تحت شعار "قوة الحركة"، "كانون" تستعرض مجموعة شاملة من حلول الطباعة الرقمية عبر قطاعات طباعة الديكورات الداخلية، والنشر، والتغليف، والطباعة التجارية.

التوسع الاستراتيجي للشركة في المملكة العربية السعودية أثمر نموّاً بنسبة 30% واستثمار كبير في تطوير المواهب المحلية.

العرض الأول لمبادرة "العالم غير المرئي" في الشرق الأوسط يسلّط الضوء على التزام "كانون" بالابتكار الشامل.

الرياض، المملكة العربية السعودية - كشفت "كانون"، الشركة الرائدة عالمياً في حلول التصوير والطباعة، والراعي الرئيسي لمعرض الخليج للطباعة والتغليف 2025 في المملكة العربية السعودية، اليوم عن مجموعتها الأحدث من ابتكارات الطباعة الرقمية في الرياض. وتستضيف الشركة خلال الحدث أيضاً العرض الأول لمبادرتها الرائدة "عالم لا مرئي" (World Unseen) في منطقة الشرق الأوسط، والتي تشكل خطوة مهمة في مسار التقدم التكنولوجي والتنمية الشاملة.

وتكشف "كانون" في المعرض، الذي يُقام خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (RFECC)، عن مجموعة فريدة من الابتكارات التي ستُغيّر مستقبل الطباعة والتغليف في جميع أنحاء المنطقة. وباعتبارها شركة رائدة عالمياً في توفير حلول وخدمات الطباعة الرقمية عالية الإنتاجية، تستعرض "كانون" مع شركائها أحدث تقنياتها الداعمة التي تقدم حلولاً حقيقية ملهمة إلى أبعد الحدود من خلال نماذج عملٍ مدروسة.

وبهذه المناسبة، قال شادي بخور، رئيس الوحدة التجارية في كانون الشرق الأوسط: "تسعدنا المشاركة في معرض الخليج للطباعة والتغليف 2025 في الرياض لما تمثله من فرصة كي نستعرض ما في جعبتنا من حلول مبتكرة، حيث نقدم مجموعة مختارة من التقنيات وخدمات الدعم التي سبق وسلطنا الضوء عليها في معرض دروبا للشرق الأوسط. وتحت شعار ’قوة الحركة‘، نؤكد قدرة الطباعة على تحريك المشاعر، وإلهام التغيير الإيجابي، وتعزيز نمو الأعمال في المملكة والمنطقة من خلال تقنياتنا المتطورة للطباعة، فضلاً عن خبرتنا الواسعة وخدمات الدعم الشاملة التي نقدمها في المنطقة".

تتماشى مشاركة "كانون" في المعرض مع أهداف رؤية السعودية 2030 للتنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، وتتزامن مع إنجاز بارز في مجال تطوير الخبرات المحلية يتمثل في حفل تخرج الدفعة الأولى من المشاركين في برنامج مستشاري الطباعة (برنامج Canon Printing Consultant Program أو CPC). وقد بات هؤلاء المستشارون جاهزين لتقديم المشورة للشركات في القطاعات الرئيسية مثل الطباعة التجارية والنشر والديكور والتغليف والطباعة الداخلية للشركات، ما يخوّلهم لعب دورٍ فعّال في دعم قطاع الطباعة والتغليف السعودي الآخذ في التطوّر في سياق التحوّل الرقمي الذي تشهده المملكة.

تحقق محفظة طباعة الديكورات الداخلية من كانون تكاملاً فريداً من نوعه بين سلسلة Arizona لتطبيقات الصور الدقيقة على الوسائط الصلبة، وسلسلة طابعات " Colorado M " المزوّدة بتقنية UVgel المتقدمة للطباعة على اللفافات بكميات كبيرة، وسلسلة طابعات imagePROGRAF المحسنة لطباعة الأعمال الفنية. ويتم تنسيق هذه الحلول جميعها من خلال برنامج PRISMA XL Suite الذكي الذي يعزز سير العمل بسلاسة كبيرة.

وفي قطاع النشر، تعرض كانون محفظتها المتميزة من حلول الإنتاج الشامل للكتب، وفي مقدمتها طابعتا VP 6330 TITAN و imagePRESS V1000 المتطورتين لإنتاج الألوان الفائقة، وكذلك سلسلة ColorStream 8000 الرائدة على مستوى القطاع لتحقيق إنتاجية غير مسبوقة.

وفي قطاع التغليف، تؤكد كانون تقدمها الإستراتيجي في مجال الحلول الرقمية من خلال مصنع التغليف بتقنية UVgel المستخدمة في سلسلة Colorado M، وكذلك تقنية Neolt ، وطابعة Arizona 1360 FLXflow متعددة الاستخدامات. وتحقق هذه التقنيات نقلة نوعية في تلبية الاحتياجات المتطورة للإنتاج والتغليف على المدى القصير.

وتضمن قسم حلول الطباعة التجارية والتطبيقات الإعلانية عروضاً افتراضية لأنظمة كانون الرائدة في هذا المجال، بما في ذلك طابعات ProStream 2000 وVarioPRINT iX3200، إلى جانب imagePRESS 1350 متعدد الاستخدامات. وتجسّد هذه الحلول خبرة كانون في إنتاج مواد ترويجية مخصصة يتردد صداها عبر قنوات متعددة.

ويشكل العرض الإقليمي الأول لمبادرة "عالم لا مرئي" من كانون خلال معرض الخليج للطباعة والتغليف 2025 نهجاً مبتكراً لتجربة الصور. وتم إقامة هذا المعرض الغامر بالتعاون مع المعهد الوطني الملكي للمكفوفين، وهو معرض يتخطى الحدود البصرية التقليدية ليقدم للمكفوفين رحلة متعددة الحواس تعيد تصور كيفية تواصلنا مع الصور. وتؤكد هذه المبادرة التزام كانون بإتاحة التجارب البصرية للجميع مع عرض التأثير العاطفي العميق لتقنيات الطباعة المبتكرة.

ومنذ بدء حضورها المباشر في المملكة العربية السعودية عام 2018، حققت كانون توسعاً كبيراً بمعدل نمو سنوي ثابت قدره 30%، وتجاوزت هدفها المتمثل في تطوير قوة عاملة قوامها 300 موظف بحلول عام 2023. ويتجلى التزام الشركة تجاه المملكة من خلال استثماراتها الكبيرة التي تتجاوز 50 مليون دولار، مما سهل إنشاء مرافق استراتيجية لها في جدة والخبر والرياض، بما في ذلك مركز تجربة العملاء الأول في المنطقة.

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

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