-نيويورك ولند اليوم عن توسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح مكتبٍ جديدٍ لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، والذي يعتبر المركز المالي الدولي في أبوظبي. ويأتي افتتاح المكتب الجديد إثر حصول الشركة على الموافقة المبدئية لاستصدار الترخيص بتقديم الخدمات المالية لمزاولة الأنشطة الخاضعة لرقابة أبوظبي العالمي (ADGM)، وسيمثّل الافتتاح خطوة هامة ستعزّز التزام الشركة المتواصل بتوسيع حضورها في الأسواق الدولية الرئيسية وخدمة عملائها الإقليميين عبر الشرق الأوسط

وكان علي خالبي، رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط، قد انضم إلى الشركة أوائل العام الحالي للإشراف على خطط توسّعها في منطقة الخليج انطلاقاً من مكاتب متواجدة في أبوظبي ودبي، ولتشكيل فريق من الخبراء المصرفيين المتمرسين في الأسواق المالية والخدمات الاستشارية. انضم خالبي إلى "كانتور فيتزجيرالد" قادماً من " إي اف چي هيرميس" حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع أسواق رأس المال، ليجلب معه خبرة مكثّفة في تنفيذ الصفقات وتطوير العلاقات مع العملاء عبر أرجاء المنطقة.

وتعليقاً على افتتاح المكتب الجديد، قال براندن لتنيك، رئيس مجلس إدارة "كانتور فيتزجيرالد": "نحرص على مواصلة استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير وتنمية ’كانتور فيتزجيرالد‘ من خلال تكوين فرق راسخة ضمن الأسواق الكبرى الهامة، ولا شك أن الشرق الأوسط يُعد منطقةً هامة في إطار هذه الاستراتيجية. ومن خلال خطوتنا التوسّعية في إمارة أبوظبي، فإننا نواصل النهج الذي لطالما اعتمدناه في شركتنا لعقود عديدة، والمتمثّل في استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب الفّذة وتمكين الكوادر القيادية وبناء القدرات برؤية مستقبلية طموحة وطويلة الأمد".

ومن جانبه، قال سيج كيلي، الرئيس التنفيذي المشارك والرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في "كانتور": "تُمثّل منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيسية للنمو بالنسبة لـ ’كانتور‘، في ظل مساعينا المتواصلة لتوسيع نطاق منصتنا العالمية للخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال. إن إنشاء وجود لنا في أبوظبي يمنحنا وصولاً مباشراً إلى واحدة من أنشط المناطق في مجال تكوين رأس المال. وتحت قيادة علي خالبي، سنرتقي إلى مكانة بارزة تؤهلنا اغتنام الفرص الواعدة وخدمة العملاء في جميع أنحاء الخليج بتوظيف كامل قدرات شركتنا كما فعلنا في مناطق أخرى على مدى السنوات العديدة الماضية".

ومن جهته قال علي خالبي، رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط لدى "كانتور فيتزجيرالد": "تُعدّ منطقة الخليج إحدى أكثر الأسواق نشاطاً على مستوى العالم من حيث الطروحات العامة الأولية وتكوين رأس المال، ونأمل من خلال المكتب الجديد أن نساهم بشكلٍ فعّال في تحفيز النمو المتواصل لأسواق رأس المال الإقليمية وترسيخ مكانتها. لقد أصبح أبوظبي العالمي (ADGM) مركزاً مالياً رئيسياً يربط بين رؤوس الأموال العالمية والإقليمية، ومن خلال تواجدنا فيه، سنتمكّن من خدمة عملائنا بشكل أفضل ودعم مساعيهم نحو تنويع استثماراتهم والوصول إلى أبرز الأسواق الدولية".

وأخيراً، قال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): "من دواعي سرورنا أن نرحّب بشركة ’كانتور فيتزجيرالد‘ في أبوظبي العالمي (ADGM). إنّ قرار الشركة بافتتاح مكتب لها هنا في أبوظبي يعكس الأهمية المتنامية لمركزنا المالي الرائد باعتباره منصةً حاضنةً للشركات العالمية التي تقدّم خدماتها للعملاء في شتى أنحاء الشرق الأوسط. ولا شك أن انضمام ’كانتور‘ إلى منظومتنا المتميّزة سيدعم مساعينا لتعزيز مجتمعنا المتنامي من الشركات وسيرسّخ المكانة البارزة لأبوظبي كونها مركزاً هاماً لأنشطة أسواق رأس المال".

ومن الجدير ذكره أن افتتاح المكتب الجديد متوقّف على صدور الموافقة النهائية من الجهات التنظيمية، ومن المتوقّع الحصول عليها في الربع الأول من العام المقبل.

تُعد "كانتور فيتزجيرالد" شركة قابضة رائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية وخدمات العقارات، وتمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدار أكثر من 79 عاماً، ويعمل لديها أكثر من 14 ألف موظف. تقدم مجموعة الشركات العالمية المتنوعة التي تنضوي تحت راية "كانتور فيتزجيرالد" باقة واسعة من المنتجات والخدمات، تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول والاستثمارات، وأسواق رأس المال، وخدمات الوساطة الرئيسية، والأبحاث، والأصول الرقمية، والبيانات، ووساطة المنتجات المالية والسلع، وتنفيذ الصفقات التجارية، والمقاصة، وعمليات التسوية، والاستشارات، والتكنولوجيا المالية، والحفظ، والاستشارات العقارية التجارية وخدماتها، والكثير غيرها.

