينكاتاسوبرامانيان هاريهاران، المدير التنفيذي لشركة كانون الشرق الأوسط وتركيا: "تجسّد مبادرة ’ومن هو امباور‘ التزام ’كانون‘ الراسخ بمبادئ التنوع والشمولية وتمكين المرأة. ومن خلال فلسفتنا المؤسسية ’كيوسي‘ (Kyosei) والتي تعني ’العيش والعمل معاً من أجل الصالح العام‘، نتطلع إلى خلق فرص تسهم في تسريع وتيرة التقدم وتعزيز الترابط المجتمعي. كما أننا فخورون باستكمال نجاح الموسم الأول من خلال برنامج أكثر شمولاً مصمم لتسريع وتيرة العمل وتعزيز التواصل بين النساء المتخصصات."

يقدم الموسم الثاني خدمات تدريبية ضمن ثلاثة محاور متخصصة:

محور التصوير الفوتوغرافي: بقيادة خورخي فيراري، وهو مصور رائد للألعاب والأحداث الرياضية والتجارية، وسفير لشركة "كانون"؛ حيث يتعلّم المشاركون مبادئ التصوير، وتقنيات السرد البصري، والمهارات العملية في التصوير.

محور صناعة المحتوى: بقيادة جون روز ميركا، صانع المحتوى المحترف والمقيم في دبي، وسيتناول هذا المحور أساسيات إنشاء المحتوى البصري والمرئي، وتقنيات التحرير، وأساليب تحقيق الدخل في هذا المجال.

محور الطباعة: بإشراف أيمن علي، مدير التسويق (قطاع الأعمال) لدى كانون الشرق الأوسط، وسيتعرّف المشاركون على أحدث اتجاهات قطاع الطباعة، وتطبيقات الطباعة الرقمية، والفرص الريادية في هذا المجال.

يُقام البرنامج من 17 أبريل إلى 16 يونيو 2025، ويتألف كل محور فيه من أربع جلسات، اثنتان نظريتان واثنتان عمليتان، تليها فرص لتطوير محافظ الأعمال الخاصة بالمشاركات. وسيُختتم البرنامج بحفل يستعرض أعمال المشاركات مع تكريم إنجازاتهن.

وبصفتها شركة رائدة عالمياً في مجال حلول التصوير، ستوفر "كانون" بدورها الموارد اللازمة للحملة، بما في ذلك معدات التصوير والطباعة، كما ستتولى مسؤولية اختيار المُدربين وتقديمهم. وفي نهاية البرنامج، سيتم توزيع بعض الجوائز، كلها من منتجات "كانون"، على المشاركين، كما سيتم نشر وعرض أعمالهم الفنية على منصات الشركة الرسمية، مما يفتح الباب لعرض مواهبهن وإبداعاتهن أمام جمهور أوسع. ومن خلال مبادرة "ومن هو امباور"، تؤكد "كانون" دورها الريادي في قطاع التصوير، والتزامها الدائم بتعزيز تطور المرأة وإبداعاتها ومهاراتها القيادية لبناء مجتمعات أقوى وأكثر ترابطاً

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا"، المقر التشغيلي لشركة "كانون" العالمية في الشرق الأوسط، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا إقليميًا لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937، وهو ما مكّنها من الحفاظ على ريادتها في مجال تقنيات وحلول التصوير طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عامًا، كما تلتزم الشركة بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو.

وتحرص "كانون" على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءًا من الكاميرات إلى الطابعات المخصصة للاستخدام التجاري، مرورًا بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" في إطار فلسفتها المؤسسية "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني "العيش والعمل معًا من أجل الصالح العام". وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق النمو المستدام في الأعمال، مع التركيز على تقليص بصمتها البيئية ومساعدة عملائها على الحد أيضًا من تأثيرهم على البيئة عبر استخدام منتجات "كانون" وحلولها وخدماتها.

كما تستثمر "كانون" بشكل كبير في مجال البحث والتطوير بهدف تقديم أفضل المنتجات المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين ومواكبة آفاقهم الإبداعية. وتتيح "كانون" لكافة المستهلكين، بدءًا من المصورين الهواة وصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، التعبير عن شغفهم الكبير بالصورة.

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